Il Creatore di Video per il Lancio Interno Definitivo per Comunicazioni Senza Soluzione di Continuità
Aumenta la comprensione e il coinvolgimento dei dipendenti con video professionalmente brandizzati utilizzando controlli avanzati di Branding.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video conciso di 45 secondi rivolto ai team leader e ai manager, annunciando un aggiornamento delle politiche progettato per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, dinamico e coinvolgente, con avatar AI diversificati per presentare il messaggio principale in modo accessibile, utilizzando la capacità di avatar AI di HeyGen per personalizzare la consegna.
Produci un video esplicativo pratico di 90 secondi per il dipartimento vendite, dettagliando come navigare nella nuova funzione di integrazione CRM. Il video necessita di un approccio visivo chiaro e passo-passo con dimostrazioni sullo schermo e una voce narrante calma e istruttiva, garantendo piena accessibilità e comprensione generando sottotitoli/caption accurati tramite HeyGen per tutte le informazioni critiche.
Genera un video di comunicazione interna ispiratore di 30 secondi per celebrare un recente successo aziendale, rivolto a tutto il personale per aumentare il morale e rafforzare il successo condiviso. Lo stile visivo dovrebbe essere stimolante, vivace e celebrativo, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente grafiche accattivanti e transizioni dinamiche impostate su una colonna sonora motivazionale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Ottimizza la Creazione di Contenuti Interni.
Sviluppa rapidamente moduli di formazione completi e video informativi per il lancio globale ai dipendenti.
Aumenta la Comprensione e il Coinvolgimento dei Dipendenti.
Migliora la comprensione e la ritenzione delle informazioni chiave durante i lanci interni e le sessioni di formazione.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video per il lancio interno?
HeyGen consente ai team di produrre video coinvolgenti per il lancio interno in modo efficiente. Il nostro creatore di video AI utilizza la tecnologia di testo-a-video, permettendoti di trasformare script in contenuti professionali con avatar AI realistici e modelli e scene personalizzabili, favorendo un migliore coinvolgimento dei dipendenti.
HeyGen può generare video solo da testo?
Assolutamente. Il potente creatore di video AI di HeyGen è specializzato nella generazione di video da testo. Basta inserire il tuo script e HeyGen creerà un video completo con voce narrante AI naturale, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti video.
Quali opzioni di branding sono disponibili per i video di comunicazione interna?
HeyGen offre robusti controlli di Branding, permettendoti di applicare costantemente il logo, i colori e i caratteri della tua azienda a tutti i tuoi video di comunicazione interna. Sfrutta i nostri modelli e scene personalizzabili per garantire che ogni video rifletta professionalmente l'identità del tuo brand.
Oltre ai video per il lancio interno, che altri tipi di contenuti posso creare con HeyGen?
HeyGen è un versatile creatore di video AI che va oltre il semplice creatore di video per il lancio interno. Puoi creare in modo efficiente video di formazione di alta qualità, video esplicativi coinvolgenti, video di lancio di prodotti accattivanti e varie altre esigenze di creazione di contenuti video per migliorare la comunicazione interna.