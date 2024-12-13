Generatore di video guida interni per Video di Formazione Facili

Ottimizza l'onboarding e la formazione tecnica con documentazione video dinamica. Il nostro generatore di video guida interni offre potenti avatar AI.

Crea un video guida interno di 60 secondi per i nuovi assunti, rivolto a un pubblico professionale con uno stile visivo pulito e aziendale e una voce narrante AI amichevole e professionale, dimostrando come navigare nei sistemi interni dell'azienda utilizzando le voci narranti AI di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una guida coinvolgente di 45 secondi che spieghi passo dopo passo una nuova funzionalità software ai dipendenti esistenti, caratterizzata da un'estetica visiva moderna e vivace e musica di sottofondo allegra, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per una generazione di contenuti efficiente.
Prompt di Esempio 2
Produci una documentazione video completa di 75 secondi per una Procedura Operativa Standard (SOP) critica, rivolta a tutto il personale dipartimentale, impiegando uno stile visivo semplice e informativo con una voce narrante chiara e diretta, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per una creazione rapida e coerente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione conciso di 30 secondi che annunci un aggiornamento minore del prodotto per il team di vendita, incorporando grafica dinamica e una voce narrante energica, attingendo ampiamente dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per evidenziare visivamente i cambiamenti chiave e i benefici per la formazione dei dipendenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Guida Interni

Crea rapidamente video di formazione professionali, SOP e guide di onboarding per i dipendenti utilizzando strumenti potenziati dall'AI per ottimizzare la comunicazione e la documentazione interna.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione o Inizia con un Modello
Inizia scrivendo il copione della tua guida o scegliendo da una libreria di modelli professionali. Sfrutta la funzionalità di trasformazione del testo in video per trasformare il tuo contenuto in una narrazione visiva senza sforzo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Voce Narrante
Arricchisci la tua guida con un presentatore coinvolgente. Scegli tra diversi avatar AI e genera voci narranti dal suono naturale per trasmettere il tuo messaggio in modo chiaro e coerente.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding e Visivi
Personalizza il tuo video con i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e schemi di colori. Integra media dalla libreria o carica i tuoi per arricchire la documentazione video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione Completato
Una volta completata la tua guida interna, esportala in vari formati adatti a diverse piattaforme. Includi sottotitoli/caption generati automaticamente per l'accessibilità, rendendo i tuoi video di formazione pronti per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Tecniche Complesse

.

Trasforma la formazione tecnica complessa e le procedure interne intricate in guide video chiare e digeribili per una comprensione e applicazione più facili.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video guida interni e contenuti di formazione?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI progettato per ottimizzare la produzione di video guida interni di alta qualità e contenuti di formazione. Trasforma il testo in documentazione video coinvolgente con avatar AI realistici e voci narranti AI professionali, riducendo significativamente i tempi di produzione.

Quali funzionalità offre HeyGen per produrre rapidamente guide video passo dopo passo?

HeyGen fornisce una potente funzionalità di trasformazione del testo in video, permettendo agli utenti di convertire facilmente i copioni in guide video dettagliate passo dopo passo. La sua vasta libreria di modelli e scene aiuta ad accelerare il processo di creazione, garantendo guide video coerenti e professionali per tutte le tue esigenze.

HeyGen può aiutare a personalizzare i video generati dall'AI per la coerenza del marchio nella formazione dei dipendenti?

Sì, HeyGen supporta controlli di branding robusti, permettendo alle aziende di mantenere la coerenza del marchio in tutti i video di formazione dei dipendenti e SOP. Puoi personalizzare gli avatar AI e utilizzare i loghi e i colori del tuo marchio per allineare perfettamente i video con la tua identità aziendale.

Quali tipi di documentazione video possono essere creati utilizzando la piattaforma di HeyGen?

HeyGen è altamente versatile, facilitando la creazione di varie documentazioni video, inclusi formazione tecnica completa, materiali di onboarding coinvolgenti e guide video chiare. Le sue capacità supportano diverse esigenze di comunicazione interna, dai tutorial di base alle procedure operative complesse.

