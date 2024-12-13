Generatore di Video per Newsletter Interne: Aumenta il Coinvolgimento dei Dipendenti

Crea rapidamente video newsletter professionali e coinvolgenti. Sfrutta il testo-a-video da script per una generazione di contenuti senza interruzioni e una comunicazione interna migliorata.

Immagina un video di 45 secondi per una newsletter interna che celebra i recenti successi del team, progettato per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti in tutta l'azienda. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo vivace e professionale con grafiche luminose e positive e un tono audio amichevole e incoraggiante, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare aggiornamenti chiave in modo coerente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video conciso di 60 secondi per tutti i manager e i capi squadra, concentrandoti sulla condivisione accurata delle informazioni riguardanti un nuovo aggiornamento delle politiche aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e autorevole, presentando chiaramente i dati, mentre l'audio presenta una narrazione calma e precisa, sfruttando la generazione di voiceover di HeyGen per garantire chiarezza e professionalità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video vivace di 30 secondi per la distribuzione aziendale, fornendo un rapido riconoscimento a un dipartimento ad alte prestazioni per promuovere la condivisione positiva delle notizie interne. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico e celebrativo, incorporando animazioni di testo dinamiche e musica di sottofondo ispiratrice, facilmente creato utilizzando i Template e le scene pronti all'uso di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci un video coinvolgente di 50 secondi rivolto ai nuovi assunti o a dipartimenti specifici, progettato per la condivisione di conoscenze su un'iniziativa cross-funzionale imminente. Questo video dovrebbe avere uno stile visivo accogliente e informativo con transizioni fluide e testo su schermo, supportato da una narrazione chiara e dai sottotitoli/caption automatici di HeyGen per una maggiore accessibilità e comprensione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Newsletter Interne

Crea senza sforzo video newsletter coinvolgenti e professionali per le tue comunicazioni interne, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti e la condivisione accurata delle informazioni.

1
Step 1
Crea il Tuo Video
Seleziona un template facile da usare dalla nostra vasta libreria di Template e scene o incolla il testo della tua newsletter per generare istantaneamente scene video iniziali, semplificando il tuo flusso di lavoro con video di qualità professionale.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Migliora il tuo video selezionando uno dei nostri Avatar AI realistici per trasmettere il tuo messaggio, garantendo video newsletter coinvolgenti che risuonano con il tuo team.
3
Step 3
Applica il Tuo Marchio
Incorpora il logo della tua azienda e i colori del marchio utilizzando i controlli di Branding per mantenere un aspetto coerente e professionale in tutte le newsletter interne.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta facilmente il tuo video rifinito, completo di Sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità, pronto per essere condiviso e ottimizzare la tua comunicazione scalabile.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Celebra Successi e Traguardi

.

Evidenzia i successi del team, il riconoscimento dei dipendenti e i traguardi aziendali con segmenti video dinamici, rafforzando il morale interno e l'apprezzamento.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per newsletter interne?

HeyGen agisce come un Generatore di Video AI, permettendoti di produrre facilmente video newsletter coinvolgenti e video di qualità professionale per le comunicazioni interne. La sua piattaforma intuitiva e i template facili da usare eliminano la necessità di competenze di editing estese, semplificando la tua strategia di comunicazione.

HeyGen offre funzionalità per mantenere la coerenza del marchio nei video interni?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di Branding completi, scene video personalizzabili e template brandizzati per garantire che ogni video interno sia in linea con la tua identità aziendale. Questo aiuta a creare video coerenti con il marchio che risuonano con i tuoi dipendenti.

Quali capacità AI utilizza HeyGen per generare contenuti video coinvolgenti?

HeyGen utilizza tecnologia AI avanzata, inclusi Avatar AI, conversione testo-a-video e generazione di Voiceover, per creare video dinamici e di qualità professionale. Questo consente una comunicazione scalabile e un maggiore coinvolgimento dei dipendenti attraverso contenuti personalizzati.

HeyGen può aiutare a creare video di formazione di alta qualità e aggiornamenti HR in modo efficiente?

Sì, HeyGen è un generatore ideale di video per newsletter interne per video di formazione, annunci HR e di leadership. Offre Template Video pronti all'uso e supporto per Sottotitoli/caption, permettendoti di produrre rapidamente video professionali per la formazione interna e la condivisione accurata delle informazioni.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo