Trasforma i tuoi contenuti scritti in video di formazione coinvolgenti e guide pratiche con potenti strumenti di testo in video da script.

Produci un video di 60 secondi progettato per i nuovi assunti, che funge da guida introduttiva su come accedere ai benefici aziendali. Questo video coinvolgente dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che spiega il processo con una voce chiara e concisa, su uno sfondo di musica allegra e visuali professionali e di marca.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un "video di formazione" di 45 secondi per il reparto vendite, dimostrando l'ultimo aggiornamento del CRM. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e istruttivo, utilizzando il testo in video da script per chiarezza e mostrando in modo prominente sottotitoli/didascalie per migliorare la condivisione della conoscenza, il tutto consegnato con una voce sicura ed esplicativa.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un pezzo di "documentazione video" di 90 secondi per i team di supporto tecnico, dettagliando un complesso processo di risoluzione dei problemi software. I visual devono essere puliti e precisi, incorporando un approccio passo-passo utilizzando modelli e scene pre-progettati, supportati da visual pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock, e guidati da una voce calma e autorevole.
Prompt di Esempio 3
Progetta una panoramica di 30 secondi del "creatore di video guida interna" per i project manager, mostrando un nuovo flusso di lavoro di gestione delle attività per "creare SOP straordinarie". Questo video semplificato dovrebbe incarnare un'estetica moderna e professionale, utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per la compatibilità con le piattaforme e beneficiando di modelli e scene predefiniti per mantenere la coerenza del marchio, completato da una narrazione incoraggiante e sicura.
Come Funziona il Creatore di Video Guida Interna

Crea facilmente guide video interne complete e contenuti di formazione con funzionalità potenziate dall'AI, garantendo una condivisione della conoscenza chiara e coerente all'interno del tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Guida
Inizia la tua guida interna trasformando il testo in un video dinamico con "testo in video da script", fornendo una base narrativa chiara e coinvolgente per il tuo pubblico.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra diversi "avatar AI" per presentare la tua guida, garantendo una presenza sullo schermo coerente e professionale che migliora il coinvolgimento degli spettatori per tutte le comunicazioni interne.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Integra gli standard visivi della tua azienda utilizzando "controlli di branding" per aggiungere il tuo logo, colori e font, rendendo ogni guida video interna inconfondibilmente tua e rafforzando la coerenza del marchio.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza la tua guida interna ed esportala nei "rapporti d'aspetto" ottimali per varie piattaforme, consentendo una distribuzione e un accesso senza soluzione di continuità in tutta la tua organizzazione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video guida interna e documentazione?

HeyGen funge da avanzato creatore di video guida interna, consentendo ai team di creare facilmente video di formazione di alta qualità e documentazione video. Sfrutta la nostra piattaforma AI generativa per produrre rapidamente guide pratiche passo-passo, migliorando la condivisione della conoscenza all'interno della tua organizzazione.

Cosa rende HeyGen uno strumento video AI efficace per creare contenuti di formazione?

Le capacità video AI di HeyGen semplificano il processo di creazione di contenuti di formazione coinvolgenti. I nostri strumenti di creazione video facili da usare ti permettono di trasformare il testo in video da script, completo di voiceover AI naturali, accelerando significativamente la produzione di contenuti.

HeyGen può supportare la personalizzazione del marchio e contenuti video personalizzati?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione del marchio per garantire che la tua documentazione video si allinei perfettamente con la tua identità. Utilizza avatar AI professionali e una varietà di modelli, insieme a funzionalità come sottotitoli/didascalie, per creare risposte video personalizzate che riflettano il tuo marchio unico.

Come assicura HeyGen la qualità e l'efficienza della creazione video?

HeyGen garantisce la creazione di video di alta qualità attraverso la sua potente piattaforma AI generativa, producendo documentazione video di livello professionale in modo efficiente. Sfruttando la tecnologia video AI, puoi risparmiare tempo in modo significativo pur fornendo costantemente contenuti raffinati e di impatto.

