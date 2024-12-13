Generatore di Video per Annunci Interni per una Comunicazione Chiara

Crea rapidamente annunci aziendali d'impatto con la nostra funzione di testo-a-video per comunicazioni interne senza soluzione di continuità.

Crea un video coinvolgente di 1 minuto che spieghi un nuovo aggiornamento software per i nostri team tecnici, utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per garantire un'articolazione precisa dei dettagli complessi. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con grafiche pulite e dimostrazioni chiare, mentre l'audio rimane autorevole e facile da seguire. Questo generatore di video per annunci interni ci permette di diffondere rapidamente aggiornamenti cruciali, evidenziando HeyGen come uno strumento AI per una comunicazione tecnica efficiente.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di annuncio aziendale coinvolgente di 45 secondi per tutti i dipendenti, introducendo una nuova iniziativa aziendale. Utilizza un avatar AI di HeyGen per trasmettere il messaggio, conferendo un aspetto moderno e accessibile alla presentazione. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e incoraggiante, accompagnato da una voce fuori campo allegra e amichevole, garantendo comunicazioni interne efficaci attraverso un video di annuncio aziendale professionale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di onboarding per i nuovi assunti di 2 minuti, dettagliando le politiche aziendali e la cultura. Struttura il contenuto in modo che sia altamente informativo e accogliente, incorporando sottotitoli tramite HeyGen per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti i partecipanti. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e amichevole, utilizzando semplici animazioni e filmati di repertorio pertinenti, accompagnati da una voce fuori campo chiara e di supporto, rendendolo un eccellente esempio di video formativo efficace.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dinamico di 30 secondi per la comunicazione interna rivolto ai team leader e ai project manager, mostrando nuove funzionalità collaborative all'interno del nostro strumento di gestione dei progetti. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un messaggio raffinato e d'impatto. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, utilizzando tagli rapidi e testo a schermo per evidenziare i punti chiave, supportato da una voce fuori campo energica e concisa, dimostrando il potere dei modelli video per migliorare le funzionalità di collaborazione del team.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Annunci Interni

Crea senza sforzo annunci aziendali professionali con la generazione video potenziata dall'AI, garantendo comunicazioni interne chiare e coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla il testo del tuo annuncio o digita direttamente nell'editor "Testo-a-video da script". Questa funzione serve come base per il tuo messaggio, consentendo un rapido inserimento dei contenuti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per presentare il tuo annuncio. Questo permette una consegna personalizzata e coinvolgente delle tue comunicazioni interne.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il branding integrando il logo della tua azienda, i colori del marchio e altri asset visivi utilizzando i "Controlli di branding (logo, colori)" per mantenere un'immagine aziendale coerente.
4
Step 4
Genera e Condividi
Produci il tuo video di annuncio interno con la pressione di un pulsante. Utilizza "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per preparare il tuo video per qualsiasi piattaforma, garantendo una diffusione efficace a tutti i dipendenti.

Ottimizza gli Annunci Interni

Produci rapidamente video di annunci interni accattivanti e aggiornamenti aziendali utilizzando la generazione video AI da testo.

Domande Frequenti

Come utilizza HeyGen l'AI per una generazione video efficiente?

HeyGen sfrutta un'AI avanzata per trasformare i testi in video coinvolgenti con avatar AI realistici e attori vocali AI. Questa potente capacità di generazione di video da testo semplifica il processo di produzione, rendendo accessibili video di alta qualità per tutte le tue esigenze di comunicazione.

Che tipo di video di comunicazione interna può aiutare a produrre HeyGen?

HeyGen è un generatore ideale di video per annunci interni, che consente ai team di creare una vasta gamma di comunicazioni interne. Produci facilmente annunci aziendali professionali, video di onboarding completi, video formativi coinvolgenti e altro ancora per mantenere il tuo personale informato e connesso.

Gli utenti possono personalizzare il loro branding nei video di HeyGen?

Sì, HeyGen offre strumenti robusti per personalizzare il branding in tutti i tuoi video. Puoi integrare senza problemi il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi utilizzando i nostri modelli video personalizzabili per mantenere un'identità di marca coerente.

HeyGen offre funzionalità per la collaborazione del team sui progetti video?

Assolutamente, HeyGen è progettato come una piattaforma video AI completa che include funzionalità di collaborazione del team. Questo consente a più membri del team di lavorare insieme sui progetti video, condividere feedback e ottimizzare il flusso di lavoro di creazione dei contenuti in modo efficiente.

