Generatore di Video AI Internazionale per Contenuti Globali

Trasforma senza sforzo i testi in contenuti video multilingue utilizzando la nostra capacità di trasformare il testo in video.

Immagina un video promozionale vibrante di 60 secondi progettato per i marketer globali, che presenta il lancio di un nuovo prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con avatar AI diversi che presentano senza soluzione di continuità in più lingue, accompagnati da una colonna sonora contemporanea e vivace. Utilizza la potente funzione di avatar AI di HeyGen per dimostrare quanto sia facile per un generatore di video AI internazionale localizzare i contenuti senza bisogno di più presentatori.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un tutorial dinamico di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese desiderosi di espandere la loro presenza online. Questo video dovrebbe avere un'estetica visiva amichevole e incoraggiante con sovrapposizioni di testo chiare e concise e una voce fuori campo calda e accogliente. Sottolinea quanto sia semplice creare contenuti video multilingue, sfruttando la generazione avanzata di Voiceover di HeyGen per tradurre istantaneamente e trasmettere il tuo messaggio a nuovi mercati.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una pubblicità sui social media di 30 secondi, veloce e visivamente coinvolgente, rivolta ai fondatori di startup che promuovono la loro tecnologia all'avanguardia. Il video dovrebbe esplodere con grafiche energetiche e tagli rapidi, impostato su un ritmo elettronico moderno e incalzante. Illustra la velocità e la semplicità di produrre video di marketing di alta qualità utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen per dare il via al loro processo creativo.
Prompt di Esempio 3
Produci un avvincente cortometraggio narrativo di 75 secondi, su misura per aspiranti narratori e cineasti indipendenti, trasformando un semplice concetto scritto in un'esperienza visiva ricca. Lo stile visivo dovrebbe evocare una qualità cinematografica con illuminazione atmosferica e immagini evocative, completato da una colonna sonora drammatica ed espressiva e una narrazione toccante. Mostra la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per dare vita anche alle storie più intricate con una facilità senza precedenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video AI Internazionale

Produci senza sforzo contenuti video professionali e localizzati per un pubblico globale utilizzando la tecnologia AI all'avanguardia, semplificando la creazione dal testo allo schermo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Inizia
Inizia scrivendo il tuo script video, che il nostro generatore di video AI trasformerà in contenuti visivi dinamici con un avatar AI scelto.
2
Step 2
Genera Voiceover Multilingue
Sfrutta il nostro traduttore video AI per generare automaticamente voiceover dal suono naturale in oltre 175 lingue e dialetti per una portata globale.
3
Step 3
Personalizza Visivi e Branding
Migliora il tuo video aggiungendo media dalla nostra libreria e applica controlli di branding come loghi e colori per mantenere un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Localizzato
Produci e scarica il tuo video di alta qualità, ottimizzato per il rapporto d'aspetto, pronto per essere condiviso con il pubblico internazionale su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Coinvolgi Pubblici Internazionali con Video Social

Crea rapidamente contenuti per i social media coinvolgenti, facilmente localizzati con AI, per connetterti con comunità globali ed espandere la tua portata.

Domande Frequenti

Come HeyGen consente agli utenti di creare video AI a partire da testo?

HeyGen è un generatore di video AI leader nel settore, che consente agli utenti di trasformare semplici script in video di qualità da studio. Con la nostra piattaforma, puoi generare facilmente contenuti accattivanti utilizzando avatar AI realistici e una vasta gamma di modelli video, semplificando l'intero processo di creazione di video AI.

Posso personalizzare gli elementi visivi e il branding dei miei video generati dall'AI?

Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli sul brand, permettendoti di personalizzare espressioni e persino l'abbigliamento degli avatar. Puoi anche integrare B-roll cinematografici e applicare i colori specifici del tuo brand per garantire che tutti i tuoi video AI siano perfettamente in linea con il brand e visivamente accattivanti.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI internazionale?

HeyGen si distingue come generatore di video AI internazionale supportando oltre 175 lingue e dialetti, consentendo contenuti video veramente multilingue. I nostri doppiaggi e voiceover AI avanzati assicurano che i tuoi messaggi risuonino a livello globale, facilitando il raggiungimento di pubblici diversi con il tuo generatore di video AI.

Come può HeyGen semplificare la produzione di video di marketing coinvolgenti?

HeyGen semplifica la creazione di video di marketing attraverso un editor online intuitivo e un generatore di script AI. Questo processo di creazione video facile consente ai marketer di produrre rapidamente contenuti professionali, sfruttando potenti strumenti di editing video per creare narrazioni d'impatto in modo efficiente.

