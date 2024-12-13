Sblocca l'Efficienza con il Tuo Generatore di Video di Onboarding Assicurativo

Offri esperienze di onboarding personalizzate e memorabili creando video coinvolgenti con avatar AI realistici, rafforzando le relazioni con i clienti.

Crea un video di onboarding personalizzato di 45 secondi per i nuovi titolari di polizze assicurative, con un avatar AI coinvolgente che li accoglie nella famiglia e spiega i primi passi. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, utilizzando colori tenui e grafiche amichevoli, accompagnato da una voce rassicurante. Utilizza gli avatar AI e la generazione di Voiceover di HeyGen per offrire un'esperienza cliente superiore.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi progettato per i clienti esistenti, illustrando i vantaggi di un nuovo prodotto assicurativo o aggiornamenti recenti della polizza. Il video dovrebbe impiegare un approccio visivo pulito in stile infografico con sovrapposizioni di testo chiare e una voce fuori campo professionale e vivace, garantendo che le informazioni siano facilmente comprensibili. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per produrre efficacemente questo contenuto essenziale di onboarding, arricchito da Template e scene professionali.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione interna di 30 secondi per i nuovi agenti assicurativi, coprendo gli elementi essenziali di un tipo specifico di polizza. Questo video necessita di uno stile visivo professionale e istruttivo, possibilmente incorporando grafici animati, supportato da una voce calma e autorevole. Utilizza la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità e sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock per i visual pertinenti, semplificando la creazione di questi video di formazione critici per la nostra piattaforma di creazione video potenziata dall'AI.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di marketing dinamico di 15 secondi rivolto a potenziali nuovi clienti per un prodotto assicurativo auto specifico. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e coinvolgente con tagli rapidi e testo audace, accompagnato da musica energica e una voce persuasiva per catturare immediatamente l'attenzione. Utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per una consegna ottimale sui social media e la generazione di Voiceover per creare contenuti di marketing accattivanti, aiutando a coltivare relazioni solide con i clienti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Onboarding Assicurativo

Genera rapidamente video di onboarding assicurativo coinvolgenti e personalizzati con l'AI per migliorare l'esperienza del cliente e semplificare il tuo processo di formazione.

1
Step 1
Incolla lo Script e Seleziona il Tuo Avatar AI
Trasforma il tuo contenuto scritto in video incollando il tuo script di onboarding assicurativo. Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio in modo professionale.
2
Step 2
Personalizza con Template e Branding
Personalizza il tuo video utilizzando template e scene professionali. Integra il tuo kit di branding aggiungendo il tuo logo, i colori aziendali e i font personalizzati per mantenere la coerenza del marchio.
3
Step 3
Genera Voiceover Professionali
Dai vita al tuo script con la generazione di voiceover realistici. Seleziona tra varie voci AI per trasmettere il tuo messaggio di onboarding assicurativo con il tono e la chiarezza perfetti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di onboarding assicurativo ed esportalo in alta definizione. Distribuiscilo sulle tue piattaforme preferite per informare ed coinvolgere efficacemente i nuovi clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica i Concetti Assicurativi Complessi

.

Scomponi termini e polizze assicurative intricate in contenuti video facilmente comprensibili, migliorando la comprensione dei clienti e riducendo le richieste di supporto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di onboarding e l'esperienza del cliente?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video di onboarding professionali utilizzando avatar AI e tecnologia di trasformazione del testo in video da script. Questo semplifica il tuo processo, aiutando a costruire relazioni più forti con i clienti e migliorare l'esperienza del cliente attraverso contenuti video personalizzati e coinvolgenti.

Cosa rende HeyGen una piattaforma di creazione video potenziata dall'AI efficace per i video di formazione?

Come piattaforma avanzata di creazione video potenziata dall'AI, HeyGen semplifica la produzione di video di formazione e video esplicativi. Puoi trasformare script in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici e generazione di Voiceover integrata, rendendo i tuoi contenuti di marketing più incisivi.

HeyGen può servire come generatore di video di onboarding assicurativo per istituzioni finanziarie?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video di onboarding assicurativo ideale che consente alle istituzioni finanziarie di produrre video di onboarding altamente efficaci. Con controlli di branding e Template e scene personalizzabili, puoi creare contenuti video coerenti, professionali e personalizzati che rafforzano le relazioni con i clienti.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video di marketing?

HeyGen, un innovativo generatore di video AI, semplifica il marketing video convertendo rapidamente il testo in video da script. Include funzionalità come sottotitoli AI e accesso a una libreria multimediale/stock support, consentendo la creazione efficiente di contenuti di marketing diversificati ottimizzati per varie piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo