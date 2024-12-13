Creatore di Video per Comunicazioni Interne: AI per un Maggiore Coinvolgimento dei Dipendenti

Crea video coinvolgenti per comunicazioni interne e video di formazione aziendale con una facile conversione da testo a video.

Crea un video di comunicazione interna di 1 minuto che illustri l'ultimo aggiornamento software per i nostri video di formazione aziendale, rivolto a tutti i dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un tono audio informativo che utilizzi la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una chiara articolazione delle caratteristiche e dei benefici chiave, evidenziando le nuove funzionalità AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di annuncio aziendale di 45 secondi per la distribuzione a livello aziendale, con un messaggio di leadership sulle iniziative future. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con un tono audio caldo e accogliente, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per offrire una presenza coerente e professionale sullo schermo per video di comunicazione interna di grande impatto.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di onboarding di 90 secondi specificamente per i nuovi assunti, guidandoli attraverso i primi passi dell'utilizzo del nostro portale interno. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e facile da seguire, con un tono audio amichevole e incoraggiante, costruito utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per mostrare un'interfaccia facile da usare fin dal primo giorno.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 2 minuti per i nostri team tecnici, spiegando le recenti modifiche all'integrazione API della nostra principale piattaforma di creazione video. Lo stile visivo dovrebbe essere dettagliato e istruttivo, con una consegna audio chiara e concisa, utilizzando efficacemente la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasmettere accuratamente informazioni complesse.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per Comunicazioni Interne

Trasforma senza sforzo le tue comunicazioni interne in video coinvolgenti utilizzando l'AI, promuovendo un messaggio chiaro e coerente in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Trasforma facilmente i tuoi contenuti scritti in un video dinamico. Incolla il tuo testo e la nostra AI lo convertirà in una narrazione visiva coinvolgente con testo-a-video da script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI realistici per rappresentare il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e la voce per allinearsi perfettamente con il tono del tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Branding ed Effetti
Incorpora l'identità della tua azienda utilizzando controlli di branding come loghi personalizzati e colori del marchio. Migliora ulteriormente il tuo video con musica di sottofondo e transizioni di scena per un risultato professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi video di comunicazione interna di alta qualità. Ridimensiona facilmente per diverse piattaforme ed esporta la tua creazione, pronta per essere condivisa con il tuo team per il massimo coinvolgimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci Aziendali e Video Culturali di Impatto

.

Crea annunci aziendali coinvolgenti e contenuti motivazionali che connettono con i dipendenti, promuovendo una cultura interna positiva e informata.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per le comunicazioni interne?

HeyGen funge da intuitivo creatore di video per comunicazioni interne con AI, semplificando il processo di produzione di video di comunicazione interna di alta qualità. Puoi trasformare il testo in contenuti video coinvolgenti utilizzando la conversione avanzata da testo a video e avatar AI realistici, tutto attraverso un'interfaccia facile da usare.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per la coerenza del marchio nei video?

HeyGen offre robuste funzionalità di personalizzazione per mantenere l'identità del tuo marchio in tutti i video di comunicazione interna. Puoi sfruttare vari modelli e scene, incorporare controlli di branding come loghi e colori, e utilizzare una ricca libreria multimediale per creare contenuti unici e coerenti.

HeyGen supporta formati video diversi ed esportazioni per diverse piattaforme?

Come piattaforma versatile di creazione video, HeyGen supporta vari formati video e capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarsi a diversi canali di distribuzione. Questo assicura che i tuoi video interni, completi di sottotitoli generati automaticamente, siano ottimizzati per ogni esperienza di visione, dall'onboarding dei dipendenti agli annunci aziendali.

Come migliorano le funzionalità AI di HeyGen la formazione interna e gli annunci?

Le potenti funzionalità AI di HeyGen, inclusi avatar AI realistici e generazione avanzata di voice-over AI, migliorano significativamente i video di formazione aziendale e gli annunci aziendali. Queste capacità ti permettono di produrre contenuti professionali e coinvolgenti rapidamente, migliorando la consegna del messaggio e il coinvolgimento dei dipendenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo