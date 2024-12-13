Generatore di Video per Comunicazioni Interne per un Coinvolgimento Maggiore
Crea annunci aziendali e video di formazione efficaci con avatar AI realistici.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di benvenuto di 60 secondi per l'onboarding dei nuovi assunti, mostrando un tono amichevole e di supporto con immagini calde e musica di sottofondo, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per stabilire una prima impressione positiva.
Produci un video di suggerimenti per la formazione di 30 secondi per il team di vendita, adottando uno stile audio coinvolgente e chiaro con immagini semplici e azionabili, migliorando la comunicazione attraverso la generazione precisa di voiceover con HeyGen.
Progetta un pezzo di narrazione visiva ispiratrice di 50 secondi per la leadership e i team leader, caratterizzato da un'estetica cinematografica e immagini d'impatto, garantendo una comprensione ampia e accessibilità con i sottotitoli automatici di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione.
Migliora l'apprendimento e la ritenzione producendo video di formazione coinvolgenti con avatar AI per un'educazione interna d'impatto.
Sviluppa Formazione e Onboarding Completi.
Scala rapidamente i programmi di formazione interna e i contenuti di onboarding per raggiungere efficacemente tutti i dipendenti con video potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video per comunicazioni interne?
HeyGen consente ai team di diventare un efficiente creatore di video per comunicazioni interne utilizzando avatar AI e modelli personalizzabili. Questo permette una narrazione visiva fluida che aumenta il coinvolgimento negli annunci aziendali e nei video di formazione.
HeyGen può aiutare a personalizzare il branding per i video interni?
Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di comunicazioni interne siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente integrare il tuo logo e i colori del brand per mantenere la coerenza.
Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace generatore di video per comunicazioni interne?
Le potenti capacità di Text to Video di HeyGen, combinate con voice-over professionali e una vasta libreria musicale, lo rendono un generatore di video per comunicazioni interne senza pari. Semplifica l'intero processo di creazione del video, dallo script al video finale.
HeyGen supporta la creazione di contenuti video multilingue per i dipendenti?
Assolutamente, HeyGen può generare contenuti video con voice-over e sottotitoli multilingue, rendendo i tuoi video di comunicazioni interne accessibili a una forza lavoro globale diversificata. Questo assicura che tutti ricevano le informazioni in modo efficace.