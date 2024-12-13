Il miglior generatore di video di onboarding internazionale per team globali

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione tecnica completo di 90 secondi progettato per i nuovi assunti che imparano a navigare in un sistema software interno, concentrandosi su un onboarding efficiente dei dipendenti. Utilizza il testo in video da script per trasmettere accuratamente istruzioni passo-passo, abbinando registrazioni dello schermo con chiari segnali visivi. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, potenzialmente con un avatar AI che guida gli utenti attraverso l'interfaccia, con uno stile audio preciso e conversazionale e sottotitoli essenziali per l'accessibilità attraverso diverse preferenze di apprendimento.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video coinvolgente di 45 secondi che evidenzi la cultura e i valori aziendali per tutti i nuovi dipendenti, sfruttando il potere di un creatore di video di onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere ispiratore e dinamico, mescolando filmati di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock con elementi di branding personalizzati utilizzando modelli e scene esistenti. Lo stile audio dovrebbe presentare una traccia di sottofondo edificante abbinata a una voce fuori campo calda e chiara, facendo sentire i video di onboarding personali e incisivi fin dal primo giorno.
Prompt di Esempio 3
Produci un video raffinato di 60 secondi specificamente per i manager delle risorse umane e della formazione e sviluppo, dimostrando la facilità di localizzare i contenuti di onboarding per diverse regioni internazionali. Questo video dovrebbe mostrare la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per varie piattaforme e evidenziare come la generazione di doppiaggi possa adattare rapidamente i messaggi. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno, pulito e professionale, incorporando sottilmente elementi culturali diversi, con una consegna audio chiara e professionale che enfatizza l'efficienza della creazione di doppiaggi AI multilingue per garantire un onboarding internazionale efficace.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione.

Come funziona il generatore di video di onboarding internazionale

Ottimizza l'onboarding globale dei dipendenti con la creazione di video potenziata dall'AI, garantendo esperienze coerenti, coinvolgenti e localizzate per i tuoi nuovi assunti in tutto il mondo.

1
Step 1
Crea il tuo video di onboarding principale
Sfrutta il nostro potente generatore di video AI per trasformare il tuo script di testo in contenuti video dinamici. Questo forma la base essenziale per la tua esperienza di onboarding dei dipendenti coinvolgente.
2
Step 2
Applica la tua identità di brand
Mantieni la coerenza del brand applicando il logo della tua azienda, colori specifici e altri controlli di branding. Questo personalizza il video di onboarding per un aspetto professionale e coerente.
3
Step 3
Aggiungi la localizzazione multilingue
Assicura la comprensione globale integrando doppiaggi AI multilingue. Questa funzione cruciale ti permette di trasmettere efficacemente il tuo messaggio in varie lingue per la tua forza lavoro internazionale.
4
Step 4
Esporta e distribuisci globalmente
Esporta facilmente il tuo video di onboarding internazionale finalizzato in più formati. Condividilo senza problemi attraverso le tue piattaforme preferite per raggiungere nuovi dipendenti in tutto il mondo.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding internazionali?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata del generatore di video AI, permettendo agli utenti di creare video di onboarding internazionali coinvolgenti semplicemente digitando uno script. La nostra piattaforma offre avatar AI diversi e generazione di doppiaggi realistici, semplificando l'intero processo di produzione senza bisogno di telecamere o attori.

Quali funzionalità offre HeyGen per localizzare i contenuti di onboarding?

HeyGen supporta una localizzazione completa per i video di onboarding, cruciale per i team globali. Puoi utilizzare doppiaggi AI multilingue per raggiungere dipendenti diversi e generare automaticamente sottotitoli accurati, assicurando che il tuo messaggio sia compreso universalmente.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del brand nei video di onboarding dei dipendenti?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di personalizzazione e branding robusti, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, i colori e altri elementi del brand in ogni video di onboarding dei dipendenti. Questo assicura un messaggio professionale e coerente in tutti i tuoi video di formazione.

Come posso condividere e distribuire facilmente i video di onboarding creati con HeyGen?

HeyGen rende la condivisione dei tuoi video di onboarding semplice con varie opzioni di esportazione e condivisione. Una volta completato il tuo video, puoi scaricarlo in più formati o condividerlo direttamente, assicurando che i tuoi video di formazione raggiungano rapidamente ed efficacemente i nuovi assunti.

