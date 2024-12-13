Il miglior generatore di video di onboarding internazionale per team globali
Ottimizza l'onboarding globale dei dipendenti con il nostro generatore di video AI, sfruttando il potente testo in video da script per un messaggio coerente.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di formazione tecnica completo di 90 secondi progettato per i nuovi assunti che imparano a navigare in un sistema software interno, concentrandosi su un onboarding efficiente dei dipendenti. Utilizza il testo in video da script per trasmettere accuratamente istruzioni passo-passo, abbinando registrazioni dello schermo con chiari segnali visivi. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, potenzialmente con un avatar AI che guida gli utenti attraverso l'interfaccia, con uno stile audio preciso e conversazionale e sottotitoli essenziali per l'accessibilità attraverso diverse preferenze di apprendimento.
Progetta un video coinvolgente di 45 secondi che evidenzi la cultura e i valori aziendali per tutti i nuovi dipendenti, sfruttando il potere di un creatore di video di onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere ispiratore e dinamico, mescolando filmati di alta qualità dalla libreria multimediale/supporto stock con elementi di branding personalizzati utilizzando modelli e scene esistenti. Lo stile audio dovrebbe presentare una traccia di sottofondo edificante abbinata a una voce fuori campo calda e chiara, facendo sentire i video di onboarding personali e incisivi fin dal primo giorno.
Produci un video raffinato di 60 secondi specificamente per i manager delle risorse umane e della formazione e sviluppo, dimostrando la facilità di localizzare i contenuti di onboarding per diverse regioni internazionali. Questo video dovrebbe mostrare la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per varie piattaforme e evidenziare come la generazione di doppiaggi possa adattare rapidamente i messaggi. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno, pulito e professionale, incorporando sottilmente elementi culturali diversi, con una consegna audio chiara e professionale che enfatizza l'efficienza della creazione di doppiaggi AI multilingue per garantire un onboarding internazionale efficace.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di video di onboarding globale.
Sviluppa video di onboarding localizzati e corsi di formazione per raggiungere efficacemente team internazionali diversi e studenti in tutto il mondo.
Aumenta il coinvolgimento nell'onboarding dei dipendenti.
Utilizza video potenziati dall'AI per migliorare significativamente il coinvolgimento e la ritenzione dei nuovi assunti durante i loro processi di onboarding e formazione.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding internazionali?
HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata del generatore di video AI, permettendo agli utenti di creare video di onboarding internazionali coinvolgenti semplicemente digitando uno script. La nostra piattaforma offre avatar AI diversi e generazione di doppiaggi realistici, semplificando l'intero processo di produzione senza bisogno di telecamere o attori.
Quali funzionalità offre HeyGen per localizzare i contenuti di onboarding?
HeyGen supporta una localizzazione completa per i video di onboarding, cruciale per i team globali. Puoi utilizzare doppiaggi AI multilingue per raggiungere dipendenti diversi e generare automaticamente sottotitoli accurati, assicurando che il tuo messaggio sia compreso universalmente.
HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del brand nei video di onboarding dei dipendenti?
Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di personalizzazione e branding robusti, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda, i colori e altri elementi del brand in ogni video di onboarding dei dipendenti. Questo assicura un messaggio professionale e coerente in tutti i tuoi video di formazione.
Come posso condividere e distribuire facilmente i video di onboarding creati con HeyGen?
HeyGen rende la condivisione dei tuoi video di onboarding semplice con varie opzioni di esportazione e condivisione. Una volta completato il tuo video, puoi scaricarlo in più formati o condividerlo direttamente, assicurando che i tuoi video di formazione raggiungano rapidamente ed efficacemente i nuovi assunti.