Creatore di Video per Comunicazioni Interne: AI per un Maggiore Coinvolgimento dei Dipendenti
Crea video coinvolgenti per comunicazioni interne e video di formazione aziendale con una facile conversione da testo a video.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video di annuncio aziendale di 45 secondi per la distribuzione a livello aziendale, con un messaggio di leadership sulle iniziative future. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con un tono audio caldo e accogliente, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per offrire una presenza coerente e professionale sullo schermo per video di comunicazione interna di grande impatto.
Progetta un video di onboarding di 90 secondi specificamente per i nuovi assunti, guidandoli attraverso i primi passi dell'utilizzo del nostro portale interno. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e facile da seguire, con un tono audio amichevole e incoraggiante, costruito utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per mostrare un'interfaccia facile da usare fin dal primo giorno.
Crea un video di 2 minuti per i nostri team tecnici, spiegando le recenti modifiche all'integrazione API della nostra principale piattaforma di creazione video. Lo stile visivo dovrebbe essere dettagliato e istruttivo, con una consegna audio chiara e concisa, utilizzando efficacemente la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasmettere accuratamente informazioni complesse.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Formazione Aziendale e Onboarding Ottimizzati.
Sviluppa e fornisci in modo efficiente più corsi di formazione e materiali di onboarding a una base di dipendenti più ampia con video AI, garantendo un apprendimento coerente.
Esperienze di Apprendimento dei Dipendenti Migliorate.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione dei dipendenti e nelle iniziative di apprendimento aziendale attraverso video interattivi e dinamici potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video per le comunicazioni interne?
HeyGen funge da intuitivo creatore di video per comunicazioni interne con AI, semplificando il processo di produzione di video di comunicazione interna di alta qualità. Puoi trasformare il testo in contenuti video coinvolgenti utilizzando la conversione avanzata da testo a video e avatar AI realistici, tutto attraverso un'interfaccia facile da usare.
Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per la coerenza del marchio nei video?
HeyGen offre robuste funzionalità di personalizzazione per mantenere l'identità del tuo marchio in tutti i video di comunicazione interna. Puoi sfruttare vari modelli e scene, incorporare controlli di branding come loghi e colori, e utilizzare una ricca libreria multimediale per creare contenuti unici e coerenti.
HeyGen supporta formati video diversi ed esportazioni per diverse piattaforme?
Come piattaforma versatile di creazione video, HeyGen supporta vari formati video e capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarsi a diversi canali di distribuzione. Questo assicura che i tuoi video interni, completi di sottotitoli generati automaticamente, siano ottimizzati per ogni esperienza di visione, dall'onboarding dei dipendenti agli annunci aziendali.
Come migliorano le funzionalità AI di HeyGen la formazione interna e gli annunci?
Le potenti funzionalità AI di HeyGen, inclusi avatar AI realistici e generazione avanzata di voice-over AI, migliorano significativamente i video di formazione aziendale e gli annunci aziendali. Queste capacità ti permettono di produrre contenuti professionali e coinvolgenti rapidamente, migliorando la consegna del messaggio e il coinvolgimento dei dipendenti.