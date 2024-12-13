Generatore di Video Esplicativi per la Comunicazione Interna

Produci rapidamente video esplicativi di alta qualità e coinvolgenti per la comunicazione interna trasformando qualsiasi script in un video con la tecnologia di trasformazione del testo in video.

Crea un video esplicativo interno di 45 secondi per i nuovi assunti, mostrando i valori fondamentali dell'azienda. Questo video di formazione per i dipendenti dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che guida gli spettatori attraverso le informazioni chiave con un tono accogliente e professionale e visuali brillanti, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per una creazione di contenuti senza soluzione di continuità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi che spieghi un nuovo cambiamento di politica aziendale a tutti i dipendenti. Il video esplicativo della politica dovrebbe adottare uno stile visivo e audio informativo ma accessibile, utilizzando grafiche chiare e una voce narrante concisa generata con HeyGen, garantendo l'accessibilità tramite sottotitoli automatici per una comunicazione interna più ampia.
Prompt di Esempio 2
Produci un video interno di 30 secondi che celebri un recente successo del team, rivolto al team specifico e al pubblico aziendale più ampio per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti. Questo video narrativo necessita di visuali dinamiche, musica di sottofondo celebrativa e dovrebbe sfruttare i modelli e le scene diversificate di HeyGen e il supporto della ricca libreria multimediale/stock per evidenziare i successi in modo vibrante.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo di 50 secondi per semplificare un nuovo strumento interno complesso per i dipendenti, concentrandosi su un'operazione facile da usare. Il video richiede uno stile visivo moderno e passo-passo con una voce narrante chiara e concisa, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, garantendo che tutti possano comprendere facilmente il nuovo sistema.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi per la Comunicazione Interna

Trasforma rapidamente e facilmente messaggi interni complessi in video esplicativi coinvolgenti, favorendo una migliore comprensione e coinvolgimento in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla il tuo testo o scrivi il tuo messaggio direttamente nella piattaforma. La capacità di trasformazione del testo in video di HeyGen genererà automaticamente il contenuto di base per il tuo video esplicativo.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI e modelli progettati professionalmente per rappresentare visivamente il tuo messaggio. Questo assicura che la tua comunicazione interna sia coinvolgente e in linea con il brand.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti
Genera automaticamente una voce narrante dal suono naturale dal tuo script utilizzando la generazione di voce narrante. Puoi anche aggiungere sottotitoli per garantire accessibilità e chiarezza per tutti i dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme interne. Fornisci comunicazioni interne di alta qualità e di impatto con facilità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Annunci Aziendali Coinvolgenti

.

Produci rapidamente annunci video coinvolgenti per aggiornamenti aziendali, eventi o iniziative di gestione del cambiamento, garantendo un'ampia portata e comprensione.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi per la comunicazione interna?

Il generatore di video esplicativi di HeyGen semplifica la creazione di video di comunicazione interna di impatto. Utilizza la trasformazione del testo in video e un'operazione facile da usare per produrre rapidamente video esplicativi di alta qualità, garantendo una facile creazione di contenuti per il tuo team.

Quali sono i vantaggi di HeyGen per la formazione e il coinvolgimento dei dipendenti?

HeyGen fornisce un efficace creatore di video di comunicazione interna per la formazione dei dipendenti, spiegazioni di politiche e annunci aziendali. Crea contenuti coinvolgenti con avatar AI e generazione di voce narrante per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e i moduli di apprendimento.

Quali funzionalità AI consentono video esplicativi di alta qualità con HeyGen?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati, trasformazione del testo in video e generazione di voce narrante per creare output di qualità professionale per i tuoi video esplicativi. Questo consente spiegazioni personalizzate e video in linea con il brand senza richiedere esperienza precedente nella creazione di video.

HeyGen può personalizzare i video esplicativi per la coerenza del brand?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video di comunicazione interna siano in linea con l'identità della tua azienda. Incorpora facilmente il tuo logo e i tuoi colori per mantenere un'immagine di brand coerente in tutti i tuoi contenuti coinvolgenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo