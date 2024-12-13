Creatore di Video di Orientamento Interno: Semplifica l'Onboarding dei Dipendenti
Ottimizza la comunicazione interna e crea video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti con potenti capacità di testo-a-video da script.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi che spieghi il nostro nuovo strumento di comunicazione interna per tutti i dipendenti. Punta a uno stile visivo pulito e informativo con un tono utile. Utilizza le capacità di testo-a-video di HeyGen per garantire precisione e sfrutta i modelli video per un aspetto coerente e brandizzato in questo video di formazione essenziale.
Produci un video di 60 secondi che celebri i recenti successi e traguardi aziendali, destinato all'orientamento interno per aumentare il morale del team. Lo stile visivo dovrebbe essere ispirante e dinamico, con musica di sottofondo motivante. Assicurati di avere sottotitoli/caption nitidi e incorpora immagini diverse dalla libreria multimediale/supporto stock per evidenziare il nostro successo collettivo.
Progetta un video di annuncio conciso di 30 secondi per un prossimo evento aziendale, rivolto a tutto il personale attuale. Il video dovrebbe avere uno stile visivo e audio moderno e professionale, sfruttando le funzionalità potenziate dall'AI per un risultato raffinato. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire una visione ottimale su tutte le piattaforme interne per questo creatore di video di orientamento interno critico.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione dei Dipendenti.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione per i nuovi assunti e la formazione continua dei dipendenti con contenuti video potenziati dall'AI.
Scala l'Apprendimento Interno.
Sviluppa corsi di formazione interna più completi e raggiungi efficacemente tutti i dipendenti dell'organizzazione.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i nostri video di onboarding dei dipendenti?
HeyGen ti consente di creare video di onboarding e orientamento interno coinvolgenti con avatar AI e conversione testo-a-video. Questo permette di realizzare video di benvenuto personalizzati per i nuovi assunti, garantendo una comunicazione interna coerente.
Qual è il ruolo degli avatar AI nell'onboarding virtuale?
Gli avatar AI di HeyGen danno vita ai tuoi video di onboarding virtuale, fornendo un volto coerente e professionale per i tuoi contenuti di formazione. Puoi sfruttare la generazione di voiceover per articolare chiaramente argomenti complessi, rendendo l'esperienza più coinvolgente per i nuovi assunti.
HeyGen è un creatore di video di orientamento interno efficiente per le aziende?
Assolutamente. HeyGen è progettato per essere un'interfaccia intuitiva per le aziende, offrendo modelli video e conversione testo-a-video per produrre rapidamente video di formazione di alta qualità. Le nostre funzionalità potenziate dall'AI semplificano l'intero processo di creazione dei contenuti.
Posso brandizzare i video di formazione creati con HeyGen?
Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda in tutti i tuoi video di comunicazione interna. Questo assicura che i tuoi video di onboarding dei dipendenti mantengano un'identità di marca professionale e coerente.