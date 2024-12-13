Creatore di video di formazione introduttiva: Semplifica l'Apprendimento

Crea facilmente percorsi di formazione coinvolgenti. Usa avatar AI per semplificare argomenti complessi in corsi video memorabili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di onboarding di 90 secondi per i nuovi assunti in un ambiente di lavoro ibrido, concentrandoti sul loro percorso di formazione iniziale e sulla cultura aziendale. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e incoraggiante, utilizzando i modelli e le scene diversificate di HeyGen per mantenere la coerenza del marchio, e presentare avatar AI coinvolgenti per guidare il pubblico attraverso le informazioni essenziali, rendendo il processo di onboarding accogliente ed efficiente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di analisi tecnica di 2 minuti rivolto a ingegneri esperti, dettagliando l'architettura di un nuovo modulo software complesso, evidenziando i componenti chiave e le loro interazioni. Lo stile visivo deve essere altamente informativo, incorporando registrazioni dello schermo e diagrammi tecnici dalla libreria multimediale/supporto stock, insieme a una spiegazione chiara e dettagliata. Assicurati l'accessibilità per i team globali abilitando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per tutta la presentazione per una massima comprensione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video introduttivo di formazione di 45 secondi che spieghi un concetto tecnico complesso per aiutare i team di vendita a comprendere meglio i benefici del prodotto, ottimizzato per la distribuzione su varie piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasmettere rapidamente le informazioni. Fondamentale è sfruttare il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per garantire che il video si adatti perfettamente ai formati orizzontale, verticale e quadrato senza necessità di riediting manuale, massimizzando la portata e l'impatto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione Introduttiva

Crea facilmente video di formazione coinvolgenti e informativi che guidano il tuo pubblico attraverso qualsiasi percorso di apprendimento, dall'onboarding allo sviluppo delle competenze.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia il tuo progetto video di formazione selezionando da una libreria di modelli progettati professionalmente. Queste scene pre-costruite forniscono una base rapida e semplice, garantendo che i tuoi video di percorsi formativi introduttivi appaiano curati e professionali fin dall'inizio.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Inserisci il tuo script di contenuto formativo, quindi utilizza la nostra potente funzione di trasformazione del testo in video da script per generare automaticamente voci fuori campo realistiche. Questo accelera la produzione dei tuoi video di percorsi formativi introduttivi, rendendo le informazioni complesse digeribili.
3
Step 3
Seleziona il Tuo Avatar AI
Eleva la tua formazione selezionando da una gamma diversificata di avatar AI. Questi presentatori digitali possono trasmettere il tuo messaggio direttamente al tuo pubblico, rendendo i tuoi percorsi formativi più coinvolgenti e professionali.
4
Step 4
Applica il Branding
Assicurati che i tuoi contenuti formativi siano in linea con l'identità del tuo marchio utilizzando i controlli di branding. Personalizza loghi e colori per mantenere la coerenza in tutti i tuoi video di percorsi formativi introduttivi, rafforzando la presenza del tuo marchio.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi

Semplifica argomenti intricati per un apprendimento migliorato, rendendo i soggetti complessi digeribili per qualsiasi percorso formativo introduttivo.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione utilizzando l'AI?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e capacità di trasformazione del testo in video, trasformando gli script in video di formazione professionali in modo efficiente. Questo potente creatore di video AI consente agli utenti di creare contenuti istruttivi di alta qualità senza bisogno di competenze complesse di editing video.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per personalizzare i contenuti video?

HeyGen fornisce una libreria multimediale completa, modelli video personalizzabili e controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video di formazione siano in linea con l'identità del tuo marchio. Gli utenti possono facilmente integrare il loro logo e i colori del marchio per un aspetto coerente e professionale.

HeyGen può generare voci fuori campo dinamiche e sottotitoli accurati per i miei percorsi formativi?

Sì, HeyGen eccelle nella generazione di voci fuori campo, offrendo una gamma di voci naturali per i tuoi progetti di creatore di video di percorsi formativi. Genera anche automaticamente sottotitoli e caption accurati, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo pubblico in tutti i video di formazione.

Come supporta HeyGen un efficace onboarding dei dipendenti e corsi online?

HeyGen è un creatore ideale di video di percorsi formativi, consentendo alle aziende di creare contenuti coinvolgenti per l'onboarding dei dipendenti e corsi online con facilità. La sua piattaforma intuitiva aiuta a semplificare la produzione di video di formazione informativi rapidamente, rendendo semplice offrire esperienze di apprendimento coerenti.

