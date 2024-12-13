creatore di video di onboarding interno: Onboarding Rapido e Coinvolgente
Crea video di onboarding coinvolgenti e personalizzati che aumentano la soddisfazione e la fidelizzazione dei dipendenti, sfruttando gli avanzati "avatar AI".
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Sviluppa un video aziendale elegante di 90 secondi, rivolto ai team HR, per dimostrare come scalare i processi di onboarding in modo efficiente. L'audio dovrebbe includere musica di sottofondo professionale e sottotitoli chiari per l'accessibilità. Incorpora i Template e le scene di HeyGen per una creazione rapida e sfrutta i Sottotitoli/didascalie per una portata globale.
Immagina un video di 2 minuti progettato per i responsabili di dipartimento che creano moduli di formazione specifici, concentrandosi su un tutorial software complesso utilizzando video animati. L'estetica dovrebbe essere dettagliata e istruttiva con visuali animate coinvolgenti, accompagnate da una voce fuori campo calma ed esplicativa. Assicurati di utilizzare il Text-to-video di HeyGen da script per convertire le guide scritte in presentazioni dinamiche, arricchite dal supporto della Libreria multimediale/stock per aiuti visivi.
Produci un video di 45 secondi rivolto ai potenziali assunti, mostrando una cultura aziendale positiva per migliorare i video di employer branding. Lo stile visivo dovrebbe essere stimolante e moderno, con visuali dinamiche e una traccia musicale vivace. Sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per ottimizzare per varie piattaforme sociali, e utilizza la generazione della voce fuori campo per trasmettere i messaggi chiave in modo conciso.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Scala l'Onboarding e la Formazione Globale.
Produci efficacemente moduli di formazione estesi e video di onboarding per raggiungere tutti i nuovi dipendenti, indipendentemente dalla posizione.
Aumenta il Coinvolgimento nell'Onboarding dei Dipendenti.
Guida un maggiore coinvolgimento e migliora la fidelizzazione dei nuovi assunti attraverso contenuti di onboarding interattivi e personalizzati potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding interno?
HeyGen rivoluziona la creazione di video di onboarding interno utilizzando avatar AI avanzati e capacità di text-to-video. Questo potente generatore di video AI semplifica il processo di produzione, permettendoti di trasformare rapidamente script in video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti senza competenze tecniche estese.
HeyGen può aiutare a personalizzare i video di onboarding per i nuovi dipendenti?
Assolutamente, HeyGen offre ampi controlli di branding e una ricca libreria multimediale per personalizzare i tuoi video di onboarding, garantendo un'esperienza altamente personalizzata per i nuovi dipendenti. Puoi incorporare il logo della tua azienda, i colori e utilizzare vari modelli di video per allinearti con la tua identità di marca.
Quali funzionalità potenziate dall'AI offre HeyGen per scalare la produzione di video di onboarding?
HeyGen fornisce robuste funzionalità potenziate dall'AI, inclusi avatar AI e text-to-video da script, che sono cruciali per scalare i video di onboarding in modo efficiente. Queste capacità tecniche consentono una localizzazione senza soluzione di continuità e un rapido dispiegamento di moduli di formazione attraverso diversi team o lingue.
HeyGen è uno strumento di editing facile da usare per creare video di onboarding animati?
Sì, HeyGen è progettato come uno strumento di editing facile da usare, permettendo a chiunque di creare video animati professionali per l'onboarding con facilità. La sua interfaccia intuitiva, unita a modelli di video estesi, semplifica il processo di produzione di contenuti coinvolgenti per i nuovi assunti senza richiedere competenze di editing video precedenti.