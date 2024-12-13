Creatore di Video Demo Interni: Semplifica la Formazione del Team

Crea video demo di prodotto coinvolgenti con funzionalità AI e generazione di voce professionale per migliorare la chiarezza.

Per i team interni e i nuovi assunti, visualizza un video demo interno di 1 minuto che evidenzi un recente aggiornamento software. Questo video deve avere uno stile visivo professionale ma accessibile, accompagnato da una voce narrante AI amichevole e chiara. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo in video da script' per garantire un messaggio coerente, rendendolo una soluzione ideale per la creazione di video demo interni.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video demo prodotto di 90 secondi progettato specificamente per potenziali clienti e team di vendita, enfatizzando i vantaggi unici del nostro nuovo prodotto. Il video dovrebbe presentare un'estetica visiva elegante e moderna, con un avatar AI coinvolgente che presenta la dimostrazione. Implementa sottotitoli per migliorare l'accessibilità, consolidando il ruolo di HeyGen come creatore di video demo di prodotto di alto livello.
Prompt di Esempio 2
Che ne dici di creare un video istruttivo di 2 minuti per marketer e creatori di contenuti, dimostrando strategie efficaci per la generazione rapida di contenuti sui social media? Lo stile visivo e audio desiderato è energico e contemporaneo, facendo ampio uso dei diversi modelli e scene di HeyGen per mostrare le possibilità creative. Questo approccio consente a chiunque di diventare un creatore di video AI, trasformando un semplice concetto in uno script di video demo professionale con facilità.
Prompt di Esempio 3
È necessario un video di spiegazione tecnica, della durata di 45 secondi, per sviluppatori e personale di supporto tecnico per delineare chiaramente una nuova integrazione API. Deve mantenere uno stile visivo e audio preciso e diretto, con ampie registrazioni dello schermo dettagliate e annotazioni sullo schermo. Sfrutta la ricca libreria multimediale/supporto stock per illustrare punti complessi, dimostrando come le funzionalità AI all'interno di HeyGen facilitino la creazione di contenuti tecnici basati su registrazioni dello schermo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Demo Interni

Crea demo di prodotto interne coinvolgenti in modo efficiente con il potente creatore di video AI di HeyGen, progettato per chiarezza, impatto e condivisione rapida.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Demo
Inizia selezionando tra una varietà di modelli video per impostare rapidamente il tuo demo interno, fornendo una base professionale.
2
Step 2
Aggiungi Narrazione AI
Migliora la tua dimostrazione di prodotto aggiungendo una voce narrante AI, trasformando il tuo script in spiegazioni orali coinvolgenti per le tue funzionalità.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Assicurati che il tuo demo sia allineato con le linee guida aziendali applicando il branding personalizzato, inclusi loghi e colori del marchio, per un aspetto coerente.
4
Step 4
Condividi il Tuo Demo Interno
Esporta e condividi facilmente il tuo video demo interno rifinito con il tuo team o stakeholder, comunicando efficacemente il valore del tuo prodotto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coinvolgi e Motiva i Team Interni

.

Crea video interni di impatto per annunci aziendali, aggiornamenti di progetto o contenuti motivazionali per aumentare il morale e la comprensione del team.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen sfrutta funzionalità AI avanzate per ottimizzare l'intero processo di produzione video, consentendo agli utenti di creare contenuti di alta qualità in modo efficiente. Il suo potente creatore di video AI trasforma gli script in video dinamici con facilità.

HeyGen può integrare la registrazione dello schermo con le capacità di voce AI?

Sì, HeyGen consente agli utenti di registrare lo schermo e integrarlo senza problemi con la voce AI, creando video tutorial o dimostrazioni di prodotto completi. Questa capacità consente la creazione efficiente di video demo interni.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding nei video HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per garantire che i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio. Puoi applicare branding personalizzato, inclusi loghi e schemi di colori, per mantenere un aspetto professionale coerente su tutti i tuoi asset video.

Come può HeyGen migliorare i video demo di prodotto e le comunicazioni interne?

HeyGen consente alle aziende di produrre rapidamente ed efficacemente video demo di prodotto coinvolgenti e video demo interni. Con la sua interfaccia intuitiva e le funzionalità AI, puoi mostrare le funzionalità del prodotto e comunicare idee complesse chiaramente al tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo