Crea video promozionali professionali sull'assicurazione con avatar AI, aumentando il coinvolgimento e semplificando il tuo processo di produzione video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale accattivante di 45 secondi sull'assicurazione, progettato per i social media, mirato a coinvolgere clienti esistenti e nuovi potenziali con uno stile visivo dinamico e moderno e musica di sottofondo vivace. Incorpora sottotitoli chiari per migliorare l'accessibilità e sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi sull'assicurazione che metta in evidenza le tue proposte di vendita uniche, destinato a potenziali clienti che confrontano vari fornitori di assicurazioni. Lo stile visivo dovrebbe essere affidabile e rassicurante con una voce narrante chiara e professionale, generata in modo efficiente utilizzando la funzione di generazione di voce narrante di HeyGen e rifinita utilizzando i modelli e le scene disponibili.
Prompt di Esempio 3
Genera un video esplicativo semplice di 30 secondi per chiarire un termine o un processo assicurativo complesso per gli attuali titolari di polizze o individui in cerca di chiarezza, utilizzando uno stile visivo semplice e diretto. Impiega un avatar AI per presentare le informazioni in modo chiaro, assicurando che il messaggio sia accessibile su varie piattaforme con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Panoramici sull'Assicurazione

Crea senza sforzo video esplicativi accattivanti per i tuoi prodotti assicurativi con strumenti basati su AI, migliorando la comunicazione e il coinvolgimento dei clienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo direttamente il tuo testo o script. La nostra funzione 'Testo in video da script' trasformerà automaticamente le tue parole in una bozza di video per la tua panoramica assicurativa.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per essere il volto del tuo video. Questi presentatori aiutano a trasmettere le informazioni sui tuoi prodotti assicurativi in modo chiaro e coinvolgente.
3
Step 3
Genera Voci Narranti Professionali
Migliora il tuo video con una narrazione realistica utilizzando la nostra funzione di generazione di voce narrante. Questo aggiunge un livello audio professionale ai tuoi video esplicativi sull'assicurazione.
4
Step 4
Aggiungi Sottotitoli e Finalizza
Aumenta l'accessibilità e il coinvolgimento aggiungendo automaticamente sottotitoli al tuo video. Poi, finalizza ed esporta i tuoi video promozionali sull'assicurazione rifiniti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Assicurativi Complessi

Utilizza l'AI per semplificare prodotti e polizze assicurative intricate, creando video esplicativi chiari che migliorano la comprensione dei clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi sull'assicurazione?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video esplicativi sull'assicurazione coinvolgenti utilizzando strumenti avanzati basati su AI. Basta convertire il tuo script in video con avatar AI realistici e generazione di voce narrante professionale, rendendo HeyGen un efficiente creatore di video assicurativi.

Posso personalizzare i miei video promozionali sull'assicurazione con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua azienda nei video promozionali sull'assicurazione. Utilizza i nostri diversi modelli di video assicurativi, animazioni di testo dinamiche e grafiche animate per creare un messaggio veramente unico e brandizzato.

Quali tipi di contenuti video assicurativi posso produrre con HeyGen?

HeyGen funge da versatile generatore di video panoramici sull'assicurazione, permettendoti di creare una vasta gamma di contenuti, dalle spiegazioni complete delle polizze ai messaggi di acquisizione clienti. Genera facilmente sottotitoli e ridimensiona i video per un coinvolgimento ottimale su varie piattaforme social.

HeyGen è uno strumento online efficace per la creazione di video assicurativi?

Sì, HeyGen è un potente editor video online progettato per una creazione efficiente di video assicurativi. La nostra piattaforma offre una robusta libreria multimediale e strumenti basati su AI che ti aiutano a produrre rapidamente video di alta qualità senza competenze tecniche estese.

