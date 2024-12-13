Generatore di Video per Comunicazioni Interne per un Coinvolgimento Maggiore

Crea annunci aziendali e video di formazione efficaci con avatar AI realistici.

Sviluppa un video di annunci aziendali di 45 secondi per tutti i dipendenti, caratterizzato da uno stile visivo professionale e vivace con il branding aziendale, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per trasmettere aggiornamenti chiave in modo coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di benvenuto di 60 secondi per l'onboarding dei nuovi assunti, mostrando un tono amichevole e di supporto con immagini calde e musica di sottofondo, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per stabilire una prima impressione positiva.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di suggerimenti per la formazione di 30 secondi per il team di vendita, adottando uno stile audio coinvolgente e chiaro con immagini semplici e azionabili, migliorando la comunicazione attraverso la generazione precisa di voiceover con HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un pezzo di narrazione visiva ispiratrice di 50 secondi per la leadership e i team leader, caratterizzato da un'estetica cinematografica e immagini d'impatto, garantendo una comprensione ampia e accessibilità con i sottotitoli automatici di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita


Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Comunicazioni Interne

Crea facilmente video coinvolgenti per comunicazioni interne con avatar AI e tecnologia text-to-video, semplificando la consegna del tuo messaggio.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script per le comunicazioni interne. La nostra tecnologia Text-to-Video converte istantaneamente le tue parole in immagini dinamiche, formando la base del tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo messaggio, garantendo una presenza professionale e coerente sullo schermo per il tuo video.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video applicando i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire che tutti i tuoi video siano allineati con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta completato, esporta il tuo video rifinito nel formato di aspetto preferito, rendendolo pronto per qualsiasi piattaforma e perfetto per condividere annunci aziendali cruciali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Consegna Annunci Aziendali Ispiratori

Trasmetti messaggi aziendali importanti e promuovi una cultura positiva con annunci video visivamente accattivanti e ispiratori generati dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per comunicazioni interne?

HeyGen consente ai team di diventare un efficiente creatore di video per comunicazioni interne utilizzando avatar AI e modelli personalizzabili. Questo permette una narrazione visiva fluida che aumenta il coinvolgimento negli annunci aziendali e nei video di formazione.

HeyGen può aiutare a personalizzare il branding per i video interni?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di comunicazioni interne siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente integrare il tuo logo e i colori del brand per mantenere la coerenza.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace generatore di video per comunicazioni interne?

Le potenti capacità di Text to Video di HeyGen, combinate con voice-over professionali e una vasta libreria musicale, lo rendono un generatore di video per comunicazioni interne senza pari. Semplifica l'intero processo di creazione del video, dallo script al video finale.

HeyGen supporta la creazione di contenuti video multilingue per i dipendenti?

Assolutamente, HeyGen può generare contenuti video con voice-over e sottotitoli multilingue, rendendo i tuoi video di comunicazioni interne accessibili a una forza lavoro globale diversificata. Questo assicura che tutti ricevano le informazioni in modo efficace.

