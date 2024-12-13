Creatore di Video per Corsi Interni: Crea Video di Formazione Coinvolgenti

Produci facilmente video di formazione professionale per i dipendenti con potenti avatar AI.

Crea un video interno conciso di 1 minuto che dimostri una nuova funzionalità software. Questo video dovrebbe essere rivolto ai nuovi assunti nel supporto tecnico, utilizzando uno stile visivo pulito e passo-passo con una voce narrante informativa e professionale. Assicurati che tutti i contenuti parlati siano accompagnati da sottotitoli/caption accurati per facilitare la comprensione e l'accessibilità, rendendolo un output efficace del generatore di video AI per una formazione rapida.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione di 90 secondi per i dipendenti esistenti su una nuova procedura di conformità critica. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo coinvolgente e amichevole, incorporando avatar AI per presentare le informazioni in modo conversazionale ma autorevole, sfruttando i Template e le scene di HeyGen per un aspetto raffinato, dimostrandosi un efficiente creatore di video di formazione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di comunicazione interna di 2 minuti che dettagli il lancio di un nuovo strumento di sviluppo interno. Rivolto al team di sviluppo, con visuali nitide e illustrative e una voce precisa e tecnica generata tramite la generazione di Voiceover di HeyGen. Integra diagrammi rilevanti e registrazioni dello schermo in modo fluido utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock, dimostrando la versatilità della piattaforma come una completa piattaforma di creazione video.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dinamico di 45 secondi "come fare" che spieghi un comune collegamento software per tutti i dipendenti. Questo video di formazione coinvolgente dovrebbe presentare visuali a taglio rapido e una narrazione energica, facilmente creato utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen da script. Assicurati che il risultato finale sia ottimizzato per vari canali di comunicazione interna utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per Corsi Interni

Crea senza sforzo video di formazione professionali e coinvolgenti per le comunicazioni interne, trasformando contenuti complessi in corsi chiari e incisivi.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto del Corso
Inizia incollando il tuo script di formazione direttamente nella piattaforma, sfruttando la funzione di testo-a-video per generare istantaneamente il tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, aggiungendo un tocco professionale e coinvolgente al tuo corso interno.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Integra facilmente media stock, musica di sottofondo e assicurati l'accessibilità aggiungendo sottotitoli automatici al tuo video di formazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Corso
Una volta perfezionato il tuo video di corso interno, esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato e condividilo attraverso i tuoi canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Comunicazioni Interne Dinamiche

.

Produci comunicazioni interne e video di onboarding coinvolgenti che ispirano e trasmettono efficacemente la cultura aziendale e le informazioni.

background image

Domande Frequenti

Come sfrutta HeyGen l'AI per una creazione video efficiente?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma script in video raffinati utilizzando avatar AI realistici e una sofisticata tecnologia di sintesi vocale AI. Questa piattaforma consente agli utenti di creare contenuti di alta qualità rapidamente ed efficientemente, semplificando l'intero processo di produzione dal testo al video.

Cosa rende HeyGen una piattaforma intuitiva per i creatori di video di formazione?

HeyGen offre un'interfaccia drag n' drop facile da usare e una ricca libreria di modelli video, rendendo semplice per qualsiasi creatore di video di formazione produrre contenuti professionali. Puoi facilmente personalizzare i video con i loghi e i colori specifici del tuo marchio, garantendo comunicazioni interne coerenti.

HeyGen può aiutare ad aggiungere funzionalità di accessibilità come i sottotitoli?

Sì, HeyGen genera e incorpora automaticamente sottotitoli nei tuoi video, migliorando significativamente l'accessibilità per tutti gli spettatori. Questa funzione assicura che i tuoi video di corsi interni e i materiali di formazione per i dipendenti siano conformi e facili da seguire, rendendo i tuoi contenuti più inclusivi.

Come può HeyGen semplificare la produzione di video per corsi interni?

Come creatore ideale di video per corsi interni, HeyGen semplifica la creazione di contenuti combinando avatar AI, funzionalità di testo-a-video e registrazione dello schermo e della fotocamera. Questo consente formati diversi adatti per video di formazione coinvolgenti e video chiari su come fare, perfetti per la formazione dei dipendenti e la formazione sulla conformità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo