Aumenta il Coinvolgimento con un Generatore di Video per la Comunicazione Interna
Ottimizza la comunicazione interna e coinvolgi i dipendenti più rapidamente utilizzando avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un modulo di onboarding coinvolgente di 1,5 minuti per tutti i nuovi assunti, progettato per accoglierli e introdurre i valori fondamentali dell'azienda. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva amichevole e di supporto e una voce calda e invitante, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni chiave e utilizzando la generazione di Voiceover per un tocco personale, rendendo la formazione interna efficace e accessibile.
Produci un video di annuncio aziendale conciso di 1 minuto per tutti i dipendenti, celebrando un recente traguardo. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace, professionale e ispirante, garantendo una comunicazione interna fluida. Incorpora i modelli e le scene pre-progettati di HeyGen e integra il supporto della libreria multimediale/stock per trasmettere un messaggio impattante e memorabile.
Sviluppa un video di presentazione delle funzionalità del prodotto interno di 1,5 minuti rivolto ai team di vendita e marketing, evidenziando le nuove capacità del "Video Editor". Adotta uno stile visivo dinamico ed elegante con una voce energica che dimostri chiaramente la funzionalità. Assicurati che il video comunichi efficacemente il valore del Creatore di Video di Comunicazione Interna utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per anteprime specifiche della piattaforma e integrando elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale/stock.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Migliora la Formazione dei Dipendenti.
Migliora i programmi di formazione interna e la fidelizzazione dei dipendenti con video AI dinamici che catturano l'attenzione e migliorano i risultati di apprendimento.
Promuovi la Cultura Aziendale.
Crea annunci interni ispiratori e messaggi motivazionali che promuovono una forte cultura aziendale e aumentano il morale dei dipendenti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la messaggistica interna con video AI?
HeyGen funziona come un Generatore di Comunicazione Interna AI, trasformando abilmente i tuoi script in contenuti video coinvolgenti. Questo consente alle organizzazioni di produrre efficacemente formazione interna e annunci con avatar AI realistici e generazione di voiceover di alta qualità.
HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio nei video di comunicazione interna?
Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare senza problemi il logo della tua azienda e colori specifici in ogni video. Questo assicura che tutta la tua messaggistica interna, creata con le avanzate capacità di testo a video AI di HeyGen, si allinei perfettamente con la tua identità di marca consolidata.
Quali funzionalità offre HeyGen per rendere i video interni più accessibili?
HeyGen migliora l'accessibilità dei video attraverso sottotitoli/didascalie automatiche, garantendo che i tuoi video di comunicazione interna siano facilmente compresi da tutti i dipendenti. Questa funzionalità, combinata con una varietà di avatar AI, aiuta a ottimizzare la comunicazione interna per un pubblico più inclusivo all'interno della tua organizzazione.
Quanto è efficiente creare un video di comunicazione interna con l'editor online di HeyGen?
L'intuitivo editor online di HeyGen consente agli utenti di generare rapidamente video di comunicazione interna di alta qualità direttamente da uno script. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli video e una libreria multimediale completa per produrre contenuti professionali di testo a video AI senza richiedere un'esperienza di editing estesa.