Sviluppa un vivace video di 15 secondi per i social media, perfetto per gli appassionati di fai-da-te nella decorazione della casa, offrendo consigli rapidi su come ottenere raccomandazioni di design personalizzate. Lo stile visivo dovrebbe essere alla moda e dinamico, accompagnato da musica energica e coinvolgente e didascalie accattivanti sullo schermo, sfruttando i diversi Template e scene di HeyGen per presentare una guida rapida e ispiratrice dal tuo strumento di design d'interni AI.
Produci un video immersivo di 45 secondi di walkthrough virtuale per agenti immobiliari, guidando i potenziali acquirenti attraverso una proprietà utilizzando dettagliati piani 3D. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere sofisticato e invitante, con musica di sottofondo calma ed elegante, presentando un avatar AI di HeyGen come ospite virtuale, che narra chiaramente le caratteristiche e i servizi principali.
Progetta un elegante video di marketing di 60 secondi rivolto a clienti di alto livello per uno studio di interior design, mostrando gli stili di design unici e le capacità progettuali dello studio attraverso straordinari render fotorealistici. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva dinamica e aspirazionale, accompagnata da musica di sottofondo orchestrale o contemporanea raffinata, utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen per trasmettere un messaggio di marca autorevole e raffinato.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Allineamento di Design d'Interni

Trasforma senza sforzo i tuoi concetti di design d'interni e visuali di messa in scena virtuale in video coinvolgenti e professionali per presentazioni, marketing e allineamento con i clienti.

Step 1
Carica i Tuoi Asset di Design
Inizia caricando le tue immagini di alta qualità, render fotorealistici o piani 3D. Utilizza la robusta libreria multimediale/piattaforma di supporto per migliorare i tuoi visuali e creare uno sfondo coinvolgente per le tue narrazioni di design.
Step 2
Crea il Tuo Script di Storia di Design
Sviluppa uno script dettagliato che delinei la tua visione di design d'interni, i concetti di messa in scena virtuale o le proposte per i clienti. Questo script costituirà la base per il tuo video, sfruttando la funzione Text-to-video from script per trasmettere accuratamente il tuo messaggio.
Step 3
Genera Voiceover Professionali
Trasforma il tuo script in una narrazione dal suono naturale con la generazione avanzata di voiceover. Scegli tra varie voci per abbinare perfettamente il tono e lo stile del tuo progetto di design d'interni, garantendo una comunicazione chiara e coinvolgente.
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Visione
Finalizza il tuo video con controlli di branding precisi, aggiungendo il tuo logo e gli schemi di colore preferiti. Poi, esporta il tuo video in vari rapporti d'aspetto e risoluzioni, rendendolo pronto per essere condiviso sui social media, siti web o presentazioni ai clienti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra progetti di design e walkthrough virtuali

Presenta concetti di design, messa in scena virtuale e proposte per i clienti attraverso video AI professionali e coinvolgenti per una comunicazione chiara e un impatto significativo.

Come può HeyGen migliorare le mie presentazioni di design d'interni?

HeyGen funge da "creatore di video AI" che consente ai designer d'interni di trasformare "render fotorealistici" e concetti di design in "video di marketing" coinvolgenti. Crea facilmente "walkthrough virtuali" e presentazioni dinamiche che mostrano vari "stili di design" e "disposizioni di mobili" all'interno del tuo "portfolio di design".

Posso creare video di marketing professionali da uno script usando HeyGen?

Assolutamente! La capacità di "Text-to-video from script" di HeyGen ti permette di convertire senza sforzo contenuti scritti in "video di marketing" e "video esplicativi" raffinati. Combina questo con la generazione avanzata di "voiceover" e "Template & scene" personalizzabili per annunci video di grande impatto.

HeyGen offre controlli di branding e avatar AI per video aziendali?

Sì, HeyGen fornisce "controlli di branding" completi per integrare senza soluzione di continuità il tuo logo e i colori del marchio, garantendo coerenza in tutti i tuoi contenuti. Sfrutta avatar "AI" realistici per presentare informazioni in modo professionale, ideale per "agenti immobiliari" e "designer d'interni" che creano "proposte per i clienti" e "video per i social media".

Quali capacità visive offre HeyGen per mostrare progetti di design?

HeyGen ti consente di elevare le tue visualizzazioni di design incorporando senza soluzione di continuità "immagini dei tuoi design" e "render fotorealistici". Genera "walkthrough virtuali" coinvolgenti e "video dimostrativi di prodotto" per evidenziare efficacemente i concetti di "design di stanze AI" e presentare "design di case 3D modificabili" con impressionante chiarezza.

