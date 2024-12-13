Generatore di Video di Formazione per l'Accoglienza: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Trasforma il tuo processo di onboarding dei dipendenti e accoglienza dei clienti. Usa i nostri avatar AI per creare video di formazione professionali e coinvolgenti rapidamente da qualsiasi copione.

Crea un video istruttivo di 1 minuto per il nuovo personale IT, dimostrando i passaggi critici per l'accesso ai sistemi e i protocolli di sicurezza. Il video dovrebbe presentare un avatar AI professionale che guida gli spettatori attraverso ogni dettaglio tecnico con un linguaggio chiaro e conciso, garantendo una comprensione immediata delle procedure complesse e minimizzando gli errori durante l'inserimento.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video conciso di 90 secondi per i team di vendita e onboarding dei clienti, dettagliando il nuovo processo efficiente di accoglienza dei clienti. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per convertire un copione procedurale dettagliato in una sequenza animata, presentata con uno stile visivo pulito e istruttivo e una voce narrante sicura e rassicurante per ottimizzare le interazioni iniziali con i clienti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un modulo di formazione completo di 2 minuti per i project manager su come raccogliere efficacemente i requisiti di progetto utilizzando una nuova piattaforma digitale. Impiega i diversi modelli e scene di HeyGen per creare uno stile visivo dinamico e professionale, integrando spiegazioni testuali a comparsa e una traccia audio di supporto per delineare chiaramente il processo del 'Modello di Video di Raccolta Requisiti' per una creazione ottimale del corso.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video annuncio coinvolgente di 45 secondi per i team globali, introducendo i vantaggi dell'utilizzo della creazione di video AI per le comunicazioni interne. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e diversificato con segnali visivi dinamici, utilizzando la funzione avanzata di generazione di voce narrante di HeyGen per presentare le informazioni chiave in più lingue, garantendo accessibilità e chiara comprensione tra diversi gruppi linguistici.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per l'Accoglienza

Ottimizza il tuo onboarding dei dipendenti e la formazione del personale generando rapidamente video di accoglienza professionali, potenziati dall'AI, con contenuti e avatar personalizzabili.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto di Formazione
Inizia inserendo il tuo copione di formazione o convertendo materiali esistenti in una narrazione dinamica. La nostra funzione di testo-a-video da copione trasforma il tuo testo in dialoghi coinvolgenti, ponendo le basi per i tuoi video di accoglienza.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Modello
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo marchio, quindi seleziona un modello professionale per adattarsi al tuo processo di onboarding dei dipendenti o accoglienza dei clienti. Questo permette una rapida creazione di video AI.
3
Step 3
Applica Branding e Voce
Personalizza i tuoi video di formazione applicando il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding. Migliora la chiarezza con voci narranti generate dall'AI, assicurando un tono coerente e professionale per la formazione del tuo personale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Una volta finalizzati, esporta facilmente i tuoi video di formazione di accoglienza di alta qualità, utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per adattarli a varie piattaforme. Distribuiscili attraverso i tuoi canali per inserire nuovi dipendenti o ottimizzare il tuo processo di accoglienza dei clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi per la Formazione

Semplifica argomenti intricati, come quelli nel settore sanitario, per produrre video di accoglienza ed educativi chiari ed efficaci per gli studenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per la formazione?

HeyGen funge da avanzato generatore di video AI, permettendo agli utenti di trasformare il testo in video AI professionali rapidamente. La sua piattaforma intuitiva e gli strumenti AI sofisticati semplificano l'intero processo di creazione di video AI, rendendolo ideale per la formazione del personale e l'onboarding dei dipendenti.

HeyGen può utilizzare avatar AI per generare contenuti di formazione multilingue?

Sì, HeyGen consente agli utenti di creare video di formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici. Con potenti capacità di testo-a-video e supporto multilingue completo, HeyGen assicura che i tuoi video di formazione risuonino con un pubblico globale diversificato.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per strutturare corsi video AI in modo efficiente?

HeyGen fornisce strumenti AI robusti, inclusi modelli e scene personalizzabili, per aiutare gli utenti a creare corsi con facilità. Queste caratteristiche, combinate con la funzionalità di trascinamento e rilascio, permettono lo sviluppo rapido di contenuti completi per il Creatore di Corsi Video AI, perfetti per la formazione dettagliata del personale.

HeyGen offre funzionalità per creare video di raccolta requisiti con marchio?

HeyGen semplifica il processo di accoglienza dei clienti permettendo la produzione rapida di video di accoglienza di alta qualità. I suoi controlli di branding ti permettono di incorporare senza problemi il tuo logo e i tuoi colori, assicurando che tutto il contenuto del Modello di Video di Raccolta Requisiti si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.

