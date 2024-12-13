Generatore di Video con Istruttore: Crea Video di Formazione Coinvolgenti Velocemente

Trasforma i testi in video di formazione efficaci per i team L&D, semplificando l'inserimento dei dipendenti e la conformità con una potente generazione di testo-a-video.

Crea un video di formazione tecnica di 1 minuto per i team L&D che introducono nuovi ingegneri del software utilizzando un generatore di video con istruttore. Il video dovrebbe presentare un avatar AI professionale che spiega principi di codifica complessi in modo chiaro e conciso, utilizzando uno stile visivo moderno supportato da diagrammi e un tono audio autorevole, tutto generato in modo efficiente utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial di 90 secondi con un generatore di video con istruttore per il personale di supporto IT, dimostrando un nuovo aggiornamento del sistema. Questo video necessita di una presentazione visiva pulita e passo-passo con un generatore di voce AI che fornisce istruzioni precise e calme, completate da sottotitoli per garantire chiarezza a tutti gli spettatori, sfruttando la robusta generazione di voiceover di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Immagina di aver bisogno di un video di marketing di 45 secondi per introdurre una nuova funzionalità del prodotto. Rivolgiti ai product manager e ai team di vendita con uno stile visivo vivace e allineato al brand e un tono audio energico e informativo. Mostra quanto sia facile personalizzare il tuo video utilizzando i modelli e le scene di HeyGen e incorporando elementi dalla sua libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Costruisci un video di formazione sulla conformità di 2 minuti che copra le normative sulla privacy dei dati per tutti i dipendenti. Il video dovrebbe presentare un avatar AI affidabile che fornisce contenuti in uno stile visivo e audio formale e diretto, garantendo una consegna professionale e una facile comprensione, con sottotitoli professionali generati da HeyGen per l'accessibilità.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video con Istruttore

Genera video di formazione coinvolgenti e professionali senza sforzo con avatar AI, trasformando i tuoi testi in contenuti istruttivi accattivanti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Testo
Inizia inserendo o incollando il tuo contenuto di formazione direttamente nell'editor di testo. Il nostro generatore di testo-a-video convertirà le tue parole in un video dinamico.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per essere il tuo istruttore sullo schermo. Questi avatar AI realistici danno vita al tuo testo con movimenti ed espressioni naturali.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Arricchisci il tuo video con sfondi personalizzati, musica e sottotitoli automatici. Utilizza i nostri strumenti intuitivi per brandizzare il tuo contenuto e garantire l'accessibilità a tutti i discenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta che il tuo video con istruttore è perfetto, esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato e condividilo facilmente sulle tue piattaforme di apprendimento o con i tuoi team L&D.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica l'Istruzione Complessa

Chiarisci argomenti complessi come quelli medici per elevare l'istruzione specializzata.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video a partire da testi?

HeyGen opera come un potente "generatore di testo-a-video", permettendo agli utenti di trasformare facilmente i testi in contenuti coinvolgenti. Sfruttando avanzati "avatar AI" e un sofisticato "generatore di voce AI", elimina la necessità di riprese complesse, rendendolo un leader come "generatore di video AI" per varie applicazioni.

HeyGen può essere utilizzato efficacemente per produrre video di formazione di alta qualità?

Assolutamente. HeyGen è un ideale "generatore di video con istruttore" per creare "video di formazione" professionali, soddisfacendo le esigenze dei "team L&D" per "l'inserimento dei dipendenti" e la "formazione sulla conformità". La sua piattaforma intuitiva ti aiuta a "creare video di formazione" in modo efficiente, garantendo messaggi chiari e coerenti.

Quali opzioni di personalizzazione e branding offre HeyGen per i contenuti video?

HeyGen offre strumenti estesi per "personalizzare il tuo video" con elementi specifici del brand, inclusi loghi e colori. Gli utenti possono scegliere tra vari "modelli" e utilizzare robusti "strumenti di editing video", insieme a funzionalità come "sottotitoli automatici" e "supporto multilingue", per allineare perfettamente i video con l'identità del loro brand.

Come possono gli utenti condividere ed esportare i loro video finiti creati con HeyGen?

HeyGen semplifica il processo per "condividere ed esportare" i tuoi video completati, offrendo opzioni flessibili per adattarsi a varie piattaforme. La piattaforma supporta "ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto", garantendo che il tuo contenuto sia ottimizzato per la distribuzione su diversi canali.

