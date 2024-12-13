Creatore di Video Newsletter Interne: Aumenta il Coinvolgimento dei Dipendenti

Crea video interni coinvolgenti senza sforzo con avatar AI, trasformando le tue comunicazioni e risparmiando tempo.

Crea un video di comunicazione interna di 60 secondi per tutti i dipendenti, con un leader aziendale che fornisce aggiornamenti strategici chiave. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e raffinato, utilizzando un tono chiaro e coinvolgente, mentre l'audio rimane formale e rassicurante. Impiega gli avatar AI di HeyGen per presentare il messaggio, garantendo un aspetto video coerente e di alta qualità senza la necessità di riprese estensive.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di 45 secondi specificamente per i nuovi assunti, dettagliando aggiornamenti essenziali su HR e formazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole, pulito e facilmente comprensibile, mantenendo un'estetica di marca coerente. Sfrutta i Template e le scene personalizzabili di HeyGen per produrre in modo efficiente un pezzo informativo e accogliente per il coinvolgimento dei dipendenti, assicurando che tutte le informazioni vitali siano trasmesse efficacemente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 30 secondi sulla cultura e il riconoscimento destinato alla distribuzione aziendale, celebrando i recenti successi del team. Lo stile visivo dovrebbe essere edificante e celebrativo, con transizioni dinamiche e una narrazione audio calda e incoraggiante. Usa la funzione di generazione Voiceover di HeyGen per creare un'esperienza di narrazione coinvolgente ed emotiva, aumentando il morale e promuovendo un ambiente di lavoro positivo.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di newsletter interna di 90 secondi progettato per team globali, fornendo un aggiornamento su un progetto critico cross-funzionale. La presentazione visiva deve essere moderna e concisa, con una chiara visualizzazione dei dati dove applicabile, mentre l'audio rimane informativo e autorevole. Implementa i Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e chiara comprensione per tutti gli spettatori, facilitando la comunicazione scalabile attraverso diversi background linguistici.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video Newsletter Interne

Crea video newsletter interne coinvolgenti senza sforzo per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e semplificare le tue comunicazioni interne.

1
Step 1
Seleziona un Template
Inizia il tuo processo di creazione selezionando dalla nostra libreria diversificata di template video progettati per varie comunicazioni interne.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Video
Adatta il tuo messaggio incorporando gli elementi del tuo brand e scegliendo tra una gamma di avatar AI per rappresentare efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Aumenta l'accessibilità e la comprensione generando un chiaro voiceover per il tuo script e aggiungendo automaticamente i sottotitoli.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Rivedi il tuo video finale e poi esportalo nel formato desiderato, utilizzando funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una visione ottimale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica gli Aggiornamenti Aziendali

Crea e distribuisci facilmente notizie aziendali essenziali e aggiornamenti HR tramite video newsletter, garantendo un'ampia portata e una chiara comprensione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video newsletter per le comunicazioni interne?

HeyGen agisce come un generatore di video AI, permettendoti di trasformare il testo in video newsletter coinvolgenti. Questo semplifica le comunicazioni interne, rendendo facile condividere aggiornamenti e aumentare il coinvolgimento dei dipendenti senza editing complesso o attrezzature.

HeyGen può aiutare a creare video in linea con il brand per uso interno?

Assolutamente. HeyGen fornisce template video personalizzabili e avatar AI, permettendoti di produrre video coerenti e in linea con il brand. Puoi facilmente incorporare i loghi e i colori della tua azienda per mantenere l'identità del brand in tutte le tue comunicazioni interne.

Quali sono i vantaggi di utilizzare un generatore di video AI per le comunicazioni con il personale?

Utilizzare un generatore di video AI come HeyGen migliora significativamente le comunicazioni con il personale offrendo soluzioni di comunicazione scalabili. Fornisce automazione guidata dall'AI, riducendo il tempo e le risorse tipicamente richieste per la produzione video, rendendolo uno strumento facile da usare per aggiornamenti HR e di formazione.

Come può HeyGen garantire che i nostri video newsletter interni siano accessibili a tutti i dipendenti?

HeyGen supporta la creazione di video newsletter interni con funzionalità come sottotitoli automatici e voiceover multilingue. Queste capacità garantiscono che il tuo contenuto video sia accessibile e comprensibile a una forza lavoro diversificata, migliorando il coinvolgimento complessivo dei dipendenti.

