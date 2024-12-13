Il Creatore di Video per il Lancio Interno Definitivo per Comunicazioni Senza Soluzione di Continuità

Aumenta la comprensione e il coinvolgimento dei dipendenti con video professionalmente brandizzati utilizzando controlli avanzati di Branding.

Sviluppa un video di 60 secondi per il lancio interno, introducendo il nostro nuovo strumento di gestione dei progetti a tutti i dipendenti, concentrandoti sui benefici chiave e su un processo di adozione fluido. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e altamente informativo, con una traccia di sottofondo amichevole e vivace, sfruttando la funzione di testo-a-video di HeyGen per un messaggio preciso.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video conciso di 45 secondi rivolto ai team leader e ai manager, annunciando un aggiornamento delle politiche progettato per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, dinamico e coinvolgente, con avatar AI diversificati per presentare il messaggio principale in modo accessibile, utilizzando la capacità di avatar AI di HeyGen per personalizzare la consegna.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo pratico di 90 secondi per il dipartimento vendite, dettagliando come navigare nella nuova funzione di integrazione CRM. Il video necessita di un approccio visivo chiaro e passo-passo con dimostrazioni sullo schermo e una voce narrante calma e istruttiva, garantendo piena accessibilità e comprensione generando sottotitoli/caption accurati tramite HeyGen per tutte le informazioni critiche.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di comunicazione interna ispiratore di 30 secondi per celebrare un recente successo aziendale, rivolto a tutto il personale per aumentare il morale e rafforzare il successo condiviso. Lo stile visivo dovrebbe essere stimolante, vivace e celebrativo, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente grafiche accattivanti e transizioni dinamiche impostate su una colonna sonora motivazionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per il Lancio Interno

Produci rapidamente video professionali e coinvolgenti per il lancio interno per aumentare la comprensione e il coinvolgimento dei dipendenti con strumenti AI innovativi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia redigendo il tuo messaggio. La nostra funzione di testo-a-video trasforma il tuo script in un video dinamico, rendendo efficiente la creazione di contenuti per le comunicazioni interne.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Scene
Arricchisci il tuo messaggio scegliendo da una vasta libreria di avatar AI e scene pre-progettate. Questo aiuta a personalizzare i tuoi video per il lancio interno e a catturare l'attenzione del tuo pubblico.
3
Step 3
Applica un Branding Coerente
Assicurati che i tuoi video per il lancio interno siano allineati con l'identità della tua azienda. Utilizza i controlli di Branding per aggiungere il tuo logo, i colori del brand e i caratteri per un aspetto coerente.
4
Step 4
Genera e Condividi
Finalizza il tuo video e aggiungi facilmente sottotitoli/caption per garantire accessibilità e chiarezza per tutti i dipendenti. Esporta i tuoi contenuti di alta qualità per comunicazioni interne efficaci.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira i Team Interni e Favorisci l'Adozione

.

Motiva i dipendenti e favorisci un'adozione entusiasta per nuovi strumenti, politiche o visioni aziendali.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per il lancio interno?

HeyGen consente ai team di produrre video coinvolgenti per il lancio interno in modo efficiente. Il nostro creatore di video AI utilizza la tecnologia di testo-a-video, permettendoti di trasformare script in contenuti professionali con avatar AI realistici e modelli e scene personalizzabili, favorendo un migliore coinvolgimento dei dipendenti.

HeyGen può generare video solo da testo?

Assolutamente. Il potente creatore di video AI di HeyGen è specializzato nella generazione di video da testo. Basta inserire il tuo script e HeyGen creerà un video completo con voce narrante AI naturale, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti video.

Quali opzioni di branding sono disponibili per i video di comunicazione interna?

HeyGen offre robusti controlli di Branding, permettendoti di applicare costantemente il logo, i colori e i caratteri della tua azienda a tutti i tuoi video di comunicazione interna. Sfrutta i nostri modelli e scene personalizzabili per garantire che ogni video rifletta professionalmente l'identità del tuo brand.

Oltre ai video per il lancio interno, che altri tipi di contenuti posso creare con HeyGen?

HeyGen è un versatile creatore di video AI che va oltre il semplice creatore di video per il lancio interno. Puoi creare in modo efficiente video di formazione di alta qualità, video esplicativi coinvolgenti, video di lancio di prodotti accattivanti e varie altre esigenze di creazione di contenuti video per migliorare la comunicazione interna.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo