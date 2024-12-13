Creatore di Video di Annuncio Interno per Coinvolgere il Tuo Team

Genera video di annuncio aziendale di impatto senza sforzo con testo-a-video da script, mantenendo il tuo team informato e connesso.

Crea un video interno di annuncio di 45 secondi per introdurre una nuova funzionalità del prodotto o uno strumento interno. Questo video, destinato a tutti i dipendenti, dovrebbe avere uno stile visivo energico e moderno con musica di sottofondo vivace. Utilizza la capacità di testo-a-video di HeyGen per generare rapidamente la narrazione, completata da avatar AI coinvolgenti per trasmettere efficacemente i messaggi chiave.

Prompt di Esempio 1
Produci un video ispiratore di 60 secondi per mettere in luce un dipendente, celebrando un recente successo del team o un contributo individuale, rivolto a tutto il team aziendale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e simile a un'intervista, con una narrazione motivazionale e musica di sottofondo soft. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per una consegna chiara e sottotitoli automatici per garantire l'accessibilità a tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di annuncio aziendale di 30 secondi per rafforzare i valori fondamentali dell'azienda o condividere un aggiornamento positivo sulla cultura, destinato sia ai dipendenti esistenti che ai nuovi assunti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e ispiratore, in linea con il branding aziendale, accompagnato da musica strumentale edificante. Utilizza i vari modelli e scene di HeyGen per impostare rapidamente il tono e integra il supporto della libreria multimediale/stock per immagini di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video coinvolgente di 30 secondi per annunciare un prossimo webinar interno o evento di team, specificamente per un dipartimento mirato o team interfunzionali. Questo video di comunicazione interna con AI dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico e informativo con grafiche vivaci e una colonna sonora energica. Approfitta del ridimensionamento del rapporto d'aspetto e delle esportazioni di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme interne e incorpora avatar AI per un tocco personalizzato.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Annuncio Interno

Trasforma rapidamente le tue comunicazioni interne in annunci video coinvolgenti utilizzando strumenti potenziati dall'AI, semplificando il tuo messaggio per raggiungere efficacemente ogni dipendente.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Scegli da una vasta libreria di modelli video professionali, inclusi quelli con branding, o inizia con una tela bianca per adattarsi perfettamente al tuo annuncio.
2
Step 2
Converti Testo in Video
Incolla il tuo script di annuncio e la nostra piattaforma lo convertirà in un video con voice-over naturali e immagini coinvolgenti, dando vita alle tue parole.
3
Step 3
Migliora con Immagini e Branding
Carica facilmente i media aziendali o utilizza la nostra vasta libreria di stock. Applica i controlli di branding, come loghi e colori, per garantire coerenza e rafforzare l'identità aziendale.
4
Step 4
Condividi su Piattaforme Interne
Genera il tuo video di annuncio interno finito e condividilo senza sforzo con i dipendenti tramite link magici, email o caricamenti diretti sull'intranet aziendale e altre piattaforme interne.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Aggiornamenti Aziendali e Video Culturali Coinvolgenti

Crea annunci interni ispiratori e informativi per promuovere una forte cultura aziendale e mantenere i dipendenti aggiornati e motivati.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di annuncio interno?

HeyGen trasforma le tue comunicazioni interne in contenuti coinvolgenti utilizzando una piattaforma video AI avanzata. Ti consente di creare video professionali per annunci aziendali in modo efficiente, assicurando che i tuoi messaggi risuonino chiaramente con i dipendenti.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per creare comunicazioni aziendali coinvolgenti?

HeyGen fornisce potenti strumenti creativi come avatar AI e conversione senza soluzione di continuità da testo a video, permettendoti di generare video interni di alta qualità. Puoi anche utilizzare vari modelli video per produrre rapidamente contenuti professionali e coinvolgenti per il tuo team.

È facile produrre video interni di alta qualità con HeyGen per vari aggiornamenti aziendali?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video di comunicazione interna di alta qualità con AI, rendendolo un creatore di video facile per tutti i tuoi aggiornamenti aziendali. La sua piattaforma intuitiva ti consente di applicare il branding e generare video interni professionali senza sforzo.

Oltre agli annunci, in che modo HeyGen può supportare le nostre esigenze video interne?

HeyGen va oltre i video di annuncio aziendale per supportare diverse esigenze video interne, inclusi video di formazione completi e contenuti di onboarding coinvolgenti per i dipendenti. Puoi facilmente creare e condividere questi video interni in tutta la tua organizzazione, migliorando la comunicazione complessiva.

