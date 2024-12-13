generatore di aggiornamenti interni per comunicazioni semplificate

Crea un video di 45 secondi per tutti i dipendenti, fungendo da generatore di aggiornamenti interni aziendali, annunciando i risultati trimestrali più recenti e gli obiettivi strategici futuri. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con sovrapposizioni di testo dinamiche e un tono audio sicuro e ispirante. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per trasmettere i messaggi chiave, garantendo comunicazioni aziendali coerenti in tutti i dipartimenti e promuovendo un senso di successo condiviso.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 30 secondi specificamente per il dipartimento marketing, fornendo rapidi aggiornamenti interni sul lancio della nuova campagna. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e moderno, incorporando colori vivaci e musica di sottofondo stimolante per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire efficacemente gli aggiornamenti scritti in contenuti visivi coinvolgenti, assicurando che tutti siano informati e motivati.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi per manager e team leader, utilizzando un Generatore di Annunci AI per introdurre i cambiamenti di politica del Q3. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e autorevole, con grafica professionale e una voce narrante calma e informativa per garantire l'allineamento organizzativo. Impiega i Template e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione raffinata che comunichi efficacemente informazioni e linee guida critiche.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 30 secondi per tutti i dipendenti, condividendo messaggi incoraggianti per i dipendenti dopo il completamento di un progetto di successo. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e celebrativo, incorporando animazioni sottili e musica allegra e leggera per trasmettere apprezzamento. Questo annuncio che fa risparmiare tempo può essere generato rapidamente utilizzando la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen, aggiungendo un tocco personale senza riprese estensive.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un Generatore di Aggiornamenti Interni

Crea senza sforzo aggiornamenti interni coinvolgenti e professionali che aumentano il coinvolgimento dei dipendenti e l'allineamento organizzativo con il nostro generatore potenziato dall'AI e strumenti di design intuitivi.

1
Step 1
Seleziona il tuo Template
Inizia scegliendo tra una varietà di Template di Annunci progettati professionalmente per trasmettere rapidamente aggiornamenti interni critici, garantendo un punto di partenza coerente per tutte le tue comunicazioni aziendali.
2
Step 2
Personalizza con l'AI
Arricchisci il tuo messaggio aggiungendo elementi dinamici. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen o la trasformazione del testo in video da script per dare vita ai tuoi aggiornamenti interni, rendendoli più coinvolgenti per i dipendenti.
3
Step 3
Applica il tuo Branding
Mantieni un'identità di marca coerente in tutti i messaggi per i dipendenti. Applica facilmente il tuo Brand Kit utilizzando i controlli di Branding (logo, colori) per garantire che ogni annuncio sia immediatamente riconoscibile e professionale.
4
Step 4
Genera e Distribuisci
Finalizza il tuo annuncio interno e genera annunci professionali pronti per la distribuzione. Questo processo semplificato assicura che i tuoi messaggi siano chiari, impattanti e promuovano un maggiore coinvolgimento dei dipendenti.

Casi d'Uso

Trasmetti Messaggi Ispiratori ai Dipendenti

Genera messaggi motivazionali e aggiornamenti di leadership con avatar AI per promuovere una forte cultura aziendale e l'allineamento organizzativo all'interno del team.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare gli aggiornamenti interni e le comunicazioni aziendali?

HeyGen agisce come un intuitivo Generatore di Comunicazioni Interne AI, permettendoti di produrre rapidamente aggiornamenti interni coinvolgenti. Utilizzando avatar AI e la trasformazione del testo in video da script, puoi trasmettere messaggi importanti per i dipendenti in modo efficiente, promuovendo un migliore allineamento organizzativo.

Cosa rende HeyGen un efficace Generatore di Annunci AI per annunci professionali?

Il Generatore di Annunci AI di HeyGen fornisce una potente piattaforma per generare annunci professionali con facilità. Il suo editor drag-and-drop, i ricchi Template di Annunci e le funzionalità del Brand Kit ti permettono di personalizzare il design e assicurare che i tuoi annunci di prodotto riflettano l'identità del tuo marchio.

Come migliora HeyGen il coinvolgimento dei dipendenti attraverso messaggi potenziati dall'AI?

HeyGen aumenta significativamente il coinvolgimento dei dipendenti trasformando semplici script in messaggi video coinvolgenti. Gli avatar AI della piattaforma e le capacità di trasformazione del testo in video assicurano che le comunicazioni interne siano dinamiche e più impattanti, rendendo i messaggi per i dipendenti più memorabili e facendo risparmiare tempo ai creatori.

Posso personalizzare il design e il branding dei miei annunci utilizzando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampi controlli di branding, inclusa la possibilità di incorporare il tuo logo e i colori del marchio attraverso il Brand Kit. Questo ti permette di personalizzare completamente il design dei tuoi aggiornamenti interni e annunci di prodotto, garantendo un aspetto coerente e professionale in tutte le comunicazioni aziendali.

