Generatore di Consapevolezza Interna: Aumenta il Coinvolgimento dei Dipendenti
Crea comunicazioni interne coinvolgenti istantaneamente. Il nostro generatore di consapevolezza interna utilizza avatar AI per fornire messaggi chiari e coerenti al tuo team.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un aggiornamento di comunicazione interna coinvolgente di 30 secondi per tutti i dipendenti riguardante i nuovi aggiornamenti delle politiche, concentrandoti su un messaggio chiaro con un tono coerente. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire accuratezza e professionalità nella consegna.
Immagina un annuncio professionale conciso di 60 secondi che celebra un traguardo aziendale, rivolto a tutti gli stakeholder interni per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e stimolante con musica di sottofondo vivace, sfruttando appieno i vari modelli e scene di HeyGen.
Progetta un segmento potente di 45 secondi specificamente per i team di Risorse Umane e Comunicazioni Interne, evidenziando i benefici in termini di tempo di un Generatore di Comunicazione Interna AI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed efficiente, completato da una voce narrante sicura generata utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen per trasmettere soluzioni.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione e l'Onboarding Interni.
Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento e la ritenzione per la formazione dei dipendenti, gli aggiornamenti delle politiche e i processi di onboarding.
Stimola la Motivazione e il Coinvolgimento dei Dipendenti.
Genera video motivazionali coinvolgenti per promuovere una cultura aziendale positiva e sollevare ed efficacemente coinvolgere la tua forza lavoro.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare le comunicazioni interne?
HeyGen funziona come un Generatore di Comunicazione Interna AI, consentendo ai team di Risorse Umane e Comunicazioni Interne di creare video dinamici con AI. Questo assicura messaggi chiari e un tono coerente, aumentando significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la consapevolezza interna all'interno dell'organizzazione.
Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di consapevolezza interna?
HeyGen offre funzionalità robuste per la creazione di contenuti, inclusi avatar AI personalizzabili, funzionalità di trasformazione del testo in video da script e generazione di voce professionale. Gli utenti possono anche utilizzare vari modelli e scene per produrre rapidamente annunci professionali di impatto e materiali di onboarding per i dipendenti.
Come aiuta HeyGen i team di Risorse Umane e Comunicazioni Interne a risparmiare tempo?
HeyGen è uno strumento potente per risparmiare tempo per i team di Risorse Umane e Comunicazioni Interne automatizzando la generazione di contenuti video. Consente di scalare in modo efficiente gli sforzi di comunicazione, trasformando aggiornamenti complessi delle politiche e annunci di routine in formati video coinvolgenti senza risorse di produzione estese.
HeyGen può assistere con aggiornamenti delle politiche e materiali di onboarding per i dipendenti?
Sì, HeyGen è perfettamente adatto per generare annunci professionali, aggiornamenti delle politiche e materiali di onboarding per i dipendenti coinvolgenti. Le sue capacità di agente video AI assicurano messaggi chiari e mantengono un tono coerente in tutti i contenuti interni critici, favorendo un migliore allineamento organizzativo.