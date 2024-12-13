Il generatore di video roadmap interni per Visuali Chiare

Crea rapidamente "video roadmap" da qualsiasi testo, potenziando le "comunicazioni interne" con la potente tecnologia "Text-to-video da script".

Crea un video vivace di 60 secondi per stakeholder interni e team di prodotto, delineando le prossime roadmap di prodotto con animazioni dinamiche e una voce fuori campo sicura ed entusiasta. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e simile a un'infografica, rendendo le informazioni complesse facilmente digeribili e coinvolgenti grazie alla robusta generazione di Voiceover di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video conciso di 30 secondi rivolto ai team di progetto e ai collaboratori trasversali, annunciando le tappe fondamentali per le nuove roadmap di progetto e promuovendo un senso di collaborazione. Questo video dovrebbe presentare tagli rapidi e d'impatto e testo sullo schermo, trasmettendo urgenza ed entusiasmo, facilmente realizzabile sfruttando la capacità di Text-to-video da script di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una presentazione innovativa di 45 secondi rivolta ai team di innovazione e alla leadership, dimostrando la visione per roadmap interattive. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere futuristico ed elegante, con un avatar AI che presenta visualizzazioni dinamiche e punti dati, mostrando gli avatar AI all'avanguardia di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 90 secondi per i team interessati a ottimizzare le comunicazioni interne, illustrando come un generatore di video roadmap interni semplifica il loro flusso di lavoro. Utilizza uno stile visivo conversazionale e autentico, sfruttando i diversi Template e scene di HeyGen per presentare una panoramica chiara e passo-passo del processo con una narrazione accessibile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Roadmap Interni

Crea roadmap visive coinvolgenti per le comunicazioni interne. Trasforma i tuoi piani strategici in video dinamici con l'AI, rendendo le informazioni complesse chiare e accessibili al tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inserisci i dettagli della tua roadmap come testo o incolla uno script esistente per generare istantaneamente contenuti video. Sfrutta la potenza del Text-to-video da script per dare vita ai tuoi piani senza sforzo.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Migliora la presentazione della tua roadmap scegliendo tra diversi avatar AI per narrare il tuo video o incorporare scene e modelli pertinenti per rappresentare visivamente le tappe fondamentali.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Rifinisci
Genera voiceover dal suono naturale in varie lingue e stili per trasmettere chiaramente il tuo messaggio. Personalizza gli elementi per garantire che i tuoi video roadmap siano in linea con le linee guida di comunicazione interna del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Scarica facilmente il tuo video finito in più formati e rapporti d'aspetto. Condividi senza problemi il tuo video roadmap interno dinamico con stakeholder e team per favorire allineamento e chiarezza.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Informazioni Complesse delle Roadmap

.

Semplifica gli aggiornamenti complessi delle roadmap di prodotto o progetto, rendendoli facili da comprendere e assorbire efficacemente per tutti gli stakeholder interni.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di roadmap visive?

HeyGen semplifica la creazione di roadmap visive coinvolgenti sfruttando avatar AI avanzati e diversi modelli video. Puoi trasformare rapidamente le tue roadmap di prodotto in video dinamici per comunicazioni interne chiare.

Posso generare un video roadmap direttamente dal mio script con HeyGen?

Assolutamente, la potente funzione Text-to-video da script di HeyGen ti consente di produrre facilmente video roadmap professionali. Puoi personalizzarli con i controlli del tuo marchio e scegliere tra varie voci AI per adattarsi allo stile del tuo brand.

Quali opzioni creative offre HeyGen per roadmap di progetto visivamente accattivanti?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa una ricca libreria di modelli video e avatar AI, per creare roadmap visivamente accattivanti e interattive. Adatta facilmente i rapporti d'aspetto ed esporta e condividi le tue roadmap di progetto su tutte le piattaforme.

Come può HeyGen migliorare le comunicazioni interne per le roadmap di prodotto?

HeyGen funge da efficiente creatore di video AI, trasformando roadmap di prodotto complesse in video roadmap coinvolgenti per comunicazioni interne più chiare. Questo assicura che il tuo team comprenda le iniziative chiave con contenuti dinamici e visivamente ricchi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo