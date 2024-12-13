Creatore di Video Guidato da Istruttore: Crea Formazione Coinvolgente Facilmente

Trasforma i tuoi copioni in video educativi dinamici senza sforzo utilizzando i potenti avatar AI di HeyGen per tutte le tue esigenze di formazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Mostra in un video di 90 secondi come i team di L&D possono creare efficacemente video di formazione tecnica sfruttando la robusta funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per accessibilità e chiarezza. Lo stile visivo dovrebbe essere dimostrativo, con chiare catture dello schermo e sovrapposizioni di testo concise, accompagnate da una voce narrante precisa ed esplicativa che assicura che i dettagli tecnici critici siano facilmente compresi dal pubblico.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 2 minuti rivolto ai creatori di corsi online che cercano di espandere la loro portata globale, evidenziando la facilità di generare video multilingue attraverso l'avanzata generazione di voiceover di HeyGen. Il video dovrebbe presentare immagini coinvolgenti e globalmente inclusive e toni di voiceover variati, mostrando transizioni linguistiche senza soluzione di continuità per dimostrare l'ampio supporto della piattaforma per pubblici diversi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi per i creatori di contenuti educativi, illustrando come un creatore di video educativi possa produrre rapidamente contenuti visivamente ricchi utilizzando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen e i modelli e le scene flessibili. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico con tagli rapidi e filmati stock diversi, supportato da una traccia audio vivace e informativa che trasmette efficienza e libertà creativa al pubblico.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Guidato da Istruttore

Trasforma i tuoi contenuti didattici in lezioni video coinvolgenti con avatar AI, immagini dinamiche e produzione senza soluzione di continuità, rendendo l'apprendimento accessibile e d'impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia creando il contenuto della tua lezione. Inserisci i tuoi punti di insegnamento e spiegazioni, e la nostra piattaforma convertirà il tuo testo in un copione video dinamico utilizzando l'avanzato AI di testo in video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Istruttore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI realistici per fungere da istruttore sullo schermo. Questi avatar AI presenteranno la tua lezione, garantendo una presenza professionale e coinvolgente per i tuoi video di formazione.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Visivi
Arricchisci il tuo video con immagini pertinenti. Integra immagini, video e musica dalla nostra ampia libreria multimediale/stock, o carica i tuoi asset per illustrare chiaramente i tuoi concetti.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Personalizza il tuo video con il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding intuitivi. Una volta perfezionato, esporta il tuo video guidato da istruttore di alta qualità, pronto per qualsiasi piattaforma LMS o condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Contenuti Educativi Complessi

Trasforma argomenti complessi in lezioni video facilmente digeribili e coinvolgenti, migliorando la comprensione e i risultati educativi per gli studenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen supportare la creazione di contenuti educativi coinvolgenti?

HeyGen consente ai creatori di corsi online e ai team di L&D di produrre video di formazione di alta qualità e contenuti per creatori di video educativi utilizzando avatar AI e tecnologia avanzata di testo in video AI. Questo permette una registrazione e una consegna delle lezioni efficienti, rendendolo un creatore di video guidato da istruttore ideale.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per generare avatar e voci AI?

HeyGen fornisce robusti avatar AI che possono presentare il tuo copione con generazione di voiceover naturale, trasformando il testo in video con facilità. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di avatar e voci AI, garantendo una presentazione professionale per qualsiasi video educativo o di formazione.

Come facilita HeyGen l'editing e la produzione video efficienti per i team di L&D?

HeyGen semplifica la produzione video per i team di L&D con funzionalità di software di editing video user-friendly, inclusi modelli e un'ampia libreria multimediale/stock. Questo consente la creazione rapida di video di formazione raffinati, permettendo ai team di concentrarsi sul contenuto piuttosto che su una produzione complessa.

HeyGen supporta la creazione di video multilingue per un pubblico globale?

Sì, HeyGen supporta la creazione di video multilingue attraverso capacità avanzate di generazione di voiceover e sottotitoli automatici. Questo permette ai creatori di corsi di raggiungere efficacemente un pubblico globale diversificato con contenuti educativi localizzati.

