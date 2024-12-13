Potenzia le Risorse Umane con un Creatore di Video Esplicativi Interni

Genera video esplicativi coinvolgenti per la comunicazione interna. Le nostre capacità di testo-a-video trasformano rapidamente i tuoi script in video accattivanti.

Sviluppa un video esplicativo interno di 45 secondi rivolto ai nuovi assunti, illustrando i valori fondamentali dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e professionale, con avatar AI amichevoli per trasmettere i messaggi chiave, accompagnati da una traccia audio vivace e chiara. Questo contenuto video coinvolgente è perfetto per la formazione iniziale sulle politiche aziendali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di 60 secondi per tutti i dipendenti, dettagliando le linee guida aggiornate sul lavoro ibrido. Utilizza la funzionalità di testo-a-video per garantire un messaggio coerente. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e informativo, promuovendo una comunicazione interna fluida con toni chiari e incoraggianti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 30 secondi con creatore video AI per tutto il personale su un protocollo critico di sicurezza dei dati. Lo stile visivo dovrebbe essere nitido e diretto, con un tono audio serio ma chiaro, sfruttando la generazione di voiceover per istruzioni precise e sottotitoli per l'accessibilità, rendendolo un video esplicativo breve ed efficace.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 50 secondi coinvolgente per i dipendenti e il team finanziario, illustrando il processo passo-passo per la presentazione dei rapporti spese. Utilizza vari modelli e scene per guidare visivamente il pubblico attraverso ogni fase. Lo stile visivo dovrebbe essere organizzato e di supporto, con una traccia audio calma e istruttiva per semplificare la formazione sulle politiche.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi Interni

Ottimizza la formazione sulle politiche e migliora la comunicazione interna creando video esplicativi professionali e coinvolgenti con la semplicità dell'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Politica
Trasforma i dettagli delle tue politiche interne in uno script video coinvolgente utilizzando avanzate "capacità di testo-a-video" per una creazione di contenuti senza sforzo.
2
Step 2
Aggiungi un Presentatore AI
Seleziona tra diversi "avatar AI" per presentare le tue informazioni sulle politiche, rendendo le linee guida complesse accessibili e facili da comprendere per i dipendenti.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Integra l'identità visiva della tua azienda utilizzando completi "controlli di branding", assicurando che il tuo video esplicativo sulle politiche si allinei perfettamente con le comunicazioni interne.
4
Step 4
Genera e Condividi
Produci il tuo video di alta qualità finito con "generazione di voiceover" automatica, quindi esportalo facilmente per una comunicazione e formazione interna diffusa.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Spiegazioni delle Politiche Complesse

Demistifica le politiche aziendali intricate e migliora la comprensione dei dipendenti in tutta l'organizzazione con video esplicativi coinvolgenti con avatar AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi interni sulle politiche?

HeyGen semplifica il processo di diventare un "creatore di video esplicativi interni" sfruttando la tecnologia "AI video maker". Permette ai "professionisti delle risorse umane" di trasformare rapidamente politiche complesse in "contenuti video coinvolgenti" per una formazione efficace sulle "politiche" e una "comunicazione interna" in tutta l'organizzazione.

HeyGen può creare video esplicativi con avatar AI partendo solo dal testo?

Sì, HeyGen consente agli utenti di generare video esplicativi con "avatar AI" direttamente da script testuali. Le sue avanzate "capacità di testo-a-video" e la realistica "generazione di voiceover" danno vita ai tuoi "video esplicativi" senza bisogno di attori professionisti o attrezzature di registrazione.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i video esplicativi sulle politiche?

HeyGen fornisce robusti "controlli di branding" per garantire che il tuo "video esplicativo sulle politiche" sia in linea con l'identità della tua azienda. Puoi personalizzare i "modelli", aggiungere il tuo logo e selezionare colori specifici del brand utilizzando il suo intuitivo "editor drag-and-drop", rendendo ogni video distintamente tuo.

HeyGen è un software efficiente per video esplicativi per i professionisti delle risorse umane?

Assolutamente, HeyGen è progettato come un software efficiente per "video esplicativi" particolarmente utile per i "professionisti delle risorse umane". Aiuta a creare "contenuti video coinvolgenti" di qualità professionale con "sottotitoli automatici" in pochi minuti, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.

