Generatore di Video di Orientamento per Stagisti: Semplifica l'Onboarding HR

Aumenta il coinvolgimento degli stagisti e semplifica la formazione creando video dinamici con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Che ne dici di un video di onboarding di 60 secondi per i dipendenti, progettato per tutti i nuovi assunti, che spiega le politiche aziendali essenziali e introduce i team? Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, informativo e aziendale, utilizzando la funzione Testo-a-video dal copione per garantire accuratezza e Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità, rendendolo un video di formazione efficace.
Genera un video promozionale coinvolgente di 30 secondi rivolto ai professionisti delle risorse umane e ai manager, illustrando l'efficienza di un creatore di video di onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e ispirante, mostrando transizioni di scena rapide e senza soluzione di continuità utilizzando Modelli e scene dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per produrre rapidamente contenuti professionali per il coinvolgimento dei dipendenti.
Creiamo un video di orientamento di 50 secondi per i nuovi stagisti, evidenziando la cultura e i valori dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e personalizzato, con transizioni dinamiche e una generazione di Voiceover calda e invitante per creare una forte prima impressione. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per garantire che il contenuto sia versatile su varie piattaforme per il nostro generatore di video di orientamento per stagisti.
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Orientamento per Stagisti

Crea video di orientamento per stagisti coinvolgenti e professionali senza sforzo, garantendo un'esperienza accogliente e informativa per ogni nuovo assunto.

Step 1
Incolla il Tuo Copione
Converti senza sforzo il tuo contenuto scritto di orientamento per stagisti in parole parlate. La nostra avanzata capacità di Testo-a-video dal copione trasforma il tuo testo in voiceover dal suono naturale, rendendo la creazione di contenuti rapida e semplice.
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare la tua azienda. Questi presentatori virtuali consegneranno il tuo messaggio di orientamento con professionalità, migliorando il coinvolgimento per i nuovi stagisti.
Step 3
Personalizza con il Branding
Rafforza l'identità della tua azienda applicando i tuoi controlli di branding. Integra facilmente il tuo logo, i colori del marchio e altri elementi visivi per garantire un'esperienza di onboarding per stagisti coerente e professionale.
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video di onboarding per dipendenti in vari formati e rapporti d'aspetto. Condividilo sulle tue piattaforme preferite o LMS, fornendo informazioni accessibili e coerenti per tutti i tuoi nuovi assunti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Favorisci un'Esperienza di Onboarding Positiva

Fornisci video generati dall'AI ispiratori e accoglienti per articolare la cultura e i valori aziendali, motivando i nuovi stagisti fin dal primo giorno.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di orientamento per stagisti?

HeyGen funge da avanzato generatore di video AI, semplificando la produzione di video di orientamento per stagisti di grande impatto. I professionisti delle risorse umane possono utilizzare le sue capacità di testo-a-video e i vari modelli di video per creare rapidamente contenuti coinvolgenti per i nuovi assunti, risparmiando tempo e risorse significativi.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per una produzione efficiente di video di onboarding per dipendenti?

HeyGen sfrutta potenti avatar AI e una sofisticata tecnologia di testo-a-video per accelerare la produzione di video di onboarding per dipendenti. Puoi generare Voiceover AI dal suono naturale direttamente dal tuo copione, garantendo una narrazione di alta qualità e coerente per tutti i tuoi video di formazione.

HeyGen può garantire la coerenza del marchio per i miei video di formazione e onboarding dei dipendenti?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo e la palette di colori della tua azienda in tutti i tuoi video di onboarding dei dipendenti. Questo assicura un'esperienza di marchio professionale e coerente, favorendo un maggiore coinvolgimento dei dipendenti fin dall'inizio.

HeyGen supporta l'accessibilità e l'integrazione per i contenuti di onboarding dei nuovi assunti?

Sì, HeyGen migliora l'accessibilità per i nuovi assunti generando automaticamente sottotitoli e didascalie per tutti i video. Sebbene HeyGen non abbia capacità di integrazione diretta con LMS, la piattaforma fornisce opzioni di esportazione facili, permettendo un caricamento senza problemi su qualsiasi LMS o piattaforma interna per i tuoi video di formazione.

