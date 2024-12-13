Il Miglior Creatore di Video di Sicurezza Interna per la Tua Azienda

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e garantisci la conformità con video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti, facilmente creati utilizzando Text-to-video da script.

Crea un video di onboarding di 45 secondi per i nuovi assunti, spiegando le linee guida essenziali sulla sicurezza sul lavoro in uno stile accogliente e leggermente animato. Il video dovrebbe presentare un avatar AI che dimostra la postura corretta e le uscite di emergenza, rendendo le informazioni facilmente comprensibili e coinvolgenti per favorire un precoce coinvolgimento dei dipendenti. Una voce narrante professionale guiderà i nuovi dipendenti attraverso i concetti chiave di sicurezza.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla conformità di 60 secondi rivolto ai dipendenti esperti, concentrandosi su protocolli di sicurezza specifici per l'uso di nuovi macchinari. Questo video richiede un tono chiaro e istruttivo con visuali realistiche per sottolineare l'importanza di seguire le procedure con precisione. Utilizza la funzione Text-to-video da script di HeyGen per garantire un messaggio accurato e coerente, rafforzando le conoscenze critiche sulla sicurezza.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video animato di sicurezza di 30 secondi per tutti i dipendenti, fornendo consigli rapidi per prevenire i comuni pericoli in ufficio, come inciampi o sforzi. Il video dovrebbe avere uno stile animato moderno e vivace con una voce narrante concisa, arricchito da sottotitoli per garantire accessibilità e ritenzione dei contenuti generati dal "creatore di video di sicurezza interna". Questo prompt mira a ottenere il massimo impatto in un tempo minimo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione sulla sicurezza di 90 secondi per i team leader e i supervisori, illustrando incidenti comuni sul posto di lavoro e le migliori pratiche per la prevenzione. Il video adotterà un approccio informativo basato su scenari, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per rappresentare visivamente i potenziali rischi e dimostrare interventi efficaci. L'obiettivo è fornire video di formazione sulla sicurezza completi che aiutino a visualizzare i rischi reali sul posto di lavoro, promuovendo una cultura della sicurezza proattiva.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Sicurezza Interna

Crea facilmente video di sicurezza interna coinvolgenti per comunicare protocolli di sicurezza sul lavoro cruciali e aumentare il coinvolgimento dei dipendenti con la nostra piattaforma intuitiva.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia trasformando facilmente il tuo messaggio di sicurezza in uno script dettagliato. Sfrutta potenti strumenti di scrittura per perfezionare i tuoi contenuti, quindi utilizza Text-to-video da script per generare istantaneamente il tuo video.
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo messaggio. Questi presentatori AI realistici migliorano il coinvolgimento, rendendo i tuoi video di sicurezza animati più incisivi.
Step 3
Aggiungi Accessibilità Essenziale
Assicurati che i tuoi video di sicurezza siano accessibili a tutti incorporando facilmente sottotitoli. Questa funzione aiuta significativamente nella formazione sulla conformità e nella comprensione per tutti i dipendenti.
Step 4
Esporta per una Distribuzione Ampia
Finalizza il tuo video e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattarlo a varie piattaforme. Distribuisci senza problemi i tuoi video di formazione sulla sicurezza attraverso i tuoi canali interni, raggiungendo efficacemente ogni dipendente.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Procedure di Sicurezza Complesse

Trasforma regolamenti e procedure di sicurezza intricati in video chiari e facili da comprendere, rendendo la formazione sulla conformità accessibile a tutti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video animati coinvolgenti per la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

HeyGen ti consente di diventare un creatore di video di sicurezza interna, trasformando script in video animati dinamici e coinvolgenti per una formazione completa sulla sicurezza sul lavoro. Utilizza i nostri diversi avatar AI e una ricca libreria di Template e scene per visualizzare i rischi reali sul posto di lavoro e comunicare efficacemente i protocolli di sicurezza critici. Questo assicura una migliore comprensione e ritenzione delle informazioni importanti.

HeyGen può semplificare la produzione di video di formazione sulla sicurezza e migliorare il coinvolgimento dei dipendenti?

Assolutamente. HeyGen semplifica la creazione di video di formazione sulla sicurezza di alta qualità convertendo il testo in video professionali con avatar AI e generazione di voce narrante. Questo processo efficiente consente lo sviluppo rapido di moduli di microlearning e garantisce che i contenuti siano accessibili tramite sottotitoli, aumentando significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e l'adesione alla formazione sulla conformità.

Quali funzionalità offre HeyGen per garantire che i protocolli di sicurezza siano chiaramente comunicati nella formazione?

HeyGen offre potenti funzionalità per garantire che i tuoi protocolli di sicurezza siano chiaramente compresi da tutti i dipendenti. Con la Traduzione con un clic, puoi localizzare i contenuti per team diversi, e i sottotitoli automatici migliorano ulteriormente l'accessibilità. Inoltre, la nostra integrazione LMS e il ridimensionamento e l'esportazione flessibili del rapporto d'aspetto assicurano che la tua comunicazione cruciale sulla sicurezza sul lavoro raggiunga ogni discente su qualsiasi piattaforma.

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti video di sicurezza interna coerenti e con marchio?

HeyGen rende facile mantenere la coerenza del marchio in tutti i tuoi contenuti video di sicurezza interna. I nostri controlli di Branding completi ti permettono di incorporare senza problemi il logo e i colori della tua azienda. Combinato con una vasta gamma di Template e scene professionali e una robusta libreria multimediale, puoi creare video di alta qualità e coerenti con il marchio che comunicano efficacemente i video di formazione sulla sicurezza con una narrazione coinvolgente.

