Crea un video interno di sensibilizzazione di 45 secondi per tutti i dipendenti, celebrando un recente traguardo aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e festoso con una colonna sonora vivace, trasmettendo energia positiva. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per trasmettere i messaggi chiave, garantendo una presentazione coerente e coinvolgente degli annunci aziendali.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di benvenuto di 60 secondi per i nuovi assunti, introducendoli ai valori fondamentali dell'azienda. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e professionale, utilizzando una generazione di voiceover amichevole per guidarli attraverso le informazioni essenziali. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un pezzo raffinato e informativo che stabilisca un tono positivo per la loro esperienza lavorativa.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di branding aziendale coinvolgente di 30 secondi mirato a mostrare la vivace cultura aziendale sia ai team interni che ai potenziali candidati. Adotta uno stile veloce e visivamente ricco con transizioni dinamiche e una colonna sonora ispiratrice. Produci questo rapidamente utilizzando la funzione di HeyGen "Testo a video da script" per trasformare i messaggi chiave su lavoro di squadra e innovazione in immagini accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione interna di 45 secondi che offra 'pro tips' per una nuova funzionalità software, rivolto a un dipartimento specifico. L'approccio visivo dovrebbe essere chiaro e istruttivo, con un voiceover calmo ed esplicativo per garantire una facile comprensione. Migliora l'accessibilità e la comprensione generando automaticamente Sottotitoli/caption accurati con HeyGen per tutti gli spettatori.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video di Sensibilizzazione Interna

Produci rapidamente video di sensibilizzazione interna di impatto per coinvolgere il tuo team, condividere aggiornamenti e promuovere un ambiente di lavoro connesso con strumenti user-friendly.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia inserendo il tuo script di testo o selezionando un modello video pre-progettato. Utilizza la funzione "Testo a video da script" di HeyGen per dare vita istantaneamente alle tue parole.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e Audio
Personalizza il tuo messaggio selezionando un avatar AI per presentare il tuo contenuto. Aumenta ulteriormente il coinvolgimento sfruttando la capacità "Avatar AI" di HeyGen per rappresentare visivamente il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Media
Rafforza l'identità della tua azienda applicando il logo e i colori del tuo brand. Aggiungi facilmente media di stock dalla libreria completa o carica le tue risorse, supportato dall'ampia "Libreria media/supporto stock" di HeyGen.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Finalizza il tuo video aggiungendo sottotitoli automatici per l'accessibilità. Poi, esporta il tuo video di sensibilizzazione interna completato, utilizzando il robusto "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" di HeyGen per adattarsi a qualsiasi canale di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Fornisci Annunci Interni Coinvolgenti

Crea video di comunicazione interna dinamici e ispiratori per tenere informati i dipendenti e promuovere una cultura aziendale positiva.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di comunicazione interna?

HeyGen agisce come un intuitivo creatore di video AI, permettendoti di produrre video di comunicazione interna coinvolgenti con facilità. Sfrutta gli avatar AI e le potenti capacità di testo a video per trasformare gli script in contenuti professionali, anche senza conoscenze pregresse di editing video.

HeyGen può essere utilizzato per creare diversi video di formazione interna e contenuti di onboarding?

Assolutamente, HeyGen offre capacità robuste per generare vari video di formazione interna e video di onboarding completi. Utilizza una vasta gamma di modelli video personalizzabili e accedi a una ricca libreria di risorse video per produrre rapidamente video esplicativi coinvolgenti per qualsiasi esigenza aziendale.

Quali caratteristiche di branding offre HeyGen per i video aziendali?

HeyGen ti consente di mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi video aziendali con ampi controlli di branding. Incorpora facilmente il logo della tua azienda, colori specifici e stili personalizzati per rafforzare il tuo employer branding in ogni video di sensibilizzazione interna.

HeyGen è un software di creazione video accessibile per la collaborazione in team?

Sì, HeyGen è progettato come un software di creazione video user-friendly che promuove una collaborazione efficiente in team. La sua interfaccia intuitiva e la semplicità del drag-and-drop permettono a chiunque di creare video professionali, eliminando la necessità di un'esperienza estesa di editing video.

