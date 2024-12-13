Sblocca l'Efficienza della Formazione con il Nostro Generatore di Formazione per Istruttori

Genera corsi online professionali e semplifica la creazione di materiali didattici. Utilizza avatar AI per offrire istruzioni coinvolgenti e scalabili.

Crea un video di 1 minuto rivolto ai responsabili della formazione aziendale, mostrando come un "generatore di formazione per istruttori" all'interno di una "piattaforma di formazione basata su AI" semplifichi la creazione di contenuti didattici coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, con diagrammi animati e transizioni fluide, accompagnato da una voce narrante calma e autorevole. Utilizza la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare il testo grezzo in scene dinamiche con "avatar AI" che spiegano argomenti complessi, evidenziando i guadagni di efficienza nella formazione di nuovi istruttori.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale vivace di 1,5 minuti rivolto ai proprietari di piccole imprese che hanno difficoltà con l'inserimento del personale, illustrando come un "creatore di corsi AI" funzioni come un "generatore di formazione per dipendenti" per il loro team. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e vivace, incorporando filmati di repertorio e grafica diversificata, accompagnato da una voce amichevole ed energica. Sfrutta i "Templates & scenes" di HeyGen per un'impostazione rapida e una "Generazione di voiceover" efficiente per dare vita ai moduli di formazione, enfatizzando la facilità d'uso e l'impatto immediato sullo sviluppo delle competenze dei dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo dettagliato di 2 minuti per specialisti in tecnologia educativa, dimostrando le capacità tecniche di un "generatore di curriculum AI" integrato in un "software di formazione virtuale". La presentazione visiva dovrebbe essere illustrativa e basata sui dati, utilizzando registrazioni dello schermo e sovrapposizioni tecniche, completata da una voce precisa ed esplicativa. Integra i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per l'accessibilità e arricchisci il contenuto con esempi pertinenti dalla "Libreria multimediale/supporto stock" per delineare chiaramente il flusso di lavoro dello sviluppo del curriculum e le opzioni avanzate di personalizzazione.
Prompt di Esempio 3
Crea un tutorial conciso di 1 minuto per i team di marketing di prodotto, mostrando come creare rapidamente "corsi online" efficaci per l'"educazione dei clienti". Adotta uno stile visivo dinamico ed elegante, con tagli rapidi ed elementi di branding, accompagnato da una voce entusiasta e persuasiva. Questo video dovrebbe utilizzare gli "avatar AI" di HeyGen per trasmettere messaggi chiave e dimostrare la consegna versatile dei contenuti attraverso "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto", garantendo che il contenuto del corso sia ottimizzato per varie piattaforme e coinvolgente per i clienti che apprendono nuovi prodotti o funzionalità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Formazione per Istruttori

Trasforma rapidamente ed efficacemente i tuoi materiali didattici in lezioni video coinvolgenti per istruttori, sfruttando l'AI per semplificare il processo di creazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il contenuto della tua formazione per istruttori. La capacità di Text-to-video from script di HeyGen convertirà il tuo materiale scritto in un video dinamico, fungendo da "creatore di corsi AI".
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar Istruttore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per fungere da tuo istruttore virtuale. Questo dà vita ai tuoi "materiali didattici" e personalizza l'esperienza di apprendimento.
3
Step 3
Genera Voiceover Professionali
Arricchisci il tuo video con audio di alta qualità utilizzando la Generazione di voiceover. Questo assicura una consegna chiara e coerente, rendendo il tuo "generatore di formazione per istruttori" veramente completo.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Applica lo stile unico del tuo marchio con i controlli di Branding ai tuoi moduli di "e-learning" generati, garantendo un aspetto coerente e professionale prima dell'esportazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi

.

Trasforma concetti intricati in esperienze di software di formazione virtuale facilmente comprensibili e coinvolgenti con video AI.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come piattaforma di formazione basata su AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare i copioni in contenuti "Text-to-video" coinvolgenti, utilizzando "avatar AI" realistici e una "Generazione di voiceover" naturale. Questo lo rende una piattaforma di formazione basata su AI efficiente per creare corsi online dinamici e video di "generatore di formazione per dipendenti" senza una produzione complessa.

HeyGen può creare materiali didattici interattivi?

Sì, HeyGen consente agli utenti di diventare efficaci "creatori di corsi AI" generando "materiali didattici" di alta qualità senza sforzo. Sebbene HeyGen si concentri sulla generazione di video, l'output video può essere integrato senza problemi in piattaforme di apprendimento che supportano componenti di "contenuti interattivi".

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare gli istruttori virtuali?

HeyGen offre capacità robuste per personalizzare "avatar AI" che fungono da istruttori virtuali, rendendolo un potente "software di formazione virtuale". Gli utenti possono scegliere tra vari "avatar AI" e sfruttare il "Text-to-video" per dare vita ai loro contenuti di "generatore di formazione per istruttori" con voci e aspetti personalizzati.

HeyGen supporta il branding aziendale per i video di formazione?

Assolutamente. HeyGen include controlli di "branding" completi come loghi e colori personalizzati, garantendo che tutti i video di "formazione aziendale" e "e-learning" siano allineati con l'identità del tuo marchio. Questo consente alle aziende di mantenere un aspetto professionale coerente in tutti i loro "corsi online".

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo