Generatore di comunicazioni interne AI
Crea messaggi chiari e coerenti più velocemente e aumenta il coinvolgimento dei dipendenti con la funzione da testo a video.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video dinamico di 1 minuto rivolto ai capi dipartimento e ai project manager, mostrando come un software di comunicazione interna robusto faciliti una collaborazione in tempo reale senza soluzione di continuità tra team diversi. Utilizza modelli e scene vivaci e sottotitoli chiari per evidenziare la rapida diffusione dei messaggi e i cicli di feedback, con una traccia audio vivace che trasmette efficienza e interconnessione.
Crea una panoramica analitica dettagliata di 2 minuti per i dirigenti senior e gli strateghi della comunicazione, concentrandoti sulle potenti funzionalità analitiche all'interno delle piattaforme di comunicazione dei dipendenti. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare visualizzazioni dei dati e discutere le raccomandazioni di contenuti guidate dall'AI, attingendo a una ricca libreria multimediale/supporto di stock per illustrare metriche di performance e tendenze di coinvolgimento con un tono autorevole ma informativo.
Genera un video istruttivo coinvolgente di 45 secondi per i team di marketing e gli ufficiali di conformità, illustrando come un generatore di comunicazioni interne assicuri un tono coerente e messaggi chiari in tutte le comunicazioni interne. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato con elementi di branding sullo schermo, presentando un avatar AI che dimostra modelli personalizzabili e funzionalità di gestione dei contenuti, trasmettendo uniformità del marchio e chiarezza del messaggio.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Formazione Interna e Onboarding.
Genera rapidamente corsi di formazione professionale e materiali di onboarding, garantendo messaggi coerenti e chiari per tutti i dipendenti.
Aumenta il Coinvolgimento dei Dipendenti con i Video.
Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento e la ritenzione nelle comunicazioni e nelle iniziative di apprendimento dei dipendenti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen i processi di comunicazione interna utilizzando l'AI?
HeyGen funziona come un avanzato Generatore di Comunicazioni Interne AI, trasformando copioni di testo in video coinvolgenti completi di avatar AI e voci sintetiche. Questa capacità semplifica notevolmente la creazione di messaggi chiari, risparmiando tempo prezioso per i team interni e migliorando la produttività complessiva.
Le organizzazioni possono personalizzare i video creati con HeyGen per un messaggio di marca coerente?
Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, consentendo agli utenti di personalizzare i video con i loro loghi specifici e colori del marchio. Questo assicura che ogni video sia perfettamente allineato con il tono e l'identità visiva coerente dell'azienda su tutte le piattaforme di comunicazione dei dipendenti.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare i contenuti di comunicazione interna?
HeyGen migliora i contenuti di comunicazione interna con diverse caratteristiche tecniche robuste, tra cui sottotitoli e didascalie automatiche per una migliore accessibilità. Dispone anche di una versatile libreria multimediale e supporto di stock per una facile gestione dei contenuti, insieme a raccomandazioni di contenuti guidate dall'AI per arricchire la produzione video.
Quale impatto ha HeyGen nel migliorare il coinvolgimento dei dipendenti attraverso i video interni?
Sfruttando HeyGen come strumento innovativo di comunicazione interna, le aziende possono produrre rapidamente aggiornamenti video professionali e altamente coinvolgenti. Questo favorisce un migliore coinvolgimento dei dipendenti fornendo messaggi chiari in un formato dinamico e impattante che risuona più efficacemente rispetto al testo statico.