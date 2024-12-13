Generatore di Video per il Lancio Interno: Lancia Più Velocemente con l'AI

Crea video di lancio interni coinvolgenti senza sforzo. Usa avatar AI per semplificare informazioni complesse per il tuo team.

Crea un video dinamico di 45 secondi per il lancio interno rivolto a tutti i dipendenti, annunciando una nuova iniziativa aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, utilizzando colori vivaci e grafiche nitide, accompagnato da una voce fuori campo amichevole e professionale generata dagli avatar AI di HeyGen per garantire un tono e una chiarezza coerenti in tutte le comunicazioni interne.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo conciso di 60 secondi rivolto ai team di vendita e marketing, dettagliando le caratteristiche principali di un prodotto in arrivo. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando registrazioni dello schermo e sovrapposizioni animate, con tutti gli elementi narrativi prodotti in modo efficiente utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per un messaggio preciso sul marketing del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di benvenuto di 30 secondi per l'onboarding dei nuovi assunti, celebrando il loro arrivo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e invitante, con membri del team diversi e una colonna sonora edificante, facilmente creato utilizzando i Template e le scene personalizzabili di HeyGen per garantire una prima impressione coerente e positiva e migliorare il coinvolgimento dei dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video aziendale pratico di 50 secondi per i project manager, delineando le nuove migliori pratiche per i flussi di lavoro agili. L'approccio visivo dovrebbe essere diretto e istruttivo, incorporando filmati di repertorio e diagrammi pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, abbinati a una voce fuori campo professionale che guida gli spettatori attraverso ogni fase della formazione interna.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il generatore di video per il lancio interno

Produci rapidamente video di lancio interni di qualità professionale per informare e coinvolgere il tuo team, semplificando la comunicazione con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando o digitando il tuo script per il lancio interno. La nostra capacità di testo-a-video da script trasformerà automaticamente il tuo testo in un video dinamico.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo un avatar AI professionale per presentare il tuo messaggio. Seleziona da una gamma diversificata per rappresentare al meglio il tuo marchio e tono.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio
Assicura la coerenza del marchio integrando il logo e i colori della tua azienda. Utilizza i controlli di branding (logo, colori) per personalizzare l'identità visiva del tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video aggiungendo sottotitoli/didascalie per l'accessibilità. Poi, esporta il tuo video di lancio interno completato nel formato desiderato, pronto per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Stimola la Comunicazione e il Coinvolgimento dei Dipendenti

.

Crea video coinvolgenti per le comunicazioni interne, ispirando i team e stimolando l'entusiasmo per nuovi progetti o iniziative aziendali.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le nostre comunicazioni interne e i video di lancio?

HeyGen consente ai team di creare video di lancio interni e comunicazioni professionali e coinvolgenti in modo efficiente. Il nostro creatore di video AI trasforma i tuoi script in video raffinati, rendendo le informazioni complesse accessibili ed entusiasmanti per i tuoi dipendenti.

Quali risorse creative offre HeyGen per walkthrough di prodotto dinamici?

HeyGen fornisce un motore creativo completo, permettendoti di generare walkthrough di prodotto dinamici utilizzando avatar AI e convertendo testo-a-video da uno script. Utilizza i nostri template video personalizzabili e la ricca libreria multimediale per creare contenuti visivamente accattivanti.

HeyGen può aiutarci a mantenere la coerenza del marchio nei nostri video promozionali?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e risorse personalizzate in ogni video promozionale. Questo assicura che tutte le tue produzioni creative siano coerenti e allineate con l'identità del tuo marchio.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video per la formazione e l'onboarding?

HeyGen semplifica la generazione video end-to-end per i video di formazione aziendale e onboarding. Il nostro creatore di video AI utilizza capacità di testo-a-video da script e voci fuori campo AI per produrre rapidamente video di formazione coinvolgenti potenziati dall'AI, risparmiando tempo e risorse significativi.

