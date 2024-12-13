Creatore di Video Esplicativi Interni Rapido con AI

Ottimizza la comunicazione e la formazione interna. Crea video d'impatto rapidamente con modelli progettati professionalmente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un coinvolgente "video esplicativo" di 60 secondi per tutti i dipendenti dell'azienda, dettagliando la nuova politica di lavoro da casa. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva moderna e luminosa con una colonna sonora vivace e una voce accattivante. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo dinamico, trasformando i "annunci interni" noiosi in contenuti accattivanti che i dipendenti guarderanno davvero.
Prompt di Esempio 2
Produci un video interno conciso di 30 secondi per i team leader e i responsabili di dipartimento, spiegando l'aggiornamento del nuovo software di gestione dei progetti. Questo strumento "creatore di video esplicativi" dovrebbe essere visivamente pulito e informativo, utilizzando grafica animata per evidenziare le caratteristiche chiave, supportato da voci narranti chiare e concise. Assicurati l'accessibilità incorporando i sottotitoli di HeyGen, vitali per una "comunicazione di progetto" efficace tra team diversi.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un rapido "video esplicativo interno" di 15 secondi come consiglio settimanale di produttività per tutti i dipendenti. Il video dovrebbe essere dinamico e d'impatto con un tono amichevole e incoraggiante, incorporando immagini di repertorio pertinenti per illustrare il consiglio. Utilizza la libreria multimediale/di stock di HeyGen per trovare rapidamente filmati e immagini di sfondo coinvolgenti, rendendo facile produrre regolari "moduli di formazione" senza una produzione video estensiva.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video Esplicativi Interni

Produci rapidamente video esplicativi interni chiari e coinvolgenti utilizzando l'AI, ottimizzando la comunicazione e migliorando la comprensione all'interno della tua organizzazione.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona un modello di video esplicativo progettato professionalmente o incolla il tuo script per iniziare a generare il tuo video dalla nostra libreria diversificata di modelli e scene.
2
Step 2
Aggiungi Avatar e Voci AI
Dai vita al tuo messaggio selezionando tra diversi avatar AI e personalizzandone l'aspetto, insieme a generare voci narranti realistiche che si adattino al tuo brand.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Assicura la coerenza del brand con controlli di branding personalizzati (logo, colori) e aggiungi automaticamente sottotitoli/caption AI per migliorare l'accessibilità e la chiarezza.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta completato, esporta il tuo video esplicativo interno di alta qualità, regolando i rapporti d'aspetto secondo necessità, pronto per essere condiviso con il tuo team su varie piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza le Comunicazioni Interne

Produci rapidamente annunci interni coinvolgenti, aggiornamenti sui progetti e video sulla cultura aziendale per mantenere il tuo team informato e connesso.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video esplicativi?

La piattaforma video AI di HeyGen consente a chiunque di creare video esplicativi professionali con facilità, anche senza esperienza precedente. La nostra interfaccia intuitiva drag-and-drop e gli avatar AI realistici semplificano l'intero processo di produzione video.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per i video esplicativi?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione creativa, permettendoti di personalizzare ogni elemento dei tuoi video esplicativi. Utilizza una vasta selezione di modelli di video esplicativi progettati professionalmente, integra font personalizzati e sfrutta avatar AI realistici per creare video animati unici che risuonano con il tuo pubblico.

HeyGen può essere utilizzato per produrre video di comunicazione interna e formazione?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video esplicativi interni ideale per creare video di comunicazione interna e formazione coinvolgenti. Aggiungi facilmente voci narranti AI e sottotitoli AI generati automaticamente per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile a tutti i membri del team.

Come migliora l'efficienza della produzione video la piattaforma AI di HeyGen?

La piattaforma video AI avanzata di HeyGen migliora notevolmente l'efficienza della produzione video trasformando rapidamente il testo in video. Le nostre capacità AI, inclusa la creazione di testo in video, riducono significativamente il tempo e le risorse tipicamente richieste per la produzione video tradizionale, rendendo il processo più veloce e scalabile.

