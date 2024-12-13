Migliora la Conformità con il tuo generatore di video esplicativi per le politiche interne

Migliora la comprensione delle politiche e l'engagement nella formazione dei dipendenti per i professionisti delle risorse umane con video dinamici che includono la generazione di Voiceover.

Crea un video esplicativo di 1 minuto per le politiche interne destinato ai professionisti delle risorse umane, introducendo i nuovi assunti alla politica aziendale sui permessi, con un avatar AI professionale che fornisce informazioni chiare e concise con una voce narrante sicura, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per una presentazione coerente.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 90 secondi per i team di comunicazione interna, semplificando la complessa politica 'Lavorare da Ovunque' per tutti i dipendenti, utilizzando un approccio visivo in stile infografica e un tono amichevole generato tramite Testo-a-video da script, garantendo chiarezza con Sottotitoli/caption automatici.
Prompt di Esempio 2
Produci un video completo di 2 minuti rivolto agli Ufficiali di Conformità e a tutto il personale, dettagliando le politiche cruciali di Cybersecurity e Privacy, presentato con visuali affidabili, transizioni dinamiche e musica di sottofondo professionale proveniente dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, sfruttando modelli pronti all'uso per un rapido impiego durante l'onboarding dei dipendenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di aggiornamento delle politiche aziendali di 45 secondi visivamente accattivante per i team di marketing e risorse umane, mostrando le recenti modifiche alla politica di rimborso spese, mantenendo linee guida di brand coerenti con grafiche moderne ed eleganti e una voce narrante energica, garantendo una presentazione perfetta su tutte le piattaforme utilizzando i controlli di Branding di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi per le Politiche Interne

Trasforma le politiche aziendali complesse in video esplicativi chiari e coinvolgenti senza sforzo, assicurando che il tuo team comprenda e rispetti le linee guida chiave.

1
Step 1
Crea il tuo Script di Politica
Inizia incollando il testo della tua politica. Il generatore utilizzerà algoritmi avanzati per convertire il tuo contenuto scritto in uno script video conciso, pronto per la produzione utilizzando Testo-a-video da script.
2
Step 2
Scegli il tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Puoi personalizzare il loro aspetto per adattarlo alle linee guida della tua azienda.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Arricchisci il tuo video con la generazione di Voiceover professionale dal tuo script, garantendo una narrazione chiara e coerente per le tue spiegazioni delle politiche.
4
Step 4
Esporta il tuo Video Esplicativo Finale
Prepara il tuo video esplicativo per varie piattaforme interne utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto. Questo assicura che il tuo video appaia perfetto ovunque venga condiviso.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi per le politiche interne?

HeyGen funziona come un avanzato "generatore di video AI" e "generatore di video esplicativi per le politiche interne". Permette agli utenti di trasformare script di testo in "video esplicativi delle politiche" professionali utilizzando "avatar AI" realistici e "generazione di Voiceover" rapidamente, semplificando l'intero processo di produzione.

HeyGen può aiutare a personalizzare i video esplicativi delle politiche con il branding aziendale?

Sì, HeyGen offre robusti "controlli di Branding" che consentono agli utenti di personalizzare i "video esplicativi delle politiche" con loghi, colori e font aziendali. Questo assicura che tutti i "video esplicativi" mantengano un'identità di brand coerente, facendo sì che "spiegazioni chiare e semplici" risuonino meglio con i dipendenti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per garantire spiegazioni delle politiche chiare e accessibili?

HeyGen offre caratteristiche tecniche fondamentali come "Sottotitoli/caption" automatici e "generazione di Voiceover" di alta qualità per rendere le "spiegazioni delle politiche" universalmente accessibili. Combinato con "avatar AI" espressivi e capacità di "Testo-a-video da script", assicura che le "politiche complesse" siano facilmente comprese da tutti i dipendenti.

Come può HeyGen assistere i professionisti delle risorse umane e le comunicazioni interne nel lancio delle politiche?

Per i "professionisti delle risorse umane" e i team di "comunicazioni interne", HeyGen semplifica l'"onboarding dei dipendenti" e la comunicazione delle "politiche aziendali". Agendo come un efficiente "creatore di video esplicativi", HeyGen consente la rapida creazione di contenuti coinvolgenti che assicurano la "comprensione delle politiche" e migliorano la conformità complessiva.

