Creatore di Video di Formazione per Interviste per Assunzioni Efficienti

Migliora il tuo processo di assunzione con video di formazione professionale, generati facilmente da script.

Crea un video di formazione professionale di 1 minuto rivolto ai professionisti delle risorse umane, mostrando le migliori pratiche per la valutazione dei candidati. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per costruire rapidamente scenari coinvolgenti, con una narrazione chiara e informativa e sovrapposizioni grafiche pulite per evidenziare i punti chiave per un'esperienza efficace di creazione di video di formazione per interviste.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video incoraggiante di 90 secondi per chi cerca lavoro, guidandoli attraverso le domande comuni delle interviste con un avatar AI. Questo avatar AI moderno e amichevole, potenziato dalla capacità di avatar AI di HeyGen, fornirà consigli chiari con una voce AI di supporto, rendendo il contenuto coinvolgente e facile da comprendere per migliorare le competenze nelle video interviste.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 45 secondi per i dipartimenti L&D sulla preparazione dei candidati per le interviste virtuali. Questo video di formazione diretto e conciso dovrebbe impiegare uno stile visivo formale con testo sullo schermo che rafforza i consigli critici, utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per chiarezza e accessibilità, accompagnato da un audio istruttivo e nitido per migliorare l'apprendimento.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video Q&A raffinato di 2 minuti per i reclutatori, dimostrando tecniche efficaci di interrogazione. Questo video interattivo, con scenari di intervista diversificati provenienti dall'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, dovrebbe mantenere un tono professionale con visual dinamici e audio nitido, rendendolo una risorsa eccellente per affinare il processo di assunzione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione per Interviste

Crea facilmente video di formazione per interviste coinvolgenti che preparano i candidati e semplificano il tuo processo di assunzione con la piattaforma intuitiva di HeyGen.

1
Step 1
Seleziona un Template
Inizia il tuo video di formazione per interviste selezionando da una libreria di template professionali e personalizzabili adatti a vari scenari.
2
Step 2
Crea il Tuo Script
Inserisci le tue domande di intervista, le migliori pratiche o scenari. La nostra funzione di Testo-a-video da script genererà automaticamente i visual.
3
Step 3
Personalizza con Avatar
Arricchisci il tuo video con un avatar AI realistico per presentare i contenuti, garantendo una consegna coinvolgente e professionale per i tuoi tirocinanti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video con la generazione automatica di sottotitoli per l'accessibilità ed esportalo nel formato desiderato, pronto per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

.

Crea rapidamente clip video brevi e coinvolgenti per consigli sulle interviste o per promuovere i tuoi programmi di formazione sui social media.

background image

Domande Frequenti

Quali capacità tecniche offre HeyGen per creare video con avatar AI?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata degli avatar AI e la funzionalità di Testo-a-video da script per trasformare il testo semplice in contenuti video dinamici. Questo consente una Generazione Video End-to-End efficiente di video di formazione di alta qualità e video Q&A.

HeyGen può automatizzare il processo di sottotitolazione e doppiaggio per i miei video?

Sì, HeyGen offre una robusta generazione automatica di sottotitoli e doppiaggi AI avanzati, inclusa la Dubbing con 1-Click. Questo semplifica la creazione di video, garantendo accessibilità e permettendo agli utenti di produrre contenuti professionali senza sforzo con l'editor video integrato.

Come può HeyGen migliorare la produzione di video di formazione per interviste?

HeyGen offre template personalizzabili progettati specificamente per le esigenze di creazione di video di formazione per interviste, insieme a potenti funzionalità di editing video. Questo consente controlli di branding e contenuti personalizzati, rendendo la preparazione e la selezione dei candidati più efficaci.

HeyGen supporta la generazione completa di video con media stock e elementi diversi?

Assolutamente. HeyGen supporta la creazione completa di video con le sue capacità di Generazione Video End-to-End, permettendo l'integrazione senza soluzione di continuità di media stock dalla sua vasta libreria. Gli utenti possono anche incorporare effetti AI e altri elementi creativi per produrre visual coinvolgenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo