Generatore di Video Esplicativi Interattivi: Creazione di Video Senza Sforzo

Trasforma le tue idee in video esplicativi coinvolgenti senza sforzo. Sfrutta la generazione di voiceover AI per catturare il tuo pubblico e migliorare la tua strategia di marketing.

Progetta un video esplicativo di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando uno stile grafico animato moderno e pulito con una voce narrante AI vivace e professionale. Utilizza la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per creare video esplicativi senza soluzione di continuità, trasformando il testo in narrazioni visive dinamiche.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video animato di 60 secondi per professionisti del marketing, impiegando un'estetica visiva dinamica e coinvolgente che incorpora immagini royalty-free, completata da una voce narrante autorevole e musica di sottofondo. Sfrutta il "Media library/stock support" di HeyGen per arricchire il tuo progetto e personalizzare il tuo video esplicativo con diversi asset visivi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 30 secondi per creatori di contenuti e-learning, caratterizzato da uno stile visivo luminoso e illustrativo in cui interagiscono "AI avatars", abbinato a una voce narrante amichevole e chiara. Questo breve video dovrebbe semplificare efficacemente argomenti complessi, utilizzando gli "AI avatars" di HeyGen per dare vita ai personaggi e migliorare il coinvolgimento nei video di formazione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video aziendale di 90 secondi per i dipartimenti HR, presentato con uno stile visivo elegante e professionale che comprende diversi stili video, accompagnato da una voce narrante calma e rassicurante. Assicurati la piena accessibilità implementando i "Subtitles/captions" di HeyGen per generare automaticamente sottotitoli, rendendo chiare a tutti i dipendenti le spiegazioni delle politiche complesse.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi Interattivi

Trasforma le tue idee in video esplicativi coinvolgenti senza sforzo con strumenti intuitivi e funzionalità AI, rendendo facili da comprendere concetti complessi.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando un modello di video esplicativo adatto o genera un video direttamente dal tuo script di testo utilizzando la nostra funzione di creazione text-to-video.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Migliora il tuo video aggiungendo AI avatars e scegliendo da una libreria multimediale diversificata per illustrare perfettamente il tuo messaggio.
3
Step 3
Genera Audio Coinvolgente
Dai vita alla tua narrazione con il nostro generatore di voiceover AI, fornendo opzioni di voiceover AI di alta qualità, e aggiungi automaticamente sottotitoli per l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video esplicativo interattivo, esportalo facilmente in formato MP4 e condividilo su varie piattaforme per catturare il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

.

Crea facilmente brevi video esplicativi accattivanti per i social media per trasmettere rapidamente messaggi e stimolare l'interazione del pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video esplicativi unici e coinvolgenti?

HeyGen è un generatore intuitivo di video esplicativi che ti consente di creare video animati personalizzati con facilità. Sfrutta i nostri diversi stili video, i modelli di video esplicativi estesi e gli AI avatars per creare immagini splendide e scene dinamiche, assicurando che il tuo contenuto si distingua.

Quali capacità avanzate di AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen utilizza motori AI avanzati per trasformare la tua visione in video professionali. Puoi generare voiceover AI realistici da script text-to-video, aggiungere automaticamente sottotitoli e scegliere tra una vasta gamma di AI avatars per dare vita al tuo contenuto senza sforzo.

Posso personalizzare il branding e i media all'interno dei miei progetti HeyGen?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori preferiti per mantenere la coerenza del marchio in tutti i tuoi video. Accedi alla nostra ricca libreria multimediale, inclusi video stock e immagini royalty-free, per personalizzare ulteriormente i tuoi progetti.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video animati?

HeyGen semplifica la produzione di video animati con la sua interfaccia user-friendly e strumenti drag-and-drop. Questo editor video intuitivo rende semplice aggiungere testo, musica e animazioni, consentendo una rapida creazione di video da testo per tutto, dalle strategie di marketing ai video di formazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo