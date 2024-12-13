Creatore di Video di Interior Design per Immagini Straordinarie

Eleva le tue presentazioni di design con avatar AI coinvolgenti e visual dinamici.

Progetta un video accattivante di 30 secondi che mostri una trasformazione di staging virtuale, perfetto per agenti immobiliari e potenziali clienti. Utilizza uno stile visivo sofisticato e pulito con una voce narrante professionale, sfruttando i "Templates & scenes" e la "Voiceover generation" di HeyGen per presentare rapidamente il tuo portfolio di design e mettere in evidenza idee innovative di Interior Design.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di marketing coinvolgente di 45 secondi per evidenziare i tuoi servizi unici di interior design, rivolgendoti a piccole imprese e designer freelance. Sfrutta visual dinamici, una traccia audio motivante e una chiara call to action, integrando gli "AI avatars" e il "Text-to-video from script" di HeyGen per creare facilmente annunci video accattivanti che aumentano le vendite.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi che dimostri i principi del Modern Interior Design, rivolto a proprietari di case in cerca di ispirazione e studenti di design. Adotta un approccio visivo educativo e calmo con una narrazione chiara e musica di sottofondo soft, utilizzando la "Media library/stock support" e i sottotitoli automatici di HeyGen per creare un video demo di prodotto completo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video vivace di 15 secondi ricco di idee rapide di interior design per i follower sui social media e gli appassionati di fai-da-te. Utilizza uno stile visivo veloce e alla moda con musica di sottofondo energica e tagli rapidi, applicando il "Aspect-ratio resizing & exports" e i "Templates & scenes" personalizzabili di HeyGen per creare facilmente video di interior design da condividere istantaneamente sui social media.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Interior Design

Crea video di interior design straordinari senza sforzo. Mostra i tuoi progetti e la tua visione con modelli professionali, media ricchi e potenti strumenti di editing.

1
Step 1
Scegli un Modello Video
Seleziona tra una gamma di modelli video professionali e scene progettate per dare vita ai tuoi concetti di interior design in modo rapido ed efficiente.
2
Step 2
Carica i Tuoi Asset di Design
Aggiungi facilmente immagini dei tuoi progetti, planimetrie e mood board utilizzando la media library/stock support per personalizzare i tuoi contenuti video.
3
Step 3
Personalizza con Visual e Suoni
Arricchisci il tuo video con animazioni di testo dinamiche e una narrazione chiara utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover, spiegando le tue scelte di design.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Progetto
Finalizza il tuo video di interior design e utilizza il resizing & exports dell'aspect-ratio per prepararlo alla condivisione senza soluzione di continuità sui social media e nelle presentazioni ai clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo di Interior Design

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in narrazioni video coinvolgenti per costruire fiducia e mettere in evidenza i tuoi progetti di design di successo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di interior design accattivanti?

HeyGen ti consente di creare video di Interior Design professionali utilizzando strumenti intuitivi. Trasforma facilmente i tuoi concetti di design e aggiungi immagini dei tuoi progetti in presentazioni video dinamiche per mostrare il tuo portfolio di design e coinvolgere i clienti.

HeyGen offre modelli video specifici per presentazioni di interior design?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli video ricchi e su misura per l'interior design. Questi modelli pronti all'uso ti aiutano a produrre rapidamente video di marketing, tour virtuali di case o video demo di prodotti con facilità.

HeyGen può utilizzare l'AI per migliorare i miei contenuti video di interior design?

Assolutamente. HeyGen integra funzionalità avanzate di AI come la generazione di video da testo e la creazione di voiceover, permettendoti di narrare efficacemente i tuoi progetti. Questo aiuta a creare video esplicativi coinvolgenti o anche presentazioni di Staging Virtuale in modo efficiente.

Come posso mantenere la coerenza del marchio nei miei video di marketing di interior design usando HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio senza soluzione di continuità in tutti i tuoi video di marketing. Questo assicura un aspetto professionale e coerente per la tua attività di interior design quando condividi sui social media.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo