Creatore di Video per Politiche Interne per Politiche Chiare e Coinvolgenti
Trasforma senza sforzo politiche complesse in video chiari e coinvolgenti utilizzando capacità avanzate di testo-a-video da script.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video coinvolgente di 3 minuti per l'onboarding dei nuovi assunti, mostrando la cultura aziendale e i primi passi. Utilizza uno stile visivo amichevole e accogliente con scene dinamiche e un tono caloroso, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi chiave e personalizzare l'esperienza per i nuovi arrivati, garantendo una presenza del marchio coerente e professionale.
Produci un video esplicativo dinamico di 90 secondi per il team di vendita, dimostrando la nuova integrazione CRM con uno stile visivo vivace e facile da seguire, utilizzando musica di sottofondo vivace per mantenere l'interesse. Sfrutta i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente sequenze dall'aspetto professionale, rendendo i processi complessi semplici e comprensibili per un'applicazione immediata.
Sviluppa un video di comunicazione interna raffinato di 1 minuto per tutto il personale, fornendo l'aggiornamento delle prestazioni trimestrali con un'estetica visiva sofisticata che incorpora elementi del marchio aziendale e un tono sicuro e professionale. Assicurati che il messaggio sia chiaramente trasmesso attraverso la generazione di voce narrante precisa di HeyGen, fornendo chiarezza e autorità, rendendo facile per i dipendenti assimilare le informazioni chiave.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione sulle Politiche e la Ritenzione.
Migliora la comprensione e la ritenzione delle politiche interne da parte dei dipendenti attraverso video di formazione coinvolgenti e potenziati dall'AI.
Ottimizza l'Apprendimento e lo Sviluppo Interno.
Sviluppa in modo efficiente moduli di formazione interna completi e spiegazioni delle politiche, raggiungendo tutti i dipendenti senza sforzo.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per le comunicazioni interne?
HeyGen sfrutta capacità avanzate di testo-a-video, permettendo agli utenti di trasformare senza sforzo script in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici e generazione di voce narrante professionale, ideale per video di comunicazione interna e video di formazione.
HeyGen può aiutare a mantenere l'identità del nostro marchio nei video interni?
Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding personalizzati completi, permettendoti di integrare senza problemi elementi del marchio della tua azienda come loghi e colori specifici nei tuoi video di politiche interne e annunci aziendali, garantendo una generazione visiva coerente.
Quali caratteristiche rendono HeyGen un software intuitivo per video esplicativi?
HeyGen fornisce un editor intuitivo drag-and-drop e una vasta collezione di modelli video, stabilendosi come un software per video esplicativi facile da usare. Puoi creare rapidamente contenuti video di alta qualità, inclusi video di onboarding per i dipendenti, senza richiedere esperienza precedente nel montaggio video.
Come può HeyGen accelerare la produzione di video di formazione professionale?
HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video di formazione professionale offrendo una vasta libreria di modelli video personalizzati, avatar AI e conversione efficiente da testo a video. Questo consente ai professionisti delle risorse umane di produrre contenuti video coinvolgenti in modo efficiente per la formazione sulle politiche e l'onboarding dei dipendenti.