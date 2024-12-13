Creatore di Video per Politiche Interne per Politiche Chiare e Coinvolgenti

Trasforma senza sforzo politiche complesse in video chiari e coinvolgenti utilizzando capacità avanzate di testo-a-video da script.

Crea un video conciso di 2 minuti sulle politiche interne per tutti i dipendenti, introducendo le linee guida aggiornate sulla privacy dei dati con testo chiaro sullo schermo e animazioni professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e informativo, accompagnato da una voce narrante sicura ed esplicativa, facilmente generata utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen per garantire accuratezza e coerenza in tutte le comunicazioni.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video coinvolgente di 3 minuti per l'onboarding dei nuovi assunti, mostrando la cultura aziendale e i primi passi. Utilizza uno stile visivo amichevole e accogliente con scene dinamiche e un tono caloroso, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi chiave e personalizzare l'esperienza per i nuovi arrivati, garantendo una presenza del marchio coerente e professionale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo dinamico di 90 secondi per il team di vendita, dimostrando la nuova integrazione CRM con uno stile visivo vivace e facile da seguire, utilizzando musica di sottofondo vivace per mantenere l'interesse. Sfrutta i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente sequenze dall'aspetto professionale, rendendo i processi complessi semplici e comprensibili per un'applicazione immediata.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di comunicazione interna raffinato di 1 minuto per tutto il personale, fornendo l'aggiornamento delle prestazioni trimestrali con un'estetica visiva sofisticata che incorpora elementi del marchio aziendale e un tono sicuro e professionale. Assicurati che il messaggio sia chiaramente trasmesso attraverso la generazione di voce narrante precisa di HeyGen, fornendo chiarezza e autorità, rendendo facile per i dipendenti assimilare le informazioni chiave.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Politiche Interne

Trasforma politiche interne complesse in video coinvolgenti e facili da comprendere in pochi minuti, garantendo una comunicazione chiara e una migliore comprensione da parte dei dipendenti in tutta l'organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Politica
Inizia inserendo il testo della tua politica. Il creatore di video AI convertirà istantaneamente il tuo script in un video, utilizzando le sue capacità di testo-a-video per un avvio rapido.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Rafforza il tuo messaggio scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. Questi presentatori digitali trasmetteranno le informazioni sulla tua politica in modo chiaro e professionale.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Integra l'identità della tua azienda applicando controlli di branding come loghi e colori. Questo assicura che i tuoi video di politiche interne mantengano un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di politiche interne selezionando il rapporto d'aspetto e la qualità desiderati. Esporta il tuo video di alta qualità per una distribuzione senza problemi su tutti i canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Comunicazione di Politiche Complesse

.

Traduci politiche interne intricate in video esplicativi chiari e concisi, migliorando la comprensione e la conformità in tutta l'organizzazione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per le comunicazioni interne?

HeyGen sfrutta capacità avanzate di testo-a-video, permettendo agli utenti di trasformare senza sforzo script in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici e generazione di voce narrante professionale, ideale per video di comunicazione interna e video di formazione.

HeyGen può aiutare a mantenere l'identità del nostro marchio nei video interni?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding personalizzati completi, permettendoti di integrare senza problemi elementi del marchio della tua azienda come loghi e colori specifici nei tuoi video di politiche interne e annunci aziendali, garantendo una generazione visiva coerente.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un software intuitivo per video esplicativi?

HeyGen fornisce un editor intuitivo drag-and-drop e una vasta collezione di modelli video, stabilendosi come un software per video esplicativi facile da usare. Puoi creare rapidamente contenuti video di alta qualità, inclusi video di onboarding per i dipendenti, senza richiedere esperienza precedente nel montaggio video.

Come può HeyGen accelerare la produzione di video di formazione professionale?

HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video di formazione professionale offrendo una vasta libreria di modelli video personalizzati, avatar AI e conversione efficiente da testo a video. Questo consente ai professionisti delle risorse umane di produrre contenuti video coinvolgenti in modo efficiente per la formazione sulle politiche e l'onboarding dei dipendenti.

