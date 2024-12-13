Aumenta il Coinvolgimento con un Creatore di Video per Comunicazioni Interne

Semplifica la creazione di annunci aziendali coinvolgenti e video di formazione. Accedi a modelli di video professionali per aumentare immediatamente il coinvolgimento dei dipendenti.

533/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di annuncio aziendale di 60 secondi per tutti i dipendenti, fornendo aggiornamenti cruciali sui recenti successi o iniziative future. Il tono dovrebbe essere professionale e conciso, aderendo rigorosamente alle linee guida del marchio aziendale, con una voce autorevole ma incoraggiante. Questo creatore di video per comunicazioni interne AI consente agli utenti di generare facilmente il contenuto utilizzando la funzionalità "Testo-a-video da script" di HeyGen, trasformando gli aggiornamenti scritti in messaggi video raffinati senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di micro-formazione di 30 secondi rivolto al reparto vendite, offrendo un rapido suggerimento sull'utilizzo di una nuova funzionalità CRM. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e altamente informativo, incorporando clip di condivisione schermo per dimostrare i passaggi, accompagnati da una narrazione chiara e musica di sottofondo motivazionale. Questo approccio mette in evidenza video di comunicazioni interne efficaci impiegando la "Generazione di voiceover" di HeyGen per garantire una consegna audio coerente e di alta qualità in tutti i moduli di formazione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 50 secondi che mette in risalto il coinvolgimento dei dipendenti per i team di marketing e risorse umane, celebrando i successi mensili e i successi del team. Il video dovrebbe avere un'identità visiva raffinata e di marca, mantenendo un'estetica aziendale coerente, completata da musica di sottofondo ispiratrice. Utilizzando la funzione "Modelli e scene" di HeyGen, questo creatore di video rende semplice creare contenuti d'impatto che rafforzano la personalizzazione del marchio e aumentano il morale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per Comunicazioni Interne

Ottimizza i tuoi annunci aziendali, la formazione e l'onboarding con video coinvolgenti. Crea facilmente comunicazioni interne professionali che catturano il tuo team e aumentano il coinvolgimento dei dipendenti.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia selezionando un "modello di video" professionale dalla nostra libreria diversificata. Questo fornisce un avvio rapido per il tuo messaggio.
2
Step 2
Personalizza con Presentatori AI
Migliora il tuo messaggio scegliendo tra una vasta gamma di "avatar AI" e generando voiceover dal suono naturale. Questo dà vita alle tue comunicazioni interne.
3
Step 3
Brandizza e Ottimizza il Tuo Messaggio
"Applica" i "controlli di branding" della tua azienda come loghi e colori per mantenere la coerenza. Questo assicura che il tuo video si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta e Coinvolgi il Tuo Team
Una volta perfezionato, "esporta" il tuo video per comunicazioni interne nel formato desiderato. Questo passaggio finale assicura che il tuo contenuto stimoli efficacemente il "coinvolgimento dei dipendenti".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Annunci Aziendali d'Impatto

.

Crea annunci aziendali coinvolgenti e messaggi motivazionali che risuonano con il tuo pubblico interno, promuovendo unità e coinvolgimento.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per comunicazioni interne?

HeyGen agisce come un avanzato creatore di video per comunicazioni interne AI, sfruttando funzionalità potenziate dall'AI per semplificare la produzione di video professionali per comunicazioni interne. Gli utenti possono facilmente trasformare il testo in video con avatar AI realistici e voiceover diversificati, rendendo HeyGen una potente piattaforma video AI per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti.

HeyGen può aiutare a garantire la coerenza del marchio negli annunci aziendali?

Sì, HeyGen garantisce una forte coerenza del marchio per tutte le tue comunicazioni interne, inclusi gli annunci aziendali. Con opzioni di personalizzazione del marchio robuste e modelli di video personalizzabili, puoi facilmente applicare il tuo logo e i colori del marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen per creare video coerenti e professionali.

Quali tipi di video per comunicazioni interne posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare una vasta gamma di video per comunicazioni interne, inclusi video di onboarding coinvolgenti, video di formazione informativi e annunci aziendali dinamici. Questo versatile creatore di video supporta anche video esplicativi e aiuta a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti in vari bisogni di comunicazione.

HeyGen offre funzionalità come sottotitoli, librerie multimediali e diversi rapporti d'aspetto?

Assolutamente, HeyGen include funzionalità essenziali come sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità dei tuoi video per comunicazioni interne. Puoi anche utilizzare il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e accedere a una libreria multimediale completa/supporto stock per produrre contenuti raffinati per qualsiasi piattaforma.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo