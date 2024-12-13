Generatore di Video per Politiche Interne per Semplificare la Formazione

Crea facilmente video esplicativi coinvolgenti per la formazione e la conformità dei dipendenti, sfruttando la funzione Testo-a-video da script.

Sviluppa un video di 1 minuto che spieghi la nuova politica di lavoro a distanza della nostra azienda per tutti i nuovi assunti, utilizzando un avatar AI professionale per presentare le informazioni in modo chiaro e accogliente, accompagnato da una voce fuori campo amichevole e rassicurante.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione sulla conformità di 90 secondi che dettagli le politiche aziendali aggiornate sulla privacy dei dati per tutti i dipendenti, utilizzando la funzione Testo-a-video da script per garantire accuratezza e uno stile visivo formale con infografiche coinvolgenti e una voce autorevole.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione interna di 45 secondi per i team leader e i manager, annunciando il lancio di un nuovo strumento di gestione dei progetti, sfruttando vari Modelli e scene per creare uno stile visivo dinamico e moderno con musica di sottofondo vivace.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo di 30 secondi per il dipartimento HR che descriva le recenti modifiche alla politica di congedo, assicurando che tutti i punti chiave siano evidenziati con Sottotitoli/caption chiari per un rapido riferimento in uno stile visivo diretto e professionale con narrazione concisa, mantenendo standard di produzione video interna sicuri.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per Politiche Interne

Trasforma facilmente politiche aziendali complesse in spiegazioni video coinvolgenti per il tuo team utilizzando una piattaforma video AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando il testo della tua politica o lo script direttamente nella piattaforma. Questo serve come base per il tuo "generatore di video per politiche interne", convertendo automaticamente i tuoi contenuti scritti in un formato visivo dinamico.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Stile
Seleziona un "avatar AI" per essere il presentatore della tua spiegazione della politica. Personalizza il loro aspetto e la voce per garantire una rappresentazione professionale e coerente del brand.
3
Step 3
Aggiungi Voce Fuori Campo e Sottotitoli
Migliora la chiarezza utilizzando la "generazione di voce fuori campo" per creare una narrazione dal suono naturale per il tuo video. Puoi anche aggiungere facilmente sottotitoli per garantire l'accessibilità a tutti i dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video delle Politiche
Una volta finalizzato, esporta il tuo video rifinito nel formato desiderato. I tuoi nuovi "video esplicativi delle politiche" sono ora pronti per una distribuzione sicura attraverso i tuoi canali di comunicazione interna, assicurando che il tuo team sia ben informato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Spiegazioni delle Politiche Complesse

.

Scomponi le politiche aziendali intricate in spiegazioni video facili da comprendere, migliorando la chiarezza e la conformità per i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per politiche interne utilizzando l'AI?

HeyGen semplifica il processo permettendo agli utenti di generare "video esplicativi delle politiche" da "Testo-a-video da script". Il nostro avanzato "generatore di video AI" utilizza "avatar AI" realistici e "generazione di voce fuori campo" per dare vita ai tuoi contenuti in modo rapido ed efficiente, rendendo le "politiche aziendali" complesse facili da comprendere.

Posso personalizzare l'aspetto e lo stile dei video delle politiche creati con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre ampi "controlli di branding", permettendoti di utilizzare "modelli brandizzati" e integrare i tuoi "kit di brand" con loghi, colori e font personalizzati. Questo assicura che tutte le tue "comunicazioni interne", inclusi i "video esplicativi delle politiche", siano perfettamente allineate con l'identità della tua azienda.

HeyGen supporta opzioni multilingue e funzionalità di accessibilità per i contenuti delle politiche?

Sì, HeyGen migliora l'accessibilità delle tue "comunicazioni interne" con "sottotitoli automatici" e robuste capacità di "traduzione multilingue". Questo assicura che i tuoi "video esplicativi delle politiche" siano compresi da una forza lavoro diversificata, promuovendo una "formazione dei dipendenti" e una conformità complete.

Cosa rende HeyGen adatto alla creazione di video sicuri per politiche interne e formazione?

HeyGen è progettato per la "produzione video interna sicura", fornendo una robusta "piattaforma video AI" perfetta per "materiali di onboarding" e "formazione sulla conformità". Funziona come un efficiente "generatore di video per politiche interne", assicurando che le informazioni aziendali sensibili siano comunicate in modo chiaro e sicuro all'interno della tua organizzazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo