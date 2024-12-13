Creatore di Video per Messaggi Interni: Migliora la Comunicazione del Team
Crea video di comunicazione interna coinvolgenti con avatar AI per semplificare gli aggiornamenti e aumentare il coinvolgimento dei dipendenti.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video introduttivo di 60 secondi per i nuovi assunti, delineando i valori fondamentali della nostra cultura aziendale. Il video dovrebbe avere uno stile visivo amichevole e accogliente, incorporando elementi animati e sovrapposizioni di testo per mantenere l'attenzione degli spettatori. Sfrutta i numerosi Template e scene di HeyGen e converti il tuo script in Text-to-video per creare efficacemente questo video essenziale per l'onboarding, garantendo un messaggio coerente in tutta la formazione dei nuovi dipendenti.
Produci un video conciso di 30 secondi specificamente per i team di vendita e marketing, fornendo un aggiornamento critico sulle prestazioni del Q3 e sui cambiamenti strategici imminenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e informativo, incorporando grafici e tabelle dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per una rapida comprensione. Assicurati che tutti i punti cruciali siano rinforzati con Sottotitoli/didascalie per facilitare la condivisione della conoscenza e garantire chiarezza in questo aggiornamento dipartimentale.
Sviluppa un video ispirazionale di 45 secondi mirato a migliorare il morale dei dipendenti e celebrare i recenti successi del team. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e stimolante, con un mix di foto reali del team e grafiche celebrative. Questo pezzo di comunicazione coinvolgente, facilmente condivisibile su piattaforme interne utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni in Aspect-ratio di HeyGen, presenterà una narrazione stimolante per evidenziare il nostro ambiente di lavoro positivo e favorire un maggiore coinvolgimento del team.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione.
Migliora l'apprendimento e la ritenzione dei dipendenti creando video di formazione coinvolgenti e potenziati dall'AI che risuonano.
Sviluppa Contenuti di Apprendimento Interno.
Produci corsi interni completi e moduli di apprendimento in modo efficiente per educare la tua forza lavoro globale.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di comunicazione interna?
HeyGen consente ai team di creare facilmente video di comunicazione interna professionali. La nostra piattaforma intuitiva, con avatar AI e funzionalità di text-to-video, aiuta a semplificare la comunicazione e coinvolgere i dipendenti senza esperienza precedente di editing video.
HeyGen può migliorare il coinvolgimento dei dipendenti attraverso i video?
Assolutamente. HeyGen ti permette di produrre video di onboarding dinamici, video di formazione e annunci aziendali con avatar AI e voiceover professionali. Queste comunicazioni coinvolgenti favoriscono un ambiente di lavoro positivo e aumentano il morale dei dipendenti.
Quali caratteristiche creative offre HeyGen per i video interni?
HeyGen offre una suite di strumenti creativi tra cui una vasta libreria di modelli video e la capacità di generare video esplicativi animati utilizzando avatar AI e text-to-video. Puoi anche aggiungere sottotitoli/didascalie e utilizzare i controlli di branding per un branding aziendale coerente.
Quanto velocemente posso creare un video di messaggistica interna con HeyGen?
HeyGen è progettato per la creazione rapida di video, permettendoti di generare un video di messaggistica interna in pochi minuti. Con funzionalità come text-to-video e un'interfaccia facile da usare, puoi produrre rapidamente video professionali di breve durata per aumentare la produttività del team e gli aggiornamenti interni.