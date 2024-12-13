Generatore di Video di Comunicazione Interna: Aumenta l'Engagement dei Dipendenti

Crea video di comunicazione interna accattivanti che stimolano l'engagement dei dipendenti, sfruttando gli avatar AI per semplificare la produzione e risparmiare tempo prezioso.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 45 secondi per celebrare i recenti successi del team, progettato per aumentare l'engagement dei dipendenti in tutta l'organizzazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ispiratore e positivo, con musica motivante e tagli dinamici, arricchito dal supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per mostrare storie di successo diverse e rendere questi video di comunicazione interna davvero impattanti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di annuncio di 90 secondi che dettagli un importante cambiamento di politica imminente per tutti i dipendenti, garantendo una comunicazione video interna completa. Mantieni uno stile visivo professionale, chiaro e autorevole ma accessibile, completato da musica di sottofondo calma, e utilizza la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per massimizzare l'accessibilità e la comprensione delle nuove informazioni.
Prompt di Esempio 3
Progetta una dimostrazione concisa di 30 secondi del generatore di video di comunicazione interna, condividendo un rapido consiglio di produttività per il team marketing. Questo video necessita di uno stile visivo energico con elementi grafici e musica veloce, idealmente generato rapidamente utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare le istruzioni scritte in una guida visiva coinvolgente per la comunicazione dei dipendenti.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Comunicazione Interna

Produci senza sforzo video di comunicazione interna professionali e coinvolgenti con la piattaforma intuitiva di HeyGen, assicurando che il tuo messaggio risuoni efficacemente in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da uno Script
Inizia semplicemente incollando il tuo script di testo. La nostra piattaforma lo convertirà automaticamente in un video bozza, sfruttando le avanzate capacità di testo-a-video da script per generare contenuti video impattanti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Dai vita al tuo messaggio selezionando un avatar AI diversificato per trasmettere il tuo video di comunicazione interna, rendendolo un contenuto visivo più coinvolgente per i tuoi dipendenti.
3
Step 3
Applica i Tuoi Elementi di Branding
Assicura la coerenza del brand applicando facilmente la tua identità aziendale con controlli di branding personalizzati, inclusi loghi e colori, a tutti i tuoi video di comunicazione interna.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Una volta che il tuo video è perfetto, esportalo in vari rapporti d'aspetto. La nostra piattaforma supporta il ridimensionamento e l'esportazione senza soluzione di continuità dei rapporti d'aspetto, pronto per una condivisione senza sforzo in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Potenzia la Cultura Aziendale e gli Annunci

Crea video di annuncio coinvolgenti e messaggi ispiratori che rafforzano i valori aziendali e mantengono i dipendenti informati e motivati.

background image

Domande Frequenti

Come migliora HeyGen la comunicazione interna?

HeyGen rivoluziona la comunicazione interna permettendo alle organizzazioni di creare rapidamente video di comunicazione interna coinvolgenti. Con gli avatar AI e la generazione di testo-a-video, puoi trasformare facilmente gli script in video professionali che aumentano l'engagement e la comprensione dei dipendenti.

Quali tipi di video di comunicazione interna posso creare con HeyGen?

Puoi creare una vasta gamma di video di comunicazione interna con HeyGen, inclusi video di annuncio, materiali di formazione e onboarding, e contenuti che mostrano la cultura e i valori aziendali. HeyGen offre modelli e scene personalizzabili per soddisfare le diverse esigenze di comunicazione dei dipendenti.

HeyGen può semplificare il processo di creazione di video interni?

Assolutamente. HeyGen funge da generatore intuitivo di video di comunicazione interna, semplificando drasticamente la creazione di video. La sua piattaforma potenziata dall'AI snellisce il processo di editing video, permettendoti di generare voiceover, aggiungere sottotitoli e garantire una qualità professionale, portando a significativi risparmi di tempo e potenziali costi.

Come può HeyGen aiutare a mantenere la coerenza del brand nella comunicazione dei dipendenti?

HeyGen ti consente di mantenere una forte coerenza del brand in tutta la comunicazione dei dipendenti attraverso opzioni di personalizzazione robuste. Puoi incorporare la tua identità aziendale con controlli di branding, inclusi loghi e colori, su vari modelli di video, assicurando che ogni video interno rifletta la cultura e i valori unici della tua azienda.

