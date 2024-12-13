Creatore di Video di Lezioni Interattive: Crea Contenuti Coinvolgenti

Trasforma facilmente i copioni in lezioni video accattivanti con avatar AI.

467/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale di 30 secondi rivolto a potenziali studenti adulti, evidenziando i vantaggi di un nuovo corso di sviluppo professionale online. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale ed energico, utilizzando diversi stili video con transizioni rapide tra scene dai modelli e scene di HeyGen, assicurando che il contenuto coinvolgente catturi immediatamente l'attenzione.
Prompt di Esempio 2
Produci una micro-lezione di 60 secondi per professionisti impegnati, dimostrando una caratteristica chiave di uno strumento software, sfruttando gli avatar AI di HeyGen. Lo stile visivo sarà pulito e diretto, con l'avatar AI che funge da istruttore, articolando chiaramente i passaggi, mentre l'audio rimane professionale e facile da comprendere, enfatizzando l'interfaccia user-friendly per un apprendimento rapido.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video riassuntivo giocoso di 40 secondi di una lezione di storia per studenti delle scuole medie, utilizzando video animati per dare vita a figure storiche. Lo stile visivo dovrebbe essere colorato e fantasioso, incorporando elementi dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, accompagnato da una colonna sonora vivace e adatta all'età, rendendo il design delle lezioni più creativo e memorabile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Lezioni Interattive

Trasforma i tuoi contenuti educativi in esperienze dinamiche e coinvolgenti che catturano l'attenzione degli studenti e migliorano la comprensione con una potente piattaforma di creazione video.

1
Step 1
Crea la Tua Base
Seleziona tra diversi "Modelli e scene" per impostare rapidamente la tua lezione, oppure inizia con una tela bianca per un controllo creativo completo.
2
Step 2
Incorpora Interazioni Coinvolgenti
Aggiungi elementi interattivi come quiz, sondaggi o segnalibri cliccabili direttamente nel tuo video per testare la comprensione e mantenere gli spettatori coinvolti.
3
Step 3
Personalizza la Tua Lezione
Personalizza il tuo video scegliendo tra una varietà di "avatar AI" per presentare i tuoi contenuti, oppure carica i tuoi media e asset di branding.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Utilizza "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per generare la tua lezione interattiva finita in più formati adatti a diverse piattaforme e audience.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi con Video Esplicativi

.

Usa video esplicativi potenziati dall'AI per semplificare argomenti complessi, rendendo i contenuti educativi accessibili e facili da comprendere per tutti gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video AI?

HeyGen semplifica la creazione di video con i suoi strumenti video AI intuitivi, permettendo agli utenti di generare facilmente video animati di alta qualità da copioni di testo. Questa piattaforma di creazione video potenziata dall'AI offre un'interfaccia user-friendly per produrre contenuti coinvolgenti in modo efficiente.

Posso creare video di lezioni interattive coinvolgenti usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen è un eccezionale creatore di video di lezioni interattive, offrendo strumenti robusti per produrre video esplicativi accattivanti. Puoi utilizzare diversi modelli e ampie opzioni di personalizzazione per creare contenuti coinvolgenti, perfetti per studenti e insegnanti.

Che tipo di contenuto visivo posso produrre con gli avatar AI di HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre video animati professionali con avatar AI realistici generati da copioni di testo a video. La nostra piattaforma supporta diversi stili video, permettendoti di creare contenuti visivi dinamici e personalizzati per varie applicazioni.

HeyGen offre funzionalità per il branding e formati di contenuto diversi?

Sì, HeyGen è un creatore di video versatile, ideale per creare una gamma di contenuti come video di formazione o materiali di marketing. La nostra piattaforma fornisce controlli essenziali per il branding, una libreria multimediale stock completa e un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per un output ottimale su diverse piattaforme social.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo