Creatore di Video Interattivi: Aumenta Coinvolgimento e Conversioni

Aumenta il coinvolgimento degli spettatori e guida le conversioni con video interattivi personalizzati, potenziati da template e scene completi.

Crea un video di formazione tecnica di 1 minuto per i responsabili L&D aziendali, mostrando come un creatore di video interattivi possa migliorare l'onboarding dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e istruttivo, con registrazioni dello schermo chiare e sovrapposizioni animate, accompagnate da una voce fuori campo amichevole e incoraggiante. Il video dimostra scenari complessi di "ramificazione video" e "domande" incorporate per verifiche di conoscenza, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover per offrire un percorso di apprendimento personalizzato.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dimostrativo di prodotto di 90 secondi rivolto ai responsabili marketing di prodotto, evidenziando le capacità dinamiche di un creatore di video interattivi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, coinvolgente e altamente informativo, con grafica nitida, musica di sottofondo vivace e narrazione precisa. Illustra come i "punti caldi" cliccabili rivelano dettagli aggiuntivi del prodotto e come il "tracciamento delle analisi" integrato fornisce preziose informazioni sugli spettatori, sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per una creazione di contenuti efficiente e sottotitoli/didascalie per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Immagina di produrre un video di marketing di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese, enfatizzando i percorsi personalizzati dei clienti realizzabili con un creatore di video interattivi. Questo video dovrebbe adottare uno stile dinamico, visivamente attraente e persuasivo, incorporando colori vivaci e una voce invitante e sicura. Dimostra la potenza della "logica condizionale" per personalizzare i contenuti in base alle scelte degli spettatori e integrare senza soluzione di continuità i "moduli" per la raccolta di contatti, tutto costruito in modo efficiente utilizzando i Template & scene di HeyGen e supportato dalla sua vasta libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di supporto tecnico di 2 minuti per sviluppatori software, dimostrando una guida complessa alla risoluzione dei problemi utilizzando un creatore di video interattivi. La presentazione visiva e audio deve essere dettagliata, sistematica e facile da seguire, con visualizzazioni passo-passo chiare e una voce istruttiva e calma. Mostra come le "playlist" possono organizzare vari moduli per un'esperienza di apprendimento completa e utilizza lo "strumento di taglio video" per perfezionare le istruzioni, garantendo una visione ottimale su diversi dispositivi con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen.


Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Interattivi

Trasforma senza sforzo i tuoi video statici in esperienze dinamiche e guidate dalle decisioni che catturano l'attenzione del pubblico e raccolgono dati preziosi.

1
Step 1
Crea o Carica il Tuo Video
Inizia importando i tuoi contenuti video esistenti o utilizza gli strumenti della piattaforma per la creazione di nuovi video. Puoi sfruttare la libreria multimediale integrata/supporto stock per trovare risorse adatte.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Interattivi
Migliora il tuo video posizionando pulsanti cliccabili e punti caldi nei momenti chiave. Questi strati interattivi dinamici consentono agli spettatori di fare scelte o accedere a maggiori informazioni direttamente all'interno del video.
3
Step 3
Definisci i Percorsi degli Spettatori
Implementa la logica condizionale per creare percorsi di ramificazione video personalizzati basati sulle scelte degli spettatori. Questo guida ogni individuo attraverso un'esperienza di contenuto unica e pertinente.
4
Step 4
Condividi e Analizza le Prestazioni
Pubblica il tuo video interattivo e condividilo su varie piattaforme. Monitora la sua efficacia con il tracciamento delle analisi integrato per comprendere il coinvolgimento degli spettatori e i punti decisionali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi la Portata dei Corsi Educativi

.

Sviluppa e offri corsi online più completi in modo efficiente, raggiungendo un pubblico globale più ampio di studenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'AI?

HeyGen consente agli utenti di generare video professionali senza sforzo utilizzando avatar AI e tecnologia di testo-a-video. Puoi trasformare script in contenuti visivi coinvolgenti, rendendo la creazione di multimedia di alta qualità accessibile a tutti.

Quali controlli di branding sono disponibili all'interno di HeyGen?

HeyGen offre robusti controlli di branding che ti permettono di integrare il tuo logo, scegliere i colori del brand e utilizzare font personalizzati. Questo assicura che ogni video prodotto con HeyGen mantenga un'identità di brand coerente e professionale, migliorando la tua strategia di marketing.

Come supportano i template di HeyGen la creazione efficiente di video?

HeyGen offre una vasta libreria di template e scene professionali progettati per semplificare il tuo processo di creazione video. Questi layout pre-progettati consentono un rapido adattamento e modifica, permettendoti di produrre video raffinati senza strumenti di editing video estensivi.

I video di HeyGen possono essere adattati per diverse piattaforme?

Sì, HeyGen supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione, garantendo che i tuoi video siano ottimizzati per qualsiasi piattaforma. Questa flessibilità ti consente di condividere facilmente i tuoi progetti video su social media, siti web o presentazioni, massimizzando il coinvolgimento degli spettatori.

