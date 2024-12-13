Creatore di Video per Comunicazioni Interne per Coinvolgere i Team

Crea comunicazioni video coinvolgenti per il coinvolgimento dei dipendenti con avatar AI realistici che aumentano il morale del team e semplificano la messaggistica.

Crea un video di benvenuto di 90 secondi per l'onboarding e la formazione dei nuovi dipendenti, utilizzando uno stile visivo amichevole e professionale con un audio chiaro e incoraggiante. Il video dovrebbe introdurre i valori chiave dell'azienda e i primi passi, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo coinvolgente e coerente attraverso più moduli.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 60 secondi per gli 'aggiornamenti di leadership', rivolto a tutti i dipendenti dell'azienda, con un'estetica visiva professionale e pulita e una voce fuori campo sicura e articolata. Questo video può essere facilmente generato da un copione utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen, garantendo che i messaggi chiave siano trasmessi in modo accurato ed efficiente.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video dinamico di 45 secondi focalizzato sul miglioramento del 'coinvolgimento del team' attraverso un'iniziativa di 'condivisione della conoscenza', destinato ai team di progetto tra i vari dipartimenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e basato su infografiche, accompagnato da una voce chiara e vivace. Fondamentale è assicurarsi che tutti i termini tecnici e i punti salienti siano accessibili a tutti utilizzando i sottotitoli/caption automatici di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci un video ispiratore di 30 secondi sul 'coinvolgimento dei dipendenti' che evidenzi sottilmente la 'cultura aziendale', perfetto per essere mostrato internamente a tutti i membri del personale. Il tono visivo dovrebbe essere caldo e invitante con un sottofondo di musica morbida e motivante e testimonianze autentiche dei dipendenti. Sfrutta i versatili modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente una storia breve e visivamente accattivante.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Comunicazioni Interne

Crea video di comunicazione interna professionali e di impatto senza sforzo, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti e semplificando la condivisione della conoscenza in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Registra il Tuo Messaggio
Inizia registrando facilmente il tuo schermo, la tua videocamera o entrambi, rendendo semplice catturare i tuoi importanti contenuti video di comunicazione interna per i team utilizzando la registrazione dello schermo.
2
Step 2
Personalizza con il Branding
Adatta il tuo video per allinearlo con l'identità della tua azienda utilizzando robusti controlli di branding per aggiungere loghi, colori e font specifici, garantendo un aspetto e una sensazione coerenti attraverso la personalizzazione del marchio.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Migliora la chiarezza e la portata aggiungendo sottotitoli o didascalie professionali al tuo video, garantendo accessibilità e coinvolgimento per tutti i dipendenti con didascalie automatiche.
4
Step 4
Esporta e Condividi in Sicurezza
Finalizza il tuo video di comunicazione interna di alta qualità ed esportalo in sicurezza per una condivisione senza problemi attraverso le tue piattaforme e strumenti interni preferiti per una condivisione sicura.

Casi d'Uso

Fornisci Aggiornamenti di Leadership Coinvolgenti

Ispira e connettiti con il tuo team attraverso messaggi di leadership personalizzati e annunci aziendali.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per comunicazioni interne?

HeyGen semplifica il processo di produzione di video coinvolgenti per comunicazioni interne utilizzando avatar AI e funzionalità di testo-a-video da copione. Questo consente ai team di comunicazione di migliorare il coinvolgimento dei dipendenti senza sforzo.

HeyGen può essere utilizzato per video di onboarding e formazione efficaci?

Assolutamente. La piattaforma di HeyGen offre potenti funzionalità AI come la generazione di voiceover e sottotitoli, rendendola ideale per creare moduli di formazione professionali e coerenti e contenuti di condivisione della conoscenza che risuonano con i dipendenti.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i video interni?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendo agli utenti di incorporare loghi e colori aziendali nei loro video. Questo assicura che tutti i video di comunicazione interna mantengano una cultura aziendale coerente e professionale, rafforzando l'identità del tuo marchio.

Come può HeyGen supportare gli aggiornamenti di leadership e il coinvolgimento del team?

HeyGen consente ai leader di fornire comunicazioni video coinvolgenti in modo efficiente, promuovendo un maggiore coinvolgimento del team. Con funzionalità come il testo-a-video, gli aggiornamenti di leadership possono essere prodotti rapidamente e distribuiti tra i team, garantendo messaggi chiari e coerenti.

