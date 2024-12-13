Creatore di Video di Orientamento Interno: Semplifica l'Onboarding dei Dipendenti

Ottimizza la comunicazione interna e crea video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti con potenti capacità di testo-a-video da script.

Crea un video di benvenuto di 30 secondi per i nuovi assunti, servendo come introduzione coinvolgente alla cultura e ai valori dell'azienda. Questo video, destinato ai nuovi dipendenti, dovrebbe presentare uno stile visivo caldo e professionale con una generazione di voiceover chiara, utilizzando avatar AI per trasmettere messaggi chiave in modo diretto e personale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi che spieghi il nostro nuovo strumento di comunicazione interna per tutti i dipendenti. Punta a uno stile visivo pulito e informativo con un tono utile. Utilizza le capacità di testo-a-video di HeyGen per garantire precisione e sfrutta i modelli video per un aspetto coerente e brandizzato in questo video di formazione essenziale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi che celebri i recenti successi e traguardi aziendali, destinato all'orientamento interno per aumentare il morale del team. Lo stile visivo dovrebbe essere ispirante e dinamico, con musica di sottofondo motivante. Assicurati di avere sottotitoli/caption nitidi e incorpora immagini diverse dalla libreria multimediale/supporto stock per evidenziare il nostro successo collettivo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di annuncio conciso di 30 secondi per un prossimo evento aziendale, rivolto a tutto il personale attuale. Il video dovrebbe avere uno stile visivo e audio moderno e professionale, sfruttando le funzionalità potenziate dall'AI per un risultato raffinato. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire una visione ottimale su tutte le piattaforme interne per questo creatore di video di orientamento interno critico.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Orientamento Interno

Crea video di orientamento interno coinvolgenti e accurati per i tuoi nuovi assunti con la piattaforma intuitiva e potenziata dall'AI di HeyGen.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo video di orientamento scegliendo da una libreria diversificata di "modelli video" professionali, offrendo un avvio rapido al tuo processo creativo.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script e Avatar AI
Incolla il tuo script nell'editor e scegli tra una gamma di "avatar AI" per presentare i tuoi contenuti, generando automaticamente un voiceover chiaro.
3
Step 3
Applica i Controlli di Branding
Personalizza il tuo video con i nostri robusti "controlli di branding", permettendoti di incorporare il logo della tua azienda e colori specifici per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato, "esporta" i tuoi "video di onboarding dei dipendenti" personalizzati nel rapporto d'aspetto preferito, pronti per la distribuzione al tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Onboarding Ispiratori

.

Crea video di benvenuto motivazionali e pezzi di comunicazione chiave per ispirare i nuovi assunti e promuovere una cultura aziendale positiva.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di onboarding dei dipendenti?

HeyGen ti consente di creare video di onboarding e orientamento interno coinvolgenti con avatar AI e conversione testo-a-video. Questo permette di realizzare video di benvenuto personalizzati per i nuovi assunti, garantendo una comunicazione interna coerente.

Qual è il ruolo degli avatar AI nell'onboarding virtuale?

Gli avatar AI di HeyGen danno vita ai tuoi video di onboarding virtuale, fornendo un volto coerente e professionale per i tuoi contenuti di formazione. Puoi sfruttare la generazione di voiceover per articolare chiaramente argomenti complessi, rendendo l'esperienza più coinvolgente per i nuovi assunti.

HeyGen è un creatore di video di orientamento interno efficiente per le aziende?

Assolutamente. HeyGen è progettato per essere un'interfaccia intuitiva per le aziende, offrendo modelli video e conversione testo-a-video per produrre rapidamente video di formazione di alta qualità. Le nostre funzionalità potenziate dall'AI semplificano l'intero processo di creazione dei contenuti.

Posso brandizzare i video di formazione creati con HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda in tutti i tuoi video di comunicazione interna. Questo assicura che i tuoi video di onboarding dei dipendenti mantengano un'identità di marca professionale e coerente.

