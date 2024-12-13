Creatore di Video di Messaggi Interni per Comunicazioni Coinvolgenti

Produci rapidamente video interni coinvolgenti utilizzando la potente funzione di HeyGen di trasformare il testo in video per una comunicazione senza interruzioni.

Crea un video di comunicazione interna di 45 secondi per celebrare il successo del raggiungimento degli obiettivi del Q1, rivolto specificamente a tutti i dipendenti per aumentare il morale e l'engagement dei dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere stimolante e professionale, con grafica dinamica e una voce incoraggiante. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire facilmente i messaggi chiave in immagini coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding di 60 secondi progettato per i nuovi assunti, che funge da messaggio di benvenuto e introduzione alla cultura aziendale di base. Adotta uno stile visivo e audio chiaro, istruttivo e amichevole, sfruttando un avatar AI per presentare direttamente le informazioni. Questo video di formazione può introdurre efficacemente i concetti chiave con l'aiuto della funzione avatar AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un clip video di 30 secondi per i responsabili di dipartimento, annunciando una guida aggiornata per l'uso coerente degli elementi di branding aziendale in tutti i materiali interni ed esterni. Lo stile dovrebbe essere nitido, autorevole e conciso, incorporando una generazione di voiceover professionale per trasmettere il messaggio con impatto. Questo assicura una presenza del marchio unificata.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo di 50 secondi per i team di progetto, delineando una nuova implementazione del flusso di lavoro agile per le iniziative future. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, utilizzando elementi animati per illustrare chiaramente i passaggi complessi, arricchito dai sottotitoli di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori, promuovendo video di comunicazione interna efficaci.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Messaggi Interni

Crea messaggi interni coinvolgenti e promuovi l'engagement dei dipendenti con video professionali, rapidamente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Crea il tuo video di messaggio interno iniziando con uno script chiaro. La nostra capacità di trasformare il testo in video converte automaticamente il tuo testo in contenuti video coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, o carica il tuo. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarli allo stile della tua azienda.
3
Step 3
Applica il Branding
Applica gli elementi di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, utilizzando i nostri controlli di branding per garantire che i tuoi video di messaggi interni siano allineati con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta il tuo video di messaggio interno completato in vari formati di aspetto. Poi, personalizzalo facilmente e condividilo attraverso i tuoi canali di comunicazione interna per massimizzare la portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta l'Engagement e la Comunicazione dei Dipendenti

.

Crea video di comunicazione interna e annunci coinvolgenti per ispirare il tuo team e promuovere una forte cultura aziendale.

background image

Domande Frequenti

Come migliora HeyGen i video di comunicazione interna?

HeyGen rivoluziona i video di comunicazione interna permettendoti di trasformare il testo in contenuti video coinvolgenti con Avatar AI realistici e Attori Vocali AI. Questa capacità assicura messaggi coerenti, aumenta l'engagement dei dipendenti e rafforza gli elementi di branding aziendale senza sforzo.

Che tipi di video di formazione posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi facilmente produrre una varietà di video di formazione professionale, inclusi video di onboarding completi, spiegazioni dettagliate di prodotti e guide passo-passo. I nostri modelli di video diversificati e le robuste capacità di voice-over rendono semplici e coinvolgenti argomenti complessi per il tuo pubblico.

HeyGen può aiutare a mantenere un branding aziendale coerente nei video?

Assolutamente. HeyGen fornisce potenti controlli di branding, permettendoti di incorporare elementi di branding aziendale come loghi, colori e font direttamente in ogni video. Questo assicura che tutti i tuoi video di messaggi interni riflettano costantemente l'identità del tuo marchio prima di personalizzarli e condividerli con il tuo team.

Il creatore di video di HeyGen è facile da usare per i nuovi creatori?

Sì, HeyGen presenta un'interfaccia altamente intuitiva progettata per creatori di tutti i livelli di esperienza, rendendolo un creatore di video ideale. Puoi generare facilmente video esplicativi animati dinamici dalla semplice conversione testo-video, eliminando la necessità di competenze complesse di editing video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo