Generatore di Video Esplicativi per la Comunicazione Interna
Produci rapidamente video esplicativi di alta qualità e coinvolgenti per la comunicazione interna trasformando qualsiasi script in un video con la tecnologia di trasformazione del testo in video.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi che spieghi un nuovo cambiamento di politica aziendale a tutti i dipendenti. Il video esplicativo della politica dovrebbe adottare uno stile visivo e audio informativo ma accessibile, utilizzando grafiche chiare e una voce narrante concisa generata con HeyGen, garantendo l'accessibilità tramite sottotitoli automatici per una comunicazione interna più ampia.
Produci un video interno di 30 secondi che celebri un recente successo del team, rivolto al team specifico e al pubblico aziendale più ampio per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti. Questo video narrativo necessita di visuali dinamiche, musica di sottofondo celebrativa e dovrebbe sfruttare i modelli e le scene diversificate di HeyGen e il supporto della ricca libreria multimediale/stock per evidenziare i successi in modo vibrante.
Progetta un video istruttivo di 50 secondi per semplificare un nuovo strumento interno complesso per i dipendenti, concentrandosi su un'operazione facile da usare. Il video richiede uno stile visivo moderno e passo-passo con una voce narrante chiara e concisa, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, garantendo che tutti possano comprendere facilmente il nuovo sistema.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta la Formazione e l'Inserimento dei Dipendenti.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nei programmi di formazione e nei processi di inserimento dei dipendenti utilizzando video esplicativi dinamici e potenziati dall'AI.
Semplifica Politiche e Procedure Complesse.
Crea video esplicativi chiari e concisi per semplificare politiche aziendali complesse, procedure e aggiornamenti interni per tutti i dipendenti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi per la comunicazione interna?
Il generatore di video esplicativi di HeyGen semplifica la creazione di video di comunicazione interna di impatto. Utilizza la trasformazione del testo in video e un'operazione facile da usare per produrre rapidamente video esplicativi di alta qualità, garantendo una facile creazione di contenuti per il tuo team.
Quali sono i vantaggi di HeyGen per la formazione e il coinvolgimento dei dipendenti?
HeyGen fornisce un efficace creatore di video di comunicazione interna per la formazione dei dipendenti, spiegazioni di politiche e annunci aziendali. Crea contenuti coinvolgenti con avatar AI e generazione di voce narrante per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e i moduli di apprendimento.
Quali funzionalità AI consentono video esplicativi di alta qualità con HeyGen?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati, trasformazione del testo in video e generazione di voce narrante per creare output di qualità professionale per i tuoi video esplicativi. Questo consente spiegazioni personalizzate e video in linea con il brand senza richiedere esperienza precedente nella creazione di video.
HeyGen può personalizzare i video esplicativi per la coerenza del brand?
Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di comunicazione interna siano in linea con l'identità della tua azienda. Incorpora facilmente il tuo logo e i tuoi colori per mantenere un'immagine di brand coerente in tutti i tuoi contenuti coinvolgenti.