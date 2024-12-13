Migliora la Conformità con il tuo generatore di video esplicativi per le politiche interne
Migliora la comprensione delle politiche e l'engagement nella formazione dei dipendenti per i professionisti delle risorse umane con video dinamici che includono la generazione di Voiceover.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video conciso di 90 secondi per i team di comunicazione interna, semplificando la complessa politica 'Lavorare da Ovunque' per tutti i dipendenti, utilizzando un approccio visivo in stile infografica e un tono amichevole generato tramite Testo-a-video da script, garantendo chiarezza con Sottotitoli/caption automatici.
Produci un video completo di 2 minuti rivolto agli Ufficiali di Conformità e a tutto il personale, dettagliando le politiche cruciali di Cybersecurity e Privacy, presentato con visuali affidabili, transizioni dinamiche e musica di sottofondo professionale proveniente dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, sfruttando modelli pronti all'uso per un rapido impiego durante l'onboarding dei dipendenti.
Progetta un video di aggiornamento delle politiche aziendali di 45 secondi visivamente accattivante per i team di marketing e risorse umane, mostrando le recenti modifiche alla politica di rimborso spese, mantenendo linee guida di brand coerenti con grafiche moderne ed eleganti e una voce narrante energica, garantendo una presentazione perfetta su tutte le piattaforme utilizzando i controlli di Branding di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Ottimizza la Creazione di Corsi sulle Politiche.
Produci rapidamente video di formazione sulle politiche completi, assicurando che tutti i dipendenti ricevano informazioni coerenti e aggiornate.
Migliora l'Engagement nella Formazione sulle Politiche.
Utilizza l'AI per rendere la formazione sulle politiche interattiva e memorabile, portando a una migliore comprensione e conformità da parte dei dipendenti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi per le politiche interne?
HeyGen funziona come un avanzato "generatore di video AI" e "generatore di video esplicativi per le politiche interne". Permette agli utenti di trasformare script di testo in "video esplicativi delle politiche" professionali utilizzando "avatar AI" realistici e "generazione di Voiceover" rapidamente, semplificando l'intero processo di produzione.
HeyGen può aiutare a personalizzare i video esplicativi delle politiche con il branding aziendale?
Sì, HeyGen offre robusti "controlli di Branding" che consentono agli utenti di personalizzare i "video esplicativi delle politiche" con loghi, colori e font aziendali. Questo assicura che tutti i "video esplicativi" mantengano un'identità di brand coerente, facendo sì che "spiegazioni chiare e semplici" risuonino meglio con i dipendenti.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per garantire spiegazioni delle politiche chiare e accessibili?
HeyGen offre caratteristiche tecniche fondamentali come "Sottotitoli/caption" automatici e "generazione di Voiceover" di alta qualità per rendere le "spiegazioni delle politiche" universalmente accessibili. Combinato con "avatar AI" espressivi e capacità di "Testo-a-video da script", assicura che le "politiche complesse" siano facilmente comprese da tutti i dipendenti.
Come può HeyGen assistere i professionisti delle risorse umane e le comunicazioni interne nel lancio delle politiche?
Per i "professionisti delle risorse umane" e i team di "comunicazioni interne", HeyGen semplifica l'"onboarding dei dipendenti" e la comunicazione delle "politiche aziendali". Agendo come un efficiente "creatore di video esplicativi", HeyGen consente la rapida creazione di contenuti coinvolgenti che assicurano la "comprensione delle politiche" e migliorano la conformità complessiva.