Generatore di Notizie Interne: Aumenta il Coinvolgimento dei Dipendenti Oggi

Crea facilmente aggiornamenti di notizie aziendali coinvolgenti con il nostro strumento alimentato dall'AI. Trasforma rapidamente i testi in video accattivanti utilizzando la funzione di trasformazione del testo in video.

Sviluppa un video esplicativo di 1 minuto rivolto ai responsabili IT e ai responsabili della comunicazione, mostrando come il nostro generatore di notizie interne, uno strumento alimentato dall'AI, semplifica gli annunci aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con evidenziazioni dell'interfaccia utente, accompagnato da una voce narrante professionale e rassicurante. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per produrre il contenuto in modo efficiente, dimostrando la potenza tecnica dello strumento.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai dipartimenti HR e al personale non tecnico, dimostrando l'interfaccia intuitiva e l'editor drag-and-drop del nostro nuovo Generatore di Annunci. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere animato, luminoso e incoraggiante, guidando gli utenti passo dopo passo. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per semplificare la creazione e assicurare chiarezza con sottotitoli/didascalie.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di approfondimento di 2 minuti per i team di marketing e i creatori di contenuti, illustrando il modello AI avanzato che alimenta il nostro Generatore di Newsletter AI, enfatizzando la sua capacità di produrre contenuti privi di plagio. Questo video richiede uno stile visivo informativo e basato sui dati con una voce narrante chiara e autorevole. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen per una narrazione coerente e integra il supporto della libreria multimediale/stock per spiegare visivamente concetti complessi di AI.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video breve di 45 secondi per il senior management e i CTO, delineando i benefici tecnici principali e l'integrazione senza soluzione di continuità del nostro generatore di notizie interne per vari aggiornamenti aziendali. Il video dovrebbe avere uno stile visivo elegante e aziendale, evidenziando i guadagni di efficienza con una narrazione concisa e d'impatto. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire che sia adatto a varie piattaforme interne, presentando avatar AI per una presentazione professionale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Notizie Interne

Semplifica le tue comunicazioni interne con il nostro strumento alimentato dall'AI, generando aggiornamenti di notizie aziendali coinvolgenti e personalizzabili senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Articolo di Notizie
Inizia inserendo il tuo testo o script. Lo strumento sfrutta un modello AI avanzato per trasformare istantaneamente i tuoi concetti in contenuti coerenti e pronti all'uso.
2
Step 2
Seleziona uno Stile e un Modello
Scegli tra una varietà di modelli professionali. Personalizza il tuo layout e gli elementi visivi per allinearti al tuo marchio per comunicazioni interne raffinate.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Narrazione
Arricchisci i tuoi contenuti con avatar AI e generazione di voiceover realistici. Utilizza la libreria multimediale per supporto stock pertinente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Aggiornamento
Una volta completato il tuo articolo di notizie interne, utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Esporta il tuo aggiornamento raffinato, risparmiando tempo nel tuo flusso di lavoro di comunicazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Aggiornamenti di Notizie Aziendali Dinamici

Genera rapidamente clip video accattivanti per notizie aziendali, aggiornamenti di progetto o annunci importanti da condividere attraverso i canali di comunicazione interna.

Domande Frequenti

Come semplifica la generazione di notizie interne l'avanzato strumento AI di HeyGen?

HeyGen sfrutta un modello AI avanzato per trasformare il testo in video professionali di notizie interne, completi di avatar AI e voiceover. Questo strumento alimentato dall'AI funge da efficiente generatore di notizie interne, accelerando significativamente il processo di creazione dei contenuti.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un Generatore di Annunci intuitivo?

HeyGen offre un'interfaccia intuitiva con un editor drag-and-drop e modelli estesi, rendendolo un Generatore di Annunci intuitivo. Puoi personalizzare completamente i video con controlli di branding per soddisfare le tue specifiche esigenze di comunicazione aziendale.

HeyGen può garantire coerenza e qualità del marchio per le comunicazioni aziendali?

Assolutamente, HeyGen consente controlli di branding robusti, garantendo che le tue comunicazioni aziendali mantengano un aspetto e una sensazione coerenti. Con la generazione di voiceover professionali e funzionalità affidabili di creazione di contenuti, puoi produrre comunicazioni interne di alta qualità che riflettono la voce del tuo marchio.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per aggiornamenti di notizie aziendali e newsletter AI?

HeyGen funge da potente Generatore di Newsletter AI e Generatore di Articoli di Notizie, riducendo drasticamente il tempo di immissione sul mercato per gli aggiornamenti di notizie aziendali. Le sue capacità semplificano la creazione di contenuti, consentendo una rapida ed efficace diffusione di informazioni importanti in tutta l'organizzazione.

