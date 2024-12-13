Creatore di Video di Mentoring Interno per Formazione del Team Coinvolgente

Progetta rapidamente video di comunicazione e formazione interna accattivanti. Usa il testo-a-video da script di HeyGen per risparmiare tempo e sforzi.

Immagina un video di 45 secondi "Benvenuto nel Team" progettato per i nuovi assunti, creato dai team delle risorse umane. Questo video coinvolgente dovrebbe presentare un avatar AI diversificato che fornisce informazioni essenziali per l'inserimento, supportato da una generazione di voiceover calda e professionale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e invitante, con un tono amichevole per far sentire i nuovi colleghi immediatamente a proprio agio e informati.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione di 60 secondi rivolto ai dipendenti junior, concentrandosi su una specifica abilità o processo all'interno dell'azienda. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per strutturare il contenuto, permettendo la funzionalità di testo-a-video da script per presentare istruzioni chiare e passo-passo. L'approccio visivo dovrebbe essere istruttivo ma motivante, con uno stile audio calmo e concentrato che incoraggia l'apprendimento e la crescita in un contesto di coaching personalizzato.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video di comunicazione interna di 30 secondi per tutti i dipendenti, progettato per annunciare in modo efficiente una nuova iniziativa aziendale o un importante aggiornamento delle politiche. Questa rapida produzione di video AI dovrebbe presentare visual dinamici, generazione di voiceover nitida e sottotitoli/caption chiari per garantire accessibilità e impatto. Lo stile dovrebbe essere professionale e diretto, trasmettendo informazioni chiave in modo efficiente e coinvolgente attraverso i dipartimenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 45 secondi di evidenziazione del creatore di video di mentoring interno in cui i membri esperti del team condividono i loro tre migliori consigli di produttività per i colleghi più nuovi. Questo video coinvolgente dovrebbe sfruttare il testo-a-video da script per articolare le intuizioni chiave e incorporare il supporto della libreria multimediale/stock per visuali di sfondo pertinenti. Lo stile visivo complessivo dovrebbe essere ispiratore e accessibile, accompagnato da una traccia audio vivace e incoraggiante per promuovere una cultura di condivisione della conoscenza e collaborazione.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Mentoring Interno

Potenzia il tuo team con video di mentoring interno personalizzati. Crea contenuti di formazione coinvolgenti e di alta qualità rapidamente ed efficacemente utilizzando avatar AI e strumenti intuitivi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Mentoring
Inizia scrivendo il tuo contenuto di mentoring o selezionando un modello di video. La capacità di testo-a-video da script di HeyGen ti consente di trasformare senza sforzo la tua guida scritta in un video raffinato.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo mentore. Puoi anche generare un voiceover dal suono naturale per trasmettere il tuo messaggio con chiarezza e professionalità.
3
Step 3
Incorpora Branding e Media
Personalizza il tuo contenuto di mentoring sfruttando i controlli di Branding di HeyGen (logo, colori) per mantenere un'identità aziendale coerente in tutti i tuoi video di comunicazione interna.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Mentoring
Finalizza il tuo video con sottotitoli/caption generati automaticamente per una maggiore accessibilità. Esporta facilmente il tuo video di alta qualità per una condivisione senza problemi all'interno della tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Coaching Personalizzati

.

Sviluppa messaggi video personalizzati e ispiratori per il coaching personalizzato, promuovendo la crescita individuale e lo sviluppo delle competenze all'interno dei team.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la nostra formazione e comunicazione interna?

HeyGen consente ai team delle risorse umane di creare rapidamente video di formazione coinvolgenti, video di onboarding e video di comunicazione interna. Sfruttando avatar AI e conversione testo-a-video, puoi produrre contenuti professionali in modo efficiente per la tua organizzazione.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video AI per le aziende?

HeyGen è un efficace creatore di video AI perché trasforma gli script in video professionali utilizzando avatar AI realistici e generazione avanzata di voice-over. Questo semplifica la creazione di video, rendendo i contenuti di alta qualità accessibili anche senza competenze di editing complesse.

HeyGen offre vari modelli di video per semplificare la creazione?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli di video personalizzabili, permettendo agli utenti di iniziare rapidamente il processo di creazione del video. La sua interfaccia utente intuitiva garantisce un modo economico ed efficiente per produrre video di alta qualità e coinvolgenti.

HeyGen può essere utilizzato per creare video di coaching personalizzati o di mentoring interno?

Assolutamente, HeyGen è un eccellente creatore di video di mentoring interno, permettendo la creazione di video di coaching personalizzati con avatar AI e voice-over personalizzati. Questo aiuta a fornire video coerenti e coinvolgenti per lo sviluppo e il supporto dei dipendenti.

