Generatore di Consapevolezza Interna: Aumenta il Coinvolgimento dei Dipendenti

Crea comunicazioni interne coinvolgenti istantaneamente. Il nostro generatore di consapevolezza interna utilizza avatar AI per fornire messaggi chiari e coerenti al tuo team.

Produci un video di 45 secondi progettato per i nuovi assunti, utilizzando un avatar AI per fornire materiali essenziali di onboarding per i dipendenti con un tono accogliente e professionale, assicurando una voce narrante calma e informativa. Questo video serve come generatore di consapevolezza interna per la cultura aziendale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un aggiornamento di comunicazione interna coinvolgente di 30 secondi per tutti i dipendenti riguardante i nuovi aggiornamenti delle politiche, concentrandoti su un messaggio chiaro con un tono coerente. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire accuratezza e professionalità nella consegna.
Prompt di Esempio 2
Immagina un annuncio professionale conciso di 60 secondi che celebra un traguardo aziendale, rivolto a tutti gli stakeholder interni per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e stimolante con musica di sottofondo vivace, sfruttando appieno i vari modelli e scene di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un segmento potente di 45 secondi specificamente per i team di Risorse Umane e Comunicazioni Interne, evidenziando i benefici in termini di tempo di un Generatore di Comunicazione Interna AI. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed efficiente, completato da una voce narrante sicura generata utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen per trasmettere soluzioni.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Consapevolezza Interna

Crea facilmente aggiornamenti video coinvolgenti per il tuo team per migliorare le comunicazioni interne e il coinvolgimento dei dipendenti utilizzando strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo messaggio interno. La nostra piattaforma sfrutta la trasformazione del testo in video da script per trasformare le tue parole in un video dinamico, assicurando che la creazione di contenuti sia snella ed efficiente per annunci o aggiornamenti importanti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Agente AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo messaggio interno. Questo assicura un tono professionale e coerente in tutte le tue comunicazioni, rendendo gli aggiornamenti affidabili e chiari.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza
Integra l'identità della tua azienda con i nostri controlli di branding, aggiungendo loghi e colori aziendali. Questo aiuta a mantenere un'esperienza familiare e visivamente attraente per i dipendenti, rafforzando il tuo messaggio.
4
Step 4
Genera e Coinvolgi
Produci il tuo video finale con una generazione di voce narrante coinvolgente e condividilo facilmente. I video interni dinamici potenziati dall'AI aumentano significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la consapevolezza interna complessiva.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Scala l'Apprendimento e lo Sviluppo Interni

Sviluppa un volume maggiore di corsi interni coinvolgenti ed espandi efficacemente la portata a tutti i dipendenti per iniziative di apprendimento continuo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le comunicazioni interne?

HeyGen funziona come un Generatore di Comunicazione Interna AI, consentendo ai team di Risorse Umane e Comunicazioni Interne di creare video dinamici con AI. Questo assicura messaggi chiari e un tono coerente, aumentando significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la consapevolezza interna all'interno dell'organizzazione.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di consapevolezza interna?

HeyGen offre funzionalità robuste per la creazione di contenuti, inclusi avatar AI personalizzabili, funzionalità di trasformazione del testo in video da script e generazione di voce professionale. Gli utenti possono anche utilizzare vari modelli e scene per produrre rapidamente annunci professionali di impatto e materiali di onboarding per i dipendenti.

Come aiuta HeyGen i team di Risorse Umane e Comunicazioni Interne a risparmiare tempo?

HeyGen è uno strumento potente per risparmiare tempo per i team di Risorse Umane e Comunicazioni Interne automatizzando la generazione di contenuti video. Consente di scalare in modo efficiente gli sforzi di comunicazione, trasformando aggiornamenti complessi delle politiche e annunci di routine in formati video coinvolgenti senza risorse di produzione estese.

HeyGen può assistere con aggiornamenti delle politiche e materiali di onboarding per i dipendenti?

Sì, HeyGen è perfettamente adatto per generare annunci professionali, aggiornamenti delle politiche e materiali di onboarding per i dipendenti coinvolgenti. Le sue capacità di agente video AI assicurano messaggi chiari e mantengono un tono coerente in tutti i contenuti interni critici, favorendo un migliore allineamento organizzativo.

